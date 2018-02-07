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    "Здравия не желаю", потому как Слава Украине. Соцсети о военном приветствии

    (обновлено: )1244133
    "Здравия желаю". Не исключено, что украинским военным вскоре придется отвыкать от такого приветствия и учить новое: "Слава Украине! - Героям слава!". Такова очередная инициатива Кабинета министров. Но всем ли украинцам она пришлась по душе?
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Сайт правительства Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Вскоре небезызвестное приветствие "Слава Украине" может стать обязательным для всех военных страны. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о замене военного старого приветствия "Здравия желаю" на "Слава Украине! — Героям слава!". В документе говорится, что соответствующие изменения должны быть внесены в Строевой устав Вооруженных сил Украины.

    "На приветствие  начальника или старшего по  воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", — сказано в документе. Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку. В украинском сегменте соцсетей новое предложение Кабмина восприняли весьма неоднозначно:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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