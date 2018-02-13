Уезд Саакашвили. Следующая Тимошенко - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Саакашвили уже заявил, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

Власть начала активную и целенаправленную подготовку к выборам 2019 года, считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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"Уже сейчас наблюдается конкуренция антирейтингов, все претенденты на президентский пост сегодня имеют минус 60 процентов антирейтинга. В такой ситуации победу на выборах можно получить только еще больше завинчивая гайки, на политическом пепелище. Ожидаю, что в ближайшее время продолжится атака на оппозиционных политиков, масс-медиа, волонтерские группы, церковь. Сегодня главная задача власти — остаться безальтернативной к 2019 году, чтобы люди голосовали уже от безысходности", — говорит эксперт.

По словам политолога, сегодня очень широк круг политиков, против которых Банковая развернет бурную деятельность.

megafon.od.ua Митинг в поддержку Саакашвили

"Обязательно заденет Юлию Тимошенко, ситуация вокруг Шепелева уже говорит об этом. Пострадать в этой ситуации могут и другие оппозиционные политики — Садовой, Мураев, Рабинович, представители "правых" сил…", — прогнозирует он.

Фото дня. Бунт под АП из-за выдворения Саакашвили

По мнению Бортника, Михаил Саакашвили попытается вернутся в Украину.

"Думаю, что это еще не финал трагикомедии. Кроме того, можно ожидать радикализации настроений сторонников грузинского политика. Не исключаю того, что власть может попытаться снести палаточный городок, который сегодня расположился под Верховной Радой. Сейчас должны проявиться реальные возможности сторонников Саакашвили. Теперь им нужно собирать на сто тысяч больше, чем раньше. Только в таком случае власти придется пойти на уступки", — резюмировал эксперт.