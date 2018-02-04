Работа Гройсмана. Наука, которую мы потеряли... навсегда

Инесса Другова, РИА новости Украина

В ежегодном рейтинге топ-50 самых инновационных стран мира по версии Bloomberg на 2018 год Украина вместе с Новой Зеландией стала самым большим лузером, опустившись стразу на четыре ступени. Bloomberg составляет рейтинг, основываясь на семи критериях. Среди них — траты на R&D, количество технологичных публичных компаний, научный потенциал и так далее.

В этом году лидером рейтинга стала Южная Корея (возглавляет список 5 лет подряд). Второе и третье место заняли Швеция и Сингапур соответственно. На позицию Украины повлияла низкая оценка в категории образования. Но мы-то, в отличии от Новой Зеландии, фактически скатились на самое дно. И это при том, что еще в 2015 году Украина в этом рейтинге неожиданно выскочила с 49-го на 33 место. По уровню образования Украина тогда ворвалась в первую пятерку, уступив лишь Южной Корее, России, Финляндии и Израилю, а по количеству патентов оказалась в первой десятке вместе с ведущими странами Азии, США, Великобританией, Германией и Россией. Последние три года Украина падает в рейтинге: в 2016 году наша страна опустилась на 41 место, а годом позже — на 42 место. Сейчас в списке Украина опережает лишь Кипр, Южную Африку, Иран и Марокко.

Маниловские планы

В Украине в последнее время все больше говорят о том, что нам уготована роль аграрной супердержавы, но время от времени проявляют озабоченность проблемами науки и технологий. В апреле 2017 года правительство приняло решение о создании Нацсовета по вопросам развития науки и технологий. Он должен готовить предложения по формированию основ государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности, развития научной и научно-технической сферы, приоритетов такого развития и мер по их реализации, интеграции украинской науки в мировое научное и европейское исследовательское пространства с учетом национальных интересов. Но, похоже эти красиво сформулированные задачи остаются только на бумаге.

Первое заседание Нацсовета состоялось только спустя 9 месяцев после создания совета, в январе 2018 года. Зато прошло под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который пообещал новые эффективные механизмы поддержки науки.

Премьер заверил, что правительство ставит амбициозные экономические цели, и они досягаемы при условии серьезного научного прорыва, который полностью реален для Украины.

"Нам нужно писать новую страницу развития науки и технологий. Хотел бы, чтобы мы определили 2018 год годом, когда мы найдем правильные механизмы поддержки науки и инноваций. Будем опираться на мнение ученых, поддерживать молодежь и говорить о целях, которые должны достичь, инвестируя государственный ресурс в науку", — заявил Гройсман.

Как можно добиться реального прорыва, если размер этого государственного ресурса в этом году не превышает 6,1 млрд грн (около $100 млн), Гройсман не уточнил. И как при таких затратах на науку можно выполнить декларируемые задачи — "построение сильной, интеллектуальной страны" — остается остается неясным. В 2015 году расходы госбюджета на научные исследования не превышали 0,25% ВВП, а в 2016 году они сократились до уровня ниже 0,2% ВВП. В бюджете на 2017 год финансирование научных разработок было сокращено до рекордного уровня — 0,16% ВВП. К примеру, в США этот показатель держится на отметке около 3% от ВВП, в Японии — 3,33%, в странах ЕС — 3%, в Израиле — 4%.

Путь в никуда

Но даже те скудные средства, которые государство выделяет на научные разработки, расходуются нерационально. В тот же день, когда премьер-министр рассыпался в обещаниях, украинские ученые заявили о факте непрозрачного распределения президиумом НАНУ бюджетного финансирования на 2018 рек и призвали Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру провести соответствующие проверки.

В частности, они озвучили информацию о вопиющей ситуации вокруг нынешнего распределения бюджета, которая, по их мнению, не учитывает степень эффективности научных исследований, делает невозможным развитие отечественной науки, выталкивает талантливых представителей технических наук искать лучшей доли за рубежом и сводит к нулю имидж науки в обществе.

