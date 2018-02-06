Хроника 5 февраля: пикеты у посольства и генконсульства Польши, ЧП на Мальдивах

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 5 февраля, в Раде назвали беспрецедентным оскорблением "бандеровский" закон, принятый в Польше, пикеты активистов прошли у посольства Польши в Киеве и генконсульства во Львове. Помимо этого Швейцария отказала российскому миллиардеру Абрамовичу в виде на жительство. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Раде назвали беспрецедентным оскорблением "бандеровский" закон в Польше

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши обновленного закона об Институте национальной памяти, который, в частности, предполагает уголовную ответственность за пропаганду т.н. "бандеровской идеологии". В одном из проектов говорится, что принятие скандального польского закона "является прямым вмешательством во внутренние дела Украины и по сути выдвижением территориальных претензий".

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Порошенко внес в Раду представление на новый состав ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил спикер парламента Андрей Парубий. Все документы кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии будут безотлагательно отправлены на спецпроверку, сообщил спикер. У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности.

Суд отклонил жалобу Саакашвили на отказ предоставить убежище

Киевский апелляционный админсуд отклонил жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Пикеты у посольства Польши в Киеве и генконсульства во Львове

Накануне возле здания посольства Польши в столице состоялся пикет. Параллельно с этим представители националистических сил пикетировали помещение генконсульства Польши во Львове. Митингующих возмутило принятие польскими Сеймом и Сенатом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши (так называемый закон о запрете "бандеровской идеологии").

Украина выплатила МВФ $375 млн

Украина перечислила Международному валютному фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов. 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.

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Швейцария отказала российскому миллиардеру Абрамовичу в виде на жительство

Российский миллиардер Роман Абрамович в 2016 году подавал запрос о предоставлении ему вида на жительство в швейцарском кантоне Вале, но получил отказ. По информации СМИ, свое прошение Абрамович подал на основе юридического исключения, которое позволяет очень богатым иностранцам быстро получить вид на жительство, так как они представляют очень важный налоговый интерес.

На Мальдивах объявили чрезвычайное положение

Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Позже полиция арестовала главного судью Верховного суда и задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма.

Ученые на пороге создания глобального квантового интернета

Физики нашли новый метод для передачи больших объемов квантовых данных на большие расстояния. Результаты исследования ученых могут привести к развитию в будущем квантовых сетей, таких как глобальный квантовый интернет. Исследователь Майкл Цвергер и его коллеги из Инсбрукского университета (Австрия) опубликовали статью о новом методе квантовой связи на больших расстояниях в недавнем выпуске Physical Review Letters.

Ежегодно, с 2007 года, 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы, и сегодня этот праздник получил всемирное признание. Нутелла – шоколадно-ореховая паста родом из Италии. История ее появления начинается в послевоенные годы в итальянском городе Альба. В 1946 году кондитер и владелец пекарни Пьетро Ферреро начал производить шоколадные батончики мягкой консистенции под названием "Джандуйя", по имени одного из местных карнавальных персонажей. Мягкие шоколадно-ореховые батончики пришлись по вкусу местным детям и стали пользоваться большим спросом.