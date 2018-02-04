Евроинтеграцию победило еврохуторянство - Украина в изоляции

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Если кратко охарактеризовать итоги внешнеполитического позиционирования Киева после Майдана, то придётся признать: вместо победного шествия по пути "в Европу" (как было обещано), Украина все эти годы семимильными шагами движется к изоляции. Туда же лежит путь и президента страны Петра Порошенко, считают эксперты.

Почему Трамп "не нашёл времени"

Главным разочарованием Давоса-2018 стала для официального Киева несостоявшаяся встреча украинского президента с американским коллегой Дональдом Трампом, считает политический эксперт Николай Спиридонов.

Он отметил, что "изначально украинские СМИ анонсировали встречу Порошенко с президентом США Дональдом Трампом… как уже свершившийся факт".

"На всех телеканалах, на всех конференциях (рассуждали — Ред.) как Порошенко встретится с Трампом, о чём они будут говорить, какие будут результаты. А в результате получилось, что у Трампа на Порошенко времени не хватило", — сказал политолог на пресс- конференции в РИА Новости Украина.

Что это означает? По мнению Спиридонова, вывод следует сделать такой: "Украина постепенно уходит из числа приоритетов западного мира, в том числе и США".

"Если еще недавно украинская проблема Украина была приоритетным вопросом, иногда — приоритетной проблемой, то сейчас, к счастью или к сожалению, некоторые африканские страны для западного мира интереснее, чем Украина", — отметил эксперт.

"Токсичный" Порошенко

Спиридонов добавил, что и сам президент Украины Пётр Порошенко становится в какой-то мере "токсичным" из-за постоянных коррупционно-оффшорных скандалов — и, "поскольку он постоянно в центре скандалов, естественно, мировые лидеры начинают думать, стоит ли с ним "засветиться" на встрече, на пресс-конференции, постоять рядом с ним, или, может быть, рядом с ним лучше не стоять".

Спиридонов напомнил, что в новейшей истории Украины эта ситуация не новая, в международной изоляции в своё время пребывали и Леонид Кучма (после так называемого «кольчужного» скандала), и Виктор Янукович (в связи с тем, что в тюрьме сидела Юлия Тимошенко).

"Порошенко тоже идёт по такому пути — от безусловной поддержки западного мира (дошёл — Ред.) до раздражения, а сейчас уже и до некоторых элементов изоляции", — констатировал эксперт.

Отметим, последний (по времени) скандал с отпуском на Мальдивах, где Порошенко, как сообщают СМИ, президент воюющей страны будто бы арендовал целый остров, не остался незамеченным.

Само появление на украинском ТВ такого расследования (проведенного при поддержке "Радио Свобода") политолог Андрей Золотарёв назвал "мигающим красным аварийным сигналом" для Порошенко.

"Кругом враги"

Украина постепенно превращается в замкнутый "еврохутор" (где приставка "евро" — лишь для внутреннего употребления), на который на Западе бросают уже далеко не "любящие взгляды".

Внешняя политика Украины переживает кризис, у Киева проблемы почти со всеми соседями и на Востоке, и на Западе, отметил Спиридонов. Он напомнил о принятом в Польше "антибандеровском" законодательстве, о демаршах Венгрии и других европейских стран после принятия в Украине скандального закона "Об образовании".

"О России можно в этом контексте вообще уже не говорить… Раз у Украины проблемы со всеми соседями, это значит, что не очень эффективная внешняя политика", — подчеркнул эксперт, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Все это — на фоне шагающих по улицам Киева и других городов факельных шествий…

О серьёзных провалах Киева во внешней политике и о вероятных последствиях заявил политолог Михаил Павлив. По его словам, "украинский шароварный этноцентризм стремительно скатывается к полной самоизоляции".

"Россия, Польша, Израиль, Румыния, Венгрия, Белоруссия, "фрау Риббентроп", ПАСЕ нам не указ, нам никто не указ. Кругом одни враги… president.gov.ua Путь Порошенко: евроинтеграция закончилась евроизоляцией

В остервенелом обрубании всех пуповин, мостов, связей этот "Молох" рубит уже не только сук на котором сидит — щербатое, в бурых разводах лезвие топора охаживает собственные ноги, руки "Молоха" и вот вот подберется к детородному органу.

Ну а как?

В пещере без выхода людоеды могут есть только друг друга", — обрисовал ситуацию политолог Михаил Павлив на своей странице в Facebook.

На что обменяли суверенитет

При очевидной тенденции к изоляции Украина становится все более зависимой от международных кредиторов, которые, по словам политолога Руслана Бортника, теперь навязывают стране свою политическую волю, действуя вовсе не в интересах украинцев.

"Мы не просто получали кредиты от международных кредиторов, наши политики обменяли их на национальный суверенитет", — констатировал Бортник в своём блоге.

По его словам, "словно доверчивый ребенок или аборигены Америки/Африки, мы настежь открываем двери незнакомому дяде, который, не снимая обуви, заходит к нам в дом и начинает распоряжаться не только продуктами в холодильнике, но и определять — кто и когда к этому холодильнику подойдет, а кому вообще пора за дверь — на стройку в Подмосковье или на клубнику в Польшу".

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Бортник подчеркнул, что Украине необходимо избавиться от "наркотической зависимости", слезть с "финансовой иглы", возрождать собственное производство…

Однако в комментариях к посту напоминают: ведь разрушение украинского экономического потенциала — последствия политики "геть від Москви". И без рынков России и СНГ украинское производство не возродить, поэтому будущее страны — "туманно".