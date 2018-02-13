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    Аналитика и комментарии

    Уезд Саакашвили: реакция в мире

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (911)

    (обновлено: )100810
    Международные эксперты негативно оценивают выдворение Михаила Саакашвили из Украины в Польшу и предрекают Украине большие имиджевые потери. Официальные лица Европы и США пока не комментирую произошедшее с экс-президентом Грузии.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    В понедельник лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал в страну, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

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    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции.

     

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    Одна из лидеров грузинской оппозиции, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе считает требования властей республики к правительствам других стран об экстрадиции бывшего президента Михаила Саакашвили "фарсом и обманом грузинского народа". По ее мнению, грузинское руководство испугалось экстрадиции Саакашвили из Украины, так как этот шаг создал бы немало серьезных проблем.

    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Сергей Быков/Facebook
    Уезд Саакашвили. Быков: так мы говорим "прощай" Европе

    "Реальный правитель сегодняшней Грузии, бывший премьер Бидзина Иванишвили боится даже обанкротившегося Саакашвили. С самого начала было очевидным, что возбужденные против Сааакашвили уголовные дела были направлены на то, чтобы не сажать его в тюрьму и не допустить возвращения в Грузию. Реальные же уголовные дела против Саакашвили по августовской войне 2008 года и разгону митинга оппозиции в мае 2011 года возбуждены не были", — заявила Бурджанадзе журналистам.

    В то же время в парламенте Грузии заверяют, что Саакашвили не удастся избежать ответственности.

    "Саакашвили обязательно предстанет перед грузинским правосудием. Такую гарантию даст каждый представитель нашего руководства", — заявил журналистам председатель парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

    Ленин оранжевых революций

    В Российской Федерации на выдворение Саакашвили отреагировал пока только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, назвав экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Лениным оранжевых революций.

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    "Надо пожалеть его. Михаил Николаевич (Саакашвили) — организатор всех оранжевых революций. Вот теоретик Шарп — умер недавно, а Михаила Николаевича надо представить к Нобелевской премии. Он практик, он Ленин оранжевых революций", — сказал Жириновский во вторник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

    Удар по имиджу Украины

    Иностранные эксперты назвали выдворение лидера "Движения новых сил" из Украины произволом украинских властей, который  навредит имиджу государства.

    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Польше
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили после депортации в Польшу

    Бывший пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив полагает, что таким образом президент Украины Петр Порошенко избавляется от политических оппонентов.

    "Поспешная депортация сигнализирует о начале президентской избирательной кампании на Украине. Очевидно, что Порошенко, которого критикуют за сворачивание реформ, хочет любой ценой убрать со сцены харизматичного оппонента", — сказал он в комментарии аналитическому центру Atlantic Council.

    По мнению Боцюркива, изгнание Саакашвили говорит о том, что "Порошенко готов жертвовать международным имиджем Украины ради достижения собственных политических целей". Кроме того, считает эксперт, события понедельника "ничего хорошего не сулят оппозиции, потому что свидетельствуют о том, что администрация украинского президента готова играть жестко и ставить свои интересы выше имиджа страны".

    Об отсутствии верховенства права в Украине в случае с Саакашвили заявила эксперт Atlantic Council Дайэн Фрэнсис.

    "Сага Саакавшили началась, когда Порошенко своей имперской прихотью десантировал его в Украину, предоставив ему важную работу, а затем гражданство", — отметила она. Порошенко, по мнению аналитика, "то проявляет милость, то лишает ее, чтобы заставить несогласных молчать", тогда как суды Украины отвергли нормы международного права, не предоставив Саакашвили статуса беженца из-за того, что он является "политическим врагом". "Такие злоупотребления — в сочетании с другими — указывают, что в Украине до сих пор не существует верховенства права. Там правит олигархия", — считает она.

    Издатель журнала Business Ukraine Питер Дикинсон считает, что выдворением Саакашвили "Украина сама себе нанесла раны".

    "Внешним наблюдателям очевидно, что в Украине царит беззаконие и хаос. Последний эпизод этой комедии ошибок с авторитарным привкусом — силовые меры по Саакашвили", — отметил Дикинсон.

    По его словам, поскольку лидер "Движения новых сил" "достаточно заметное на международной арене лицо, Украине гарантирован отрицательный PR, а ему — места на первых полосах СМИ". Эксперт считает также, что в будущем Саакашвили, вероятно, будет пытаться вернуться в украинскую политику, поскольку там "его единственные надежды остаться на арене истории".

    Американский политолог Адриан Каратницкий также сказал Atlantic Council, что не считает историю с Саакашвили завершенной для Украины.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уезд Саакашвили. Следующая Тимошенко - Бортник

    "Очевидно, что его карьера стремительно сходит на нет. Бывший президент Грузии продолжает мечтать о новых революциях, которые вынесут его наверх, но его быстрый упадок — следствие неверного пояснения плюралистической по сути политики в Украине, где народ иногда поддерживает популистов, но никогда не доверяет до конца своим лидерам", — отметил он. По словам Каратницкого, "учитывая энергию и харизму Саакашвили, его нельзя сбрасывать со счетов".

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    Выдворение Саакашвили в Польшу негативно восприняли некоторые европейские политики, в частности бывший министр иностранных дел Швеции, советник Порошенко, Карл Бильдт.

    "Лишение Саакашвили его единственного гражданства является очевидным нарушением его прав человека. Принудительная депортация только ухудшает ситуацию", — пишет Карл Бильдт в своем Twitter.

    Госдеп следит молча

    Посольство США в Украине не комментирует ситуацию с выдворением Саакашвили в Польшу.

    "По моей информации, во всяком случае, на данный момент, ничего вам предложить не можем", — сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы американского посольства в Киеве. Однако, как заявил во вторник журналистам посол США в Тбилиси Ян Келли, Вашингтон внимательно следит за событиями вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

    "Мы внимательно следим за происходящими событиями вокруг Саакашвили. Очень важно, чтобы в строгости соблюдался правовой процесс не только в отношении бывшего президента, но в отношении всех граждан. Чтобы ответить на вопрос, какое влияние может оказать это событие на политический процесс в Грузии, скажу, что нашим приоритетом остается сильная и стабильная Грузия", — заявил посол.

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