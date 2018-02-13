Уезд Саакашвили: реакция в мире

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В понедельник лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал в страну, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Родина помнит, родина знает

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции.

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Одна из лидеров грузинской оппозиции, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе считает требования властей республики к правительствам других стран об экстрадиции бывшего президента Михаила Саакашвили "фарсом и обманом грузинского народа". По ее мнению, грузинское руководство испугалось экстрадиции Саакашвили из Украины, так как этот шаг создал бы немало серьезных проблем.

"Реальный правитель сегодняшней Грузии, бывший премьер Бидзина Иванишвили боится даже обанкротившегося Саакашвили. С самого начала было очевидным, что возбужденные против Сааакашвили уголовные дела были направлены на то, чтобы не сажать его в тюрьму и не допустить возвращения в Грузию. Реальные же уголовные дела против Саакашвили по августовской войне 2008 года и разгону митинга оппозиции в мае 2011 года возбуждены не были", — заявила Бурджанадзе журналистам.

В то же время в парламенте Грузии заверяют, что Саакашвили не удастся избежать ответственности.

"Саакашвили обязательно предстанет перед грузинским правосудием. Такую гарантию даст каждый представитель нашего руководства", — заявил журналистам председатель парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Ленин оранжевых революций

В Российской Федерации на выдворение Саакашвили отреагировал пока только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, назвав экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Лениным оранжевых революций.

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"Надо пожалеть его. Михаил Николаевич (Саакашвили) — организатор всех оранжевых революций. Вот теоретик Шарп — умер недавно, а Михаила Николаевича надо представить к Нобелевской премии. Он практик, он Ленин оранжевых революций", — сказал Жириновский во вторник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Удар по имиджу Украины

Иностранные эксперты назвали выдворение лидера "Движения новых сил" из Украины произволом украинских властей, который навредит имиджу государства.

Бывший пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив полагает, что таким образом президент Украины Петр Порошенко избавляется от политических оппонентов.

"Поспешная депортация сигнализирует о начале президентской избирательной кампании на Украине. Очевидно, что Порошенко, которого критикуют за сворачивание реформ, хочет любой ценой убрать со сцены харизматичного оппонента", — сказал он в комментарии аналитическому центру Atlantic Council.

По мнению Боцюркива, изгнание Саакашвили говорит о том, что "Порошенко готов жертвовать международным имиджем Украины ради достижения собственных политических целей". Кроме того, считает эксперт, события понедельника "ничего хорошего не сулят оппозиции, потому что свидетельствуют о том, что администрация украинского президента готова играть жестко и ставить свои интересы выше имиджа страны".

Об отсутствии верховенства права в Украине в случае с Саакашвили заявила эксперт Atlantic Council Дайэн Фрэнсис.

"Сага Саакавшили началась, когда Порошенко своей имперской прихотью десантировал его в Украину, предоставив ему важную работу, а затем гражданство", — отметила она. Порошенко, по мнению аналитика, "то проявляет милость, то лишает ее, чтобы заставить несогласных молчать", тогда как суды Украины отвергли нормы международного права, не предоставив Саакашвили статуса беженца из-за того, что он является "политическим врагом". "Такие злоупотребления — в сочетании с другими — указывают, что в Украине до сих пор не существует верховенства права. Там правит олигархия", — считает она.

Издатель журнала Business Ukraine Питер Дикинсон считает, что выдворением Саакашвили "Украина сама себе нанесла раны".

"Внешним наблюдателям очевидно, что в Украине царит беззаконие и хаос. Последний эпизод этой комедии ошибок с авторитарным привкусом — силовые меры по Саакашвили", — отметил Дикинсон.

По его словам, поскольку лидер "Движения новых сил" "достаточно заметное на международной арене лицо, Украине гарантирован отрицательный PR, а ему — места на первых полосах СМИ". Эксперт считает также, что в будущем Саакашвили, вероятно, будет пытаться вернуться в украинскую политику, поскольку там "его единственные надежды остаться на арене истории".

Американский политолог Адриан Каратницкий также сказал Atlantic Council, что не считает историю с Саакашвили завершенной для Украины.

"Очевидно, что его карьера стремительно сходит на нет. Бывший президент Грузии продолжает мечтать о новых революциях, которые вынесут его наверх, но его быстрый упадок — следствие неверного пояснения плюралистической по сути политики в Украине, где народ иногда поддерживает популистов, но никогда не доверяет до конца своим лидерам", — отметил он. По словам Каратницкого, "учитывая энергию и харизму Саакашвили, его нельзя сбрасывать со счетов".

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Выдворение Саакашвили в Польшу негативно восприняли некоторые европейские политики, в частности бывший министр иностранных дел Швеции, советник Порошенко, Карл Бильдт.

"Лишение Саакашвили его единственного гражданства является очевидным нарушением его прав человека. Принудительная депортация только ухудшает ситуацию", — пишет Карл Бильдт в своем Twitter.

Госдеп следит молча

Посольство США в Украине не комментирует ситуацию с выдворением Саакашвили в Польшу.

"По моей информации, во всяком случае, на данный момент, ничего вам предложить не можем", — сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы американского посольства в Киеве. Однако, как заявил во вторник журналистам посол США в Тбилиси Ян Келли, Вашингтон внимательно следит за событиями вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Мы внимательно следим за происходящими событиями вокруг Саакашвили. Очень важно, чтобы в строгости соблюдался правовой процесс не только в отношении бывшего президента, но в отношении всех граждан. Чтобы ответить на вопрос, какое влияние может оказать это событие на политический процесс в Грузии, скажу, что нашим приоритетом остается сильная и стабильная Грузия", — заявил посол.