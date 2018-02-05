Война или маневры? Зачем Порошенко иностранные войска в Украине

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина
Иностранные войска смогут теперь пребывать на территории Украины на законных основаниях: президент Петр Порошенко издал соответствующий указ, утвердив "План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2018 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях". Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
Сплошные учения
Сообщается, что Порошенко также подписал закон № 2270-VIII, которым регулируется вопрос допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других стран. Указ и закон обретают силу со дня опубликования. Текст закона был опубликован во вторник, 30 января.
В соответствии с документами, на этот год запланированы украино-американские учения Rapid Trident-2018 и Sea Breeze-2018, многонациональные учения "Светлая Лавина — 2018" и "Чистое небо — 2018", украино-румынские учения Riverian-2018.
Ответственность за подготовку и проведение многонациональных военных учений и обеспечение участия подразделений ВСУ в многонациональных учениях за пределами страны в 2018 году возложена на главу Минообороны.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
Ранее Верховная Рада одобрила закон о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2018 году.
Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до трёх тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины.
История вопроса: "Крым — без НАТО!"
Ничего нового в этом нет. Стоит напомнить, что, например, многонациональные учения "Си Бриз" проводятся в Украине с 1997 года. Ранее украинские левые не раз выступали против их проведения. Так, уже в 1997 году требовали импичмента президента (тогда этот пост занимал Леонид Кучма) и отставки министра обороны Александра Кузьмука. А в ходе учений, как сообщали СМИ, отрабатывались, помимо прочего, действия против неких "сепаратистов"…
После акций протеста в 2006 году представители Международного центра перспективных исследований сделали вывод о "полной беспомощности" правительства в популяризации НАТО среди населения.
В частности, в Феодосии, куда прибыло американское транспортное судно Advantage представители левых партий и общественных организаций провели пикеты под лозунгом «Крым — без НАТО!». Омбудсмен Нина Карпачева потребовала от Генпрокуратуры привлечь к ответственности лиц, незаконно давших соответствующее разрешение. Вскоре американские военнослужащие покинули Феодосию.
Кстати, наземные маневры тогда (в 2006-м году) были отменены, поскольку Верховная Рада так и не дала разрешения на пребывание на территории Украины иностранных военных подразделений. А морскую фазу учений пришлось отменить в связи с отзывом эсминца ВМС США (официальная версия) — корабль понадобился для проведения эвакуации в Ливане.
В 2008 году сторонники КПУ и Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) разбили в Черноморском палаточный городок, куда съехались люди из разных областей страны. Палаточные городки были также разбиты в Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Произошли столкновения протестующих с милицией.
Массовые протесты против "Си Бриз" были отмечены и в 2013 году.
Левые протестовали не только против самих военных учений и присутствия иностранных подразделений, но в целом против евроатлантического курса Украины, предвидя, к чему это может привести.
Протестовать некому
После победы Евромайдана изменилось многое. Крым ушел, на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт. Компартию запретили, левый фланг в украинской политике практически разгромлен, поэтому организовывать движение "против НАТО" некому — по крайней мере, сейчас.
В прошлом году в учениях "Си Бриз" принимали участие представители 16-ти стран. Маневры проходили в северо-западной части Черного моря, а также на полигонах в Одесской и Николаевской областях. По сообщению ВМС, тема учений — "проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе".
Впрочем, вся Украина теперь — кризисный регион. С 2014 года вопрос о допуске иностранных подразделений рассматривается на фоне непонятной ("необъявленной", "гибридной" и т. д.) войны Украины якобы с Россией.
Соответственно изменилась и мотивация: после Майдана провластные эксперты стали говорить об иностранных войсках на территории страны как о "сдерживающем факторе".
"Запад нам поможет"
Сам Порошенко, выступая недавно в Военном институте телекоммуникаций и информатизации, заявил, что Украина в борьбе против "агрессора" (которым нынешняя украинская власть называет РФ) опирается "на мощную поддержку" международных партнёров.
Президент подчеркнул, что эти партнёры "отныне не только внедряют в поддержку Украины политику санкций, сдерживают агрессора, но наконец и начали оказывать нам помощь оборонительным оружием".
По его словам, главным достижением страны за последние годы является укрепление ВСУ.
"Мы делаем вывод и страхуемся от повторения ошибок. Создали и день за днем укрепляем наши Вооруженные Силы, нашу героическую армию, которая надежно держит оборону страны. И это наше главное достижение за последние годы", — заявил Порошенко.
Напомним, в 1994 году Украина присоединилась к программе "Партнерство ради мира", в 1996 украинские миротворцы отправились с миссией в Боснию и Герцеговину, в 1997 году — в Косово. В 2002 году был подписан "План действий Украина-НАТО".
Порошенко в прошлом году пообещал, что в стране в скором времени состоятся референдумы о вступлении в НАТО и в ЕС. Президент выразил убежденность в том, что "народ поддержит эту… инициативу".
Правда, сейчас полноценного членства в альянсе (равно как и в ЕС) Киеву никто не обещает. Более того, на евроатлантическом пути у Киева возникли новые препятствия: после принятия скандального закона "Об образовании" Венгрия объявила, что будет блокировать отношения Украина-НАТО.