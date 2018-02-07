"Здравия не желаю", потому как Слава Украине. Соцсети о военном приветствии

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вскоре небезызвестное приветствие "Слава Украине" может стать обязательным для всех военных страны. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о замене военного старого приветствия "Здравия желаю" на "Слава Украине! — Героям слава!". В документе говорится, что соответствующие изменения должны быть внесены в Строевой устав Вооруженных сил Украины.

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", — сказано в документе. Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку. В украинском сегменте соцсетей новое предложение Кабмина восприняли весьма неоднозначно:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook