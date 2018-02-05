Война или маневры? Зачем Порошенко иностранные войска в Украине

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Иностранные войска смогут теперь пребывать на территории Украины на законных основаниях: президент Петр Порошенко издал соответствующий указ, утвердив "План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2018 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях". Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Сплошные учения

Сообщается, что Порошенко также подписал закон № 2270-VIII, которым регулируется вопрос допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других стран. Указ и закон обретают силу со дня опубликования. Текст закона был опубликован во вторник, 30 января.

В соответствии с документами, на этот год запланированы украино-американские учения Rapid Trident-2018 и Sea Breeze-2018, многонациональные учения "Светлая Лавина — 2018" и "Чистое небо — 2018", украино-румынские учения Riverian-2018.

Ответственность за подготовку и проведение многонациональных военных учений и обеспечение участия подразделений ВСУ в многонациональных учениях за пределами страны в 2018 году возложена на главу Минообороны.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Ранее Верховная Рада одобрила закон о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2018 году.

facebook.com/DPSUkraine Си Бриз - 2017

Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до трёх тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины.

История вопроса: "Крым — без НАТО!"

Ничего нового в этом нет. Стоит напомнить, что, например, многонациональные учения "Си Бриз" проводятся в Украине с 1997 года. Ранее украинские левые не раз выступали против их проведения. Так, уже в 1997 году требовали импичмента президента (тогда этот пост занимал Леонид Кучма) и отставки министра обороны Александра Кузьмука. А в ходе учений, как сообщали СМИ, отрабатывались, помимо прочего, действия против неких "сепаратистов"…

После акций протеста в 2006 году представители Международного центра перспективных исследований сделали вывод о "полной беспомощности" правительства в популяризации НАТО среди населения.

В частности, в Феодосии, куда прибыло американское транспортное судно Advantage представители левых партий и общественных организаций провели пикеты под лозунгом «Крым — без НАТО!». Омбудсмен Нина Карпачева потребовала от Генпрокуратуры привлечь к ответственности лиц, незаконно давших соответствующее разрешение. Вскоре американские военнослужащие покинули Феодосию.

Кстати, наземные маневры тогда (в 2006-м году) были отменены, поскольку Верховная Рада так и не дала разрешения на пребывание на территории Украины иностранных военных подразделений. А морскую фазу учений пришлось отменить в связи с отзывом эсминца ВМС США (официальная версия) — корабль понадобился для проведения эвакуации в Ливане.

В 2008 году сторонники КПУ и Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) разбили в Черноморском палаточный городок, куда съехались люди из разных областей страны. Палаточные городки были также разбиты в Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Произошли столкновения протестующих с милицией.

facebook.com/DPSUkraine Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze

Массовые протесты против "Си Бриз" были отмечены и в 2013 году.

Левые протестовали не только против самих военных учений и присутствия иностранных подразделений, но в целом против евроатлантического курса Украины, предвидя, к чему это может привести.

Протестовать некому

После победы Евромайдана изменилось многое. Крым ушел, на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт. Компартию запретили, левый фланг в украинской политике практически разгромлен, поэтому организовывать движение "против НАТО" некому — по крайней мере, сейчас.

В прошлом году в учениях "Си Бриз" принимали участие представители 16-ти стран. Маневры проходили в северо-западной части Черного моря, а также на полигонах в Одесской и Николаевской областях. По сообщению ВМС, тема учений — "проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе".

Впрочем, вся Украина теперь — кризисный регион. С 2014 года вопрос о допуске иностранных подразделений рассматривается на фоне непонятной ("необъявленной", "гибридной" и т. д.) войны Украины якобы с Россией.

Соответственно изменилась и мотивация: после Майдана провластные эксперты стали говорить об иностранных войсках на территории страны как о "сдерживающем факторе".

"Запад нам поможет"

Сам Порошенко, выступая недавно в Военном институте телекоммуникаций и информатизации, заявил, что Украина в борьбе против "агрессора" (которым нынешняя украинская власть называет РФ) опирается "на мощную поддержку" международных партнёров.

Президент подчеркнул, что эти партнёры "отныне не только внедряют в поддержку Украины политику санкций, сдерживают агрессора, но наконец и начали оказывать нам помощь оборонительным оружием".

По его словам, главным достижением страны за последние годы является укрепление ВСУ.

Фото ВМС Украины Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца

"Мы делаем вывод и страхуемся от повторения ошибок. Создали и день за днем укрепляем наши Вооруженные Силы, нашу героическую армию, которая надежно держит оборону страны. И это наше главное достижение за последние годы", — заявил Порошенко.

Напомним, в 1994 году Украина присоединилась к программе "Партнерство ради мира", в 1996 украинские миротворцы отправились с миссией в Боснию и Герцеговину, в 1997 году — в Косово. В 2002 году был подписан "План действий Украина-НАТО".

Порошенко в прошлом году пообещал, что в стране в скором времени состоятся референдумы о вступлении в НАТО и в ЕС. Президент выразил убежденность в том, что "народ поддержит эту… инициативу".

Правда, сейчас полноценного членства в альянсе (равно как и в ЕС) Киеву никто не обещает. Более того, на евроатлантическом пути у Киева возникли новые препятствия: после принятия скандального закона "Об образовании" Венгрия объявила, что будет блокировать отношения Украина-НАТО.