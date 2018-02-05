Хроника 4 февраля: вече Саакашвили, акция "евроблях", нападение на союз венгров

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева прошли сразу две акции протеста: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вывел людей на марш за импичмент Порошенко, к тому же несколько сотен автомобилей с еврономерами собрались на акцию за доступное растаможивание машин. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Вече Саакашвили

Сторонники Михаила Саакашвили в воскресенье в центре Киева провели марш с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, в акции участвовали несколько тысяч человек. Организованные колонны людей во главе с Саакашвили прошли из парка Тараса Шевченко в сторону Европейской площади, где состоялось народное вече, на котором Саакашвили призвал главу государства уйти "самому", избежав кровопролития.

Порошенко проигнорировал участников акции Саакашвили

Участники воскресного "Марша за будущее", который организовал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, около часа безуспешно пытались попасть на территорию имения президента Петра Порошенко в Козине, Киевской области. Акцию под президентскими воротами активисты провели после вече на Европейской площади. Участники хотели вручить Порошенко приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года.

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Акция "АвтоЕвросилы"

В воскресенье, 4 февраля, на Крещатике в Киеве несколько сотен автомобилей с еврономерами собрались на акцию за доступное растаможивание машин. Автомобили стояли в несколько рядов, затем колона машин проехала по главным улицам Киева. Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве, они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами.

В Киеве протестовали против "Нацдружин"

В воскресенье, 4 февраля, в Киеве на Подоле прошел митинг против "Нацдружин", которые ранее прошли маршем по Крещатику. В митинге принимали участие от 20 до 30 человек. Среди них — преимущественно молодые люди, студенты, художники, IT-шники. Они заявили, что за порядком в стране должна следить полиция, а "Нацдружины" для этого не нужны.

В здание союза венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова"

В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Как стало известно, инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. Пока произошедшее не комментируют в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

Экс-министр обороны Украины пригрозил Польше бунтом заробитчан

Работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты, заявил бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук. По словам бывшего министра обороны генерала армии Александра Кузьмука, Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности Степана Бандеры и Романа Шухевича, однако украинцам тоже есть, что вспомнить.

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В автокатастрофе погиб известный украинский волонтер

В воскресенье, 4 февраля, в Днепре в ДТП погиб известный волонтер, блогер и дизайнер Леонид Краснопольский, который был переселенцем из Донецка. Об этом сообщила его жена Ольга на странице в Facebook. Также гибель Краснопольского прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов, рассказав, что у него накануне был конфликт с волонтером.

В России обвинили украинских поставщиков в аварии на ГЭС

Комиссия установила, что ось шарнирной опоры сегментного затвора, при изготовлении которой была нарушена технология, стала причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье 24 августа 2017 года, в результате чего была подтоплена пристанционная площадка, сообщает "Русгидро". Затвор и оси затвора были изготовлены в 2014 году на украинских предприятиях по договору с генеральным подрядчиком строительства АО "Трест Гидромонтаж".

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года. Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.