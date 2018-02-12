Хроника 11 февраля: авиакатастрофа в Подмосковье, факельное шествие в Одессе

Фото ГКУ МО "Мособлпожспас"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье через несколько минут после взлета из "Домодедово" разбился самолет Ан-148, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. Помимо этого на Олимпиаде в Пхенчхане украинцы провалили все выступления 11 февраля. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Авиакатастрофа Ан-148 в России

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. Среди погибших украинцев не было, сообщили в украинском МИДе. А вот в министерстве транспорта РФ заявили, что дополнительно будет принято решение о возможном запрете на эксплуатацию Ан-148. Такие самолеты производятся в Украине и России.

Вступил в силу важный закон о вещании в зоне АТО

В Украине вступил в силу закон о временных разрешениях на вещание в зоне АТО. Верховная Рада приняла этот закон 7 декабря. Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания может выдавать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания. Речь идет о районах Украины, граничащих с временно оккупированной территорией Украины, в частности Крымом, а также районах Донецкой и Луганской областей.

Мужчина открыл огонь по толпе в Киеве

В Киеве в ночь с 10 на 11 февраля неизвестный пьяный мужчина открыл огонь по толпе — пострадали три человека. Инцидент произошел в Соломенском районе. Компания людей вышла из кафе-бара на улицу перекурить. К заведению подъехал автомобиль. В нем была девушка. К ней вышел парень. Она, не выходя из авто, стала с ним ругаться. Внезапно молодой человек достал оружие и начал стрелять по толпе.

Акция сторонников Саакашвили прошла под особняком Порошенко

В воскресенье, 11 февраля, в селе Козин под Киевом прошла акция сторонников партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Они собрали автоколонну и проехали к загородному особняку президента Украины Петра Порошенко. Один из участников акции протеста Дмитрий Гутман опубликовал видео пробега и митинга под домом Порошенко: "Автомарш "Порошенко не мой президент". Едем в Козин". На акций сам Саакашвили не присутствовал.

Во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко

В городе Стрый (Львовская область) в Парке культуры и отдыха неизвестными был поврежден памятник Тарасу Шевченко. Установлено, что вандалы отбили памятнику голову в субботу, 11 февраля. Вызванная на место происшествия полиция не обнаружила поврежденных фрагментов памятника. Бронзовый памятник Тарасу Шевченко на бетонном постаменте был установлен в Стрые в 1958 году.

Радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе

Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции. Мероприятие также посетил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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На Олимпиаде в Пхенчхане украинцы провалили все выступления 11 февраля

Украинским спортсменам во второй день Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) не удалось завоевать медали и показать хорошие результаты. Всего разыграно шесть комплектов наград. По итогам второго дня Зимних Олимпийских игр лидирует в общекомандном зачете сборная Германии, в активе которой три золотые и одна бронзовая медали. Вслед за немцами идут голландцы (2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая награды) и норвежцы (1, 4, 3).

В Пхенчхане бушует непогода, на Олимпиаде предпринимают чрезвычайные меры

Организаторы Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане из-за непогоды отменили движение автобусов-шаттлов на некоторых маршрутах. Вечером в столице зимних Игр начался сильный ветер и вьюга. В частности, были отменены шаттлы для представителей СМИ от санно-бобслейной трассы до главного пресс-центра, а также от арены для сноуборда и фристайла до официальных гостиниц Игр. Движение по главным маршрутам продолжается.

Рекордные снегопады в Японии: семеро погибших, 64 пострадавших

Семь человек погибли, еще 64 получили травмы различной степени тяжести из-за рекордных снегопадов в Японии. По данным метеорологов, высота снежного покрова в ряде районов префектуры Фукуи превышает 2,5 метра, в префектуре Ниигата более 1 метра. Снегопады, продолжавшиеся всю прошлую неделю и утихнувшие к выходным, могут вновь возобновиться ко вторнику. Метеорологи прогнозируют выпадение за сутки до 60-70 сантиметров снега.