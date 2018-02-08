Кто из украинских политиков спешит помолиться с Трампом за США

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Престижная тусовка

Национальный молитвенный завтрак был основан президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1953 году. Это ставшее традиционным мероприятие проводится в первый четверг февраля в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton. В этом году 66-ой по счету завтрак сдвинули на неделю и пройдет он в Вашингтон Холле.

Мероприятие организовывают для неформального общения политических и бизнес-элит со всего мира, обсуждения насущных проблем и налаживания отношений. А также — для просьб о поддержке и просто "засветиться" на престижной "тусовке", но конкретные вопросы там не решаются.

В мероприятии, организованном конгрессом США и христианской Fellowship Foundation, принимают участие политики, лидеры религиозных конфессий, общественные деятели из более 100 стран. Всего до 3,5 тысяч гостей ежегодно, в том числе и от Украины, откуда обычно приезжает попытать возможность сделать селфи целый десант. Однако из соображений безопасности заранее список участников не публикуется, как не обнародуют его и после.

Перед гостями по традиции обязательно выступает президент США, а также приглашенный специальный гость. Например, в 1994 году Мать Тереза произнесла программное выступление по тематике абортов, а в 1999 году Билл Клинтон попросил у духовных отцов извинения за скандал с Моникой Левински. Также в разное время перед гостями выступали председатель американо-африканского фонда развития Верд Брэм, Тони Блэр, врач-нейрохирург Бен Карсон, всемирно известный режиссер Рэндал Уоллис и вокалист группы "U2" Боно, духовный лидер буддистов Далай-Лама.

В открытом доступе билетов на мероприятие никогда нет, туда можно попасть только по приглашениям от конгрессменов и сенаторов, которые, впрочем, можно добыть в различных фундациях и через лоббистов. Стоимость таких приглашений называлась разная — от десятков тысяч долларов до нескольких тысяч.

Наряду с этим украинские политики от покупки пригласительных всегда открещиваются (кто же признается), подчеркивая, что они им достаются бесплатно. Вместе с тем на мероприятии существует традиция пожертвований со стороны приглашенных, но это не официальный пункт. Такие взносы как дань этикету стартуют от 10 тысяч долларов.

Меню завтрака самое обыкновенное и поклонникам лобстеров, устриц и прочих деликатесов найти их там не удастся. В перечне блюд яйца, жареный картофель, соки, кофе, но есть и традиция, по которой гости сами себе собирают бутерброды из булочек, сыра, масла, зелени, бекона и других продуктов.

Отметим, что Национальные молитвенные завтраки — традиция многих демократических стран мира — Германии, Великобритании, Норвегии, проходят они в Европарламенте. Проводятся они и в Украине.

Украинский десант

Ежегодно десятки украинских политиков стремятся попасть на американский молитвенный завтрак. В этом году за океан стандартно отправилась с парламентской делегацией лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая уже успела встретиться со спецпредставителем США Куртом Волкером, бывший глава правительства Арсений Яценюк и еще несколько десятков народных избранников.

В связи с этим спикер парламента Андрей Парубий в среду досрочно закрыл заседание Верховной Рады, так как в сессионном зале уже не было достаточного для голосования количества людей, по всей видимости, отправившихся в Вашингтон.

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В прошлом году молитвенный завтрак в США состоялся сразу после инаугурации президента Дональда Трампа. Саму инаугурацию посетили около сотни украинских представителей, на молитвенный завтрак попало несколько меньше людей — нардеп Оксана Билозир, Вадим Новинский, Сергей Левочкин, Валерий Карпунцов, Павел Унгурян, Георгий Логвинский, Олег Крышин, Оксана Продан, Ярослав Дубневич, Андрей Павелко, Юлия Левочкина, первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов, глава САП Назар Холодницкий, глава ГФС Роман Насиров и многие другие. Завтрак прошел в отеле Hilton, куда многие члены украинской делегации пришли в вышиванках.

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Была в Вашингтоне и Тимошенко, которая после долгого времени заплела свою знаменитую косу. Тогда в СМИ появились данные, что Тимошенко провела короткую встречу с Трампом во время молитвенного завтрака, ожидая американского президента возле туалета, после чего их провели в небольшой офис. В Белом доме отметили, что формат мероприятия не предусматривает длительного общения, а Тимошенко, обидевшись на такую формулировку журналистов, заявила, что "встреча прошла планово и достойно". Одновременно с этим в СМИ называлась стоимость такого "рукопожатия" с Трампом — около 300 тысяч долларов. Не исключено, что оно будет и в этом году.

В 2016 году помолиться за США к Бараку Обаме накануне переформатирования Кабмина ездили представители "Оппозиционного блока" с Юрием Мирошниченко, "Блока Петра Порошенко" с Сергеем Березенко, "Народного Фронта", Валентин Наливайченко, Анатолий Кинах.

В 2015 году помимо нардепов, общественных деятелей и журналистов из Украины на молитвенный завтрак поехал и предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет (Денисенко). В 2014 году в завтраке принимал участие другой религиозный лидер от Украины — глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

В 2012 году на завтрак приглашалась и Анна Герман, занимавшая в то время пост советника президента, были там дочь Тимошенко Евгения, Юлия Левочкина, Леонид Кожара, Юрий Мирошниченко, Александр Горошкевич, Сергей Кивалов, Леся Оробец и Давид Жвания, Павел Жебривский, Эдуард Зейналов. А в 2011 году украинскую делегацию возглавлял экс-депутат Юрий Артеменко. Также в Вашингтон посетили депутаты Виктор Швец, Павел Жебривский и Леонид Кожара.

По данным материалов открытых источников интернет