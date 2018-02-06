Неделя Верховной Рады: план озвучен, а работать-то кто будет?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Даже приходя на работу в здание на Грушевского, депутаты ВР никак не могут понять — началась их трудовая деятельность или каникулы продолжаются. Работая в облегченном режиме, Рада подошла к открытию очередной, уже восьмой сессии без особых успехов.

Но, несмотря на то, что для большинства народных избранников отпуск закончился только сейчас, ожидать прорыва не приходится.

Анализируя график работы парламента на предстоящую пленарную неделю, невольно приходишь к выводу — самое важное депутаты как всегда приберегли на потом.

Проблемный ЦИК

Только ленивый не обсудил за последние две недели тему обновления Центральной избирательной комиссии, которую власть планирует составить из преданных ей людей. Тем не менее, Раду вопрос ЦИК, судя по всему, не интересует. Вместо этого Андрей Парубий и компания займутся рассмотрением "экономических, социальных и культурных вопросов". А к составу Центризбиркома, вероятно, приступят только тогда, когда об этом поступит сигнал сверху.

По словам политического эксперта Алексея Якубина, в парламенте пока стараются не педалировать тему с избирательной комиссией.

"Вопрос определения состава ЦИК вызвал уже международный скандал. В списке, предоставленном президентом Петром Порошенко нет представителей двух ключевых оппозиционных сил парламента. Западные партнеры уже отметили недопустимость такой конфигурации, поэтому продавить свой интерес власти вряд ли удастся. Поэтому ввиду скандальности этот вопрос пытаются отложить", — считает Якубин.

НБУ пока обезглавлен

Не ко времени и, казалось бы, давным-давно назревший вопрос с назначением нового главы Национального банка. Похоже, что депутатов совершенно не смущает, что главное финансовое учреждение в стране после отставки Валерии Гонтаревой до сих пор остается бесхозным.

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"Вероятно, до сих пор нет договоренности о том, что получает "Народный фронт" в обмен на поддержку Якова Смолия", — говорит Якубин. — Эта политсила намеревалась выторговать двух замов главы НБУ, а также иметь возможность влиять на формирование состава Счетной палаты. Кроме того, пока не собирается в Киев миссия Международного валютного фонда, значит, вопрос главы НБУ пока не "горит".

Отменить реинтеграцию?

Вполне вероятно, что в стенах Верховной Рады в очередной раз могут вспыхнуть новые споры по части, так называемого, закона о реинтеграции Донбасса. Документ был утвержден еще в первые рабочие дни нового года, но после того как фракция "Оппозиционного блока" зарегистрировала постановление о его отмене процесс рискует застопориться.

"Этот законопроект по-прежнему вызывает контраверсионную реакцию Нормандской четверки. Он, скорее, мешает и замораживает возможность политического урегулирования по Минскому процессу. Документ создает определенные барьеры по части реинтеграции Донбасса в состав Украины", — считает Алексей Якубин.

Снова о суде

Оживленную дискуссию, вплоть до мордобоя, может вызвать набивший оскомину законопроект об Антикоррупционном суде и соответствующие изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Учитывая, что у команды президента и оппозиционных сил слишком разное видение того, каким должен быть документ, без горячих споров не обойдется. На сайте Рады сказано, что "нардепы планируют поручить профильному комитету подготовить к срочному рассмотрению президентский и альтернативные законопроекты», но как это будет на практике пока не ясно".

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"Власть сейчас делает все возможное, чтобы этот законопроект в принципе отложить в долгий ящик и его не рассматривать. С одной стороны, руководство страны готово к тому, чтобы создать Антикоррупционный суд, с другой — не вполне расположено идти на поводу у западных партнеров", — резюмировал Алексей Якубин.