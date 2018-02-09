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    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: Порошенко на балу. "Сложно жить в постоянной лжи"

    (обновлено: )3477450
    Политические эксперты и блогеры отреагировали на поездку главы государства Петра Порошенко в Австрию. В частности, на посещение гаранта с супругой Венского бала.
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Страна.ua

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Страна.ua
    Из Украины и на бал. Как чета Порошенко "зажгла" в Венской опере

    В столице Австрии прошел знаменитый Венский бал — традиционное место встречи сильных мира сего, среди которых в этом году оказался и президент Украины Петр Порошенко

    Поездка главы государства в Вену обошлась бюджету в 800 тысяч гривен. Сама же новость об участии Порошенко в мероприятии вызвала в Украине весьма неоднозначную реакцию, усиленную недавним элитным отпуском президента на Мальдивах. Наряду с этим после появления в сети фотографий президента с супругой с Венского бала многие пользователи украинского сегмента соцсетей раскритиковали гаранта, оставив множество негативных отзывов.

    По мнению журналиста Александра Дубинского, украинскому президенту сложно завидовать, так как он живет в постоянной лжи и ненависти.

    "На самом деле, я Пётру Алексеевичу не завидую. Очень сложно жить в постоянной лжи. И когда тебя все ненавидят. Особенно, когда ненавидят по делу", — написал Дубинский в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Виктория Страхова предложила создать в Украине агентство по корпоративным и массовым мероприятиям для властей.

    "В Украине нужно сделать Государственное агентство по Event Management: Давос, Венский бал, благотворительный завтрак Президента США и т.д. т.п. — ведь украинские гос органы должны планировать свою деятельность с учётом таких важных для “пересічного українця" событий", — иронизирует Страхова.

    Скриншот с сайта Facebook

    В свою очередь политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент на самом деле мелочен, что доказывает политика его кондитерской корпорации Roshen.

    "Кстати, мелочность и жлобство "венского бальника" проявляется даже в мелочах. Недавно "Рошен" через суд запретил "БКК" выпускать "Киевский торт". Хотя "Киевхлеб" его делал, когда Его Высокоповажнисть еще под стол пешком ходила и никакого "Рошена" в зародыше не было. Впрочем, тот шлак, который из пальмового масла делает гарант под видом шоколада и тортов, могут поедать за обе щеки только его холуи на Банковой", — прокомментировал аналитик.

    Скриншот с сайта Facebook

    Экономист Александр Охрименко наряду с этим также сыронизировал, что после поездки главы государства на Венский бал за экономику Украины "можно быть спокойным".

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    "Я за экономику Украины спокойный. Великий Гетьман на балу в Вене", — отреагировал эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал. Видео
    Канал на Youtube Страна.ua
    Голубая кровь. Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал
    Политический эксперт Николай Спиридонов напомнил, что пока президент находился на Венском балу, в Украине силовики в столице разгромили редакцию медиа-холдинга "Вести".

    "Разгром редакции Вестей показал, что давление на СМИ вышло на новый уровень. Если раньше силовики их (СМИ) обыскивали и блокировали, то теперь учинили настоящий погром и целенаправленно повредили технику. Скорее всего, это связанно с началом нового избирательного цикла. Все телеканалы, сайты и радиостанции, которые хотя бы иногда позволяют себе критиковать власть — будут стараться уничтожить", — считает эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    По его мнению, властям к 2019 году нужно обеспечить себе полный "одобрямс" во всех СМИ.

    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    facebook.com/bogdanbortakov
    Куда пропали депутаты? Соцсети: венский бал, завтрак у Трампа, то, сё

    Блогер Александр Скубченко в свою очередь обратил внимание на трагическую дату 9 февраля в украинско-польских отношениях. 

    "В этот день, 9 февраля 1943 года, бандформирование УПА вырезало деревню Паросля на Волыни, развязав Волынскую резню. Мы помним все преступления УПА, а потому никакие вятровичи не убедят нас чтить их "геройства". Они утопили нашу страну в крови тогда, они уничтожают нашу страну и сегодня. Ненависть, раздор и война — это всё, что бандеровцы могут предложить. В Украине на законодательном уровне нужно признать преступления УПА, осудить и запретить их героизацию", — подчеркнул блогер.

    Скубченко также акцентировал, что Украина должна помнить "преступное нечеловечное бандеровское наследие, чтобы их зверства в нашей стране больше не повторились".

    Скриншот с сайта Facebook

    "Иначе у Украины нет будущего: бандеровцы доведут страну до погибели", — резюмировал блоггер.

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