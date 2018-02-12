Тренд дня: "Атошник-убийца просто достал нож и бьет в сердце"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Киеве произошло очередное резонансное преступление. У станции метро "Черниговская" на остановке маршруток атошник, который находился в увольнении, ножом убил мужчину, сделавшего ему замечание за то, что военный попытался сесть в автобус без очереди.

Погибший был шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. В очереди он стоял вместе с женой, убийство произошло на ее глазах. В СМИ сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве — солдат-контрактник 72-й бригады в момент совершения преступления, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

Однако у главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса другая версия трагедии. Он связывает совершенное военным убийство в Киеве с посттравматическим синдромом в результате боевых действий. "Офицер в Киеве беспричинно убил гражданского человека. Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые, потому что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года почти войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся с АТО? Ранее "пугающим стимулом" что-то делать для социальной и медицинской защиты военных была военная прокуратура. Теперь по закону — никто! Реформы", — заявил Матиос.

Блогер Александра Скубченко отреагировал на инцидент, напомнив, что международные организации неоднократно озвучивали факты убийств и других преступлений, совершаемых участниками АТО.

"Атошник в состоянии наркотического опьянения убил ножом в сердце на остановке общественного транспорта человека, сделавшего ему замечание. В Киеве, средь бела дня. И резонанс. А представьте, что подобные этому творят в Донбассе ежедневно в отношении местного населения. Сейчас. Год назад, два, три. И все об этом молчат. Хотя многочисленные факты убийств, изнасилований, грабежей, вымогательств и прочих преступлений неоднократно озвучивались международными организациями", — написал блогер в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Киевский журналист Вячеслав Чечило считает, что такие трагедии происходят вследствие непонимания украинцами последствий 30 лет провальной внутренней политики.

"Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве. В 1988 году можно было. А в 2018 — не стоит", — уточнил журналист.

Скриншот с сайта Facebook

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев считает, что в современной Украине не работают "понятия", существовавшие много лет.

"Да, вероятность попасть в блудняк просто на улице была всегда, и в Одессе, и в Киеве, и где угодно. Но, например, в Одессе человек с минимальным опытом всегда может прочувствовать вероятность возникновения конфликтной ситуации, оценить её возможные варианты развития и итог. И дальше ты уже решаешь: ок, я вот сейчас сделаю это и это, они поступят так и так, вот те вот среагируют таким образом, ну и в итоге в хорошем варианте будет так, а в плохом — так. ОК, действуем так, так и так. Т. е. вот ситуация: есть пьяный хам, людное место. Нормально просто сделать замечание. Скорее всего просто надо будет подержать стояк на ответные быкования — и он сольётся. В плохом варианте — потолкаетесь немножко. В самом плохом — придёшь домой с фонарём и в порванной куртке. Дело в общем и целом того стоит", — уточнил Ткачев.

По мнению журналиста, в нынешнее время при возникновении любого конфликта невозможно спрогнозировать его развитие, а улицы становятся попросту опасным местом.

"Но сейчас время очень дурное. Все старые понятия полетели к чертям. Невозможно спрогнозировать, что будет. Отчасти — даже в Одессе. А в Киеве, где самый центр угара, — тем паче. И вот ты действуешь так, как привык действовать. Но он действует не так, как ты привык: пьяный хам просто достаёт нож и бьёт тебя в сердце. Да как так? А вот так. И вот такие штуки — это очень неприятно. Потому что улицы действительно становятся небезопасным местом. Даже не из-за оргпреступности. А из-за того, что слишком много тут народу с перепутавшимися берегами", — резюмировал Ткачев.

Скриншот с сайта Facebook

Также политологи прокомментировали продолжающийся конфликт между Киевом и Варшавой по поводу принятия в Польше так называемого "антибандеровского" закона. Напомним, что документ предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петрназвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко спрогнозировала действия Польши в случае продолжения в Украине политики, направленной на героизацию в стране ОУН-УПА.

"Если текущая власть будет продолжать героизацию преступлений ОУН-УПА, поляки, уже признавшие резолюцией Сейма события на Волыни геноцидом, будут добиваться и международного признания этих событий геноцидом и, вполне вероятно, добьются", — отметила эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитики Дмитрий Корнейчук обратил внимание на реакцию Германии на принятый в Польше скандальный закон.

"Меркель в обращении к народу сказала, что вина за Холокост и лагеря смерти лежит только на Германии. Таким образом, Берлин одобрил скандальный польский закон об Институте нацпамяти, чтобы не допустить раскола ЕС", — напомнил эксперт.

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Он уточнил, что немцы после войны нашли в себе силы признать вину, а жители постсоветских стран на такое не способны.

Скриншот с сайта Facebook

"Мы не хотим до конца осудить идею коммунизма, признать свою вину за эту систему и все ее преступления. Мы не хотим признать, что Бандера и Шухевич отнюдь не герои. Мы вообще никогда не признаем свои ошибки и свою вину в чем-либо. Поэтому и наступаем постоянно на одни и те же грабли с майданами.

Мечтая при этом жить, как в той же Германии", — подытожил Корнейчук.