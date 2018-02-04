На рынке секс-услуг проблемы. Украинские путаны массово подались на заработки

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На украинском рынке секс-услуг грандиозные перемены. Скоро на панели останутся одни "ветераны" секс-труда, да сбежавшие из сел начинающие путаны. Еще более-менее держится столица и города миллионники, но и там девушкам по вызову приходится или демпинговать, или же ждать "своего клиента", не сбавляя цену. Клиенты не довольны, так более-менее опытные и симпатичные "ночные бабочки" подались за границу.

Без выбора

Тяжело в украинских городах стало с выбором проституток, это уже подметили любители секса за деньги. Более того, они возмущены тем, что в секс-индустрии сегодня преобладает обман и обдираловка.

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"Не часто встретишь красивую проститутку за приемлемую цену. Не знаю с чем это связано, видимо красивые шлюхи выехали все из Киева подработать в Европейских борделях. Просмотрел несколько сайтов секс-услуг и реально не могу выбрать проститутку. Все какие-то напуганные, фотки в основном "левые", цены астрономические, секс-услуги на уровне — ты мне уже должен и наслаждайся тем, что я разрешила тебе на меня обнаженную посмотреть. Одним словом, все как-то убого", — жалуется киевлянин Владимир.

А Евгений уже давно заметил, что большинство "ночных бабочек" уехали из страны.

"Не знаю, может только я один заметил убывание рядов киевских проституток. Раньше как-то намного повеселее с выбором было, а теперь достойных внимания проституток, можно пересчитать на пальцах одной руки. Кризис рубает все отрасли — включая интим-услуги. Но больше всего меня печалят — цены, которые выставили многие проститутки Киева за свои услуги. При этом качество осталось такое же посредственное", — отмечает Евгений.

Нет, контор (публичных домов) в Киеве меньше не стало, но и у них кризис. Сутенерам приходится привлекать студенток или приезжих из глубинки дам не первой свежести, а то и ветеранов секс-индустрии. Да и секс-туристы после Майдана и необъявленной войны на Донбассе, перестали толпами валить в страну ради интимных утех и красивых украинок. Число постоянных клиентов сокращается, не все могут выложить за час 1000-1500 гривен.

За длинным рублем

Сегодня украинских путан легче встретить в Европе, особенно соседней Чехии и Польше, а так же в Турции и в России. Это самые популярные направления.

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Еще в 2015 году краснодарские проститутки возмущались нашествием в южный регион украинских коллег, которые своим появлением обвалили рынок интим — услуг, снизили цены в несколько раз. А Управление МВД Москвы сообщало, что примерно 50% столичных проституток из Украины. Причем большинство из них работает на улицах. В остальных крупных городах РФ аналогичная ситуация, о чем свидетельствуют периодические отчеты правоохранителей. Все объясняется тем, что нет языкового барьера, да и заработок намного больше, чем в Украине. Минимальная стоимость интим услуг в РФ — 2 тысячи гривен, верхних пределов нет. Все зависит от внешних данных путаны и квалификации.

Польшу уже давно наводнили не только украинские заробитчане, но и украинские "ночные бабочки". При этом, как хвастаются поляки, любую студентку из Украины, уборщицу за определенную плату можно уговорить заняться сексом, а это, та же проституция. А иностранцы судят о стране по степени доступности ее женщин.

Кризис в Украине толкает украинок отправляться на заработки за границу. А там, как повезет устроиться — или полы мыть, или же на панели работать. При этом, чтобы не рассказывали чиновники о торговле живым товаром, о том, что якобы девушек обманом заманивают в иностранные бордели — это не правда. Сегодня они туда едут с большим желанием, добровольно. Опять же, безвиз открывает новые возможности. К примеру, набирает ОАЭ, где труд путаны хорошо оплачивается.

Путаны без границ

Кризис на рынке сек-услуг Украины происходит не впервые. В 2009 году это уже было. Из-за экономического кризиса в стране секс-предложение существенно увеличилось, а спрос наоборот, упал. Зажиточные соотечественники, потерявшие былой доход и стабильность, отказывались от дорогостоящих интимных услуг. Сокращение рабочих мест и социальная незащищенность выбросила на улицу огромную массу молодых девушек и женщин, которые пополнили армию путан. Даже ветеранам интим-индустрии пришлось выйти на панель.

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Продвинутые путаны были вынуждены разрабатывать план антикризисных действий. Например, снижать плату за "абонемент", вводить систему бонусов и т.п. А часть "дорогих" работниц секс-индустрии устремилась за рубеж, поскольку уровень доходов в Украине постоянно снижался.

"Раньше оседлый образ жизни вели только проститутки, которые работали агентами СБУ или милиции. Но сегодня большинство из них можно сказать вышли на пенсию. Сегодня никого в стране ничего не удерживает, если нет запрета суда на выезд. А этот рынок услуг всегда славился постоянной сменой кадров. Сегодня легче уехать и многие этим пользуется, а там, как повезет. Ведь выезжая за границу желательно владеть языком этой страны, чтобы не попасть в неприятности. Одно плохо, что экономический кризис будет выгонять на панель Украины школьниц, студенток, домохозяек, матерей-одиночек, но до этого сегодня никому нет дела", — рассказывает экс-сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми МВД Украине Владимир Власенко.

Не удивительно, что сегодня за границей полиция во время облав борделей задерживает массу проституток из Украины, которые домой возвращаться не торопятся.