"Учреждения финансировались (в течение последних лет — Ред.) на 0,5-0,7 ставки в зависимости от учреждения, а президиум имел всегда бездефицитный фонд заработной платы. Распределение финансирования на 2018 год — это уже верх цинизма со стороны президиума НАН. В то время как ученым НАН предлагается финансирование на уровне 0,5-0,8 от должностного оклада, то есть неполную рабочую неделю, президиум "выбил" себе из правительства отдельной строкой финансирование дополнительно 18,966 млн грн к тем полным зарплатам и ставкам, которые у них были в 2017 году. Это еще раз подтверждает, что президиум занимается интересами не развития науки, а собственными сугубо корпоративными целями. И, собственно, этот путь, на который была поставлена украинская наука, ведет ее к полному загниванию", — рассказал на пресс-конференции в Киеве доктор исторических наук, профессор Виктор Брехуненко.

По мнению ученых, такое положение дел представляет угрозу национальной безопасности, ведет к краху украинской науки и к превращению Украины в государство без будущего.

"Практически все средства, которые выделяются государством, идут на зарплаты. Проблема не в президиуме Академии наук, и вообще не в НАНУ — проблема в том, что Украина последние 26 лет не финансирует фундаментальную науку как таковую. И как ты не перераспределяй зарплатные деньги, кроме зарплат ты из них ничего не выдоишь. И поскольку государство науку не финансирует, то ее и не будет", — сказал РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Кадровый вопрос

Многолетнее хроническое недофинансирование научных расходов в последние годы углубилось существенным урезанием бюджетных ассигнований как на ряд прикладных исследований, так и общие зарплатные фонды академий.

Как подчеркнул Юрий Гаврилечко, в Украине самые низкие зарплаты научных сотрудников на Европейском континенте, при этом граждане, имеющие степень доктора наук, у нас получают меньше своих коллег во всех сопредельных странах: "Именно поэтому они отсюда бегут и будут продолжать бежать и дальше, потому что, получая 8 тысяч в Украине и полное отсутствие перспектив в плане научной пенсии после пенсионной реформы, то они предпочтут работать за границей, потому что могут рассчитывать сходу на в 10 раз большую зарплату".

Как рассказал РИА Новости Украина младший научный сотрудник СИАЗ НБУВ им. Вернадского Александр Рябоконь, сейчас ситуация с зарплатами научных сотрудников стала особо критичной на фоне того, что, к примеру, в вопросе финансирования Министерства образования правительство применяло совершенно иной подход. Вследствие этого главной потерей украинской науки является таяние квалифицированного человеческого ресурса.

Например, по данным НАНУ, за последние 3 года из академии уволилось около 10 тысяч человек (2015 год — 2 тыс., 2016 год — 5 тыс., 2017 год — 3 тыс.). Крайне умеренный оптимизм внушает увеличение бюджетного финансирования на науку в 2018 году — общий фонд составил 8,3 млрд грн. В год столетнего юбилея НАНУ государство увеличило финансирование академии на 38% (более 1 млрд грн по сравнению с 2017 годом) до 3,76 млрд грн.

"Впрочем, отдельной строкой из этой суммы выделено 0,5 млрд грн только для финансирования тех подразделений академии, которые успешно пройдут новую аттестацию. Потому, собственно "гарантированное" государством увеличение ассигнований не выглядит столь существенным и не дает возможности большинству институтов существенно увеличить вложения в исследовательскую деятельность или вернуть, например, 5-дневную рабочую неделю либо доплаты и надбавки сотрудникам. А на 500-миллионный «приз», даже при оптимальном проведении аттестационных мероприятий, многие подразделения не смогут претендовать в этом году", — пояснил Рябоконь.

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Не благодаря, а вопреки

Тем не менее, ученые уверены, что наука в Украине еще жива, конкурентоспособна и имеет перспективы.

"Одним из ярких недавних примеров, подтверждающих этот тезис, есть победа Института сцинтилляционных материалов НАНУ и частного ООО «Светодиодные технологии» в тендерах на поставку продукции Европейской организации ядерных исследований (CERN). В течении двух лет институт будет поставлять в ЦЕРН пластмассовые сцинтилляторы для стратегических исследований, а частная организация — микрокабели, аналогов которым в мире негусто. Однако, для того чтобы данный успех стал возможным, например, в графе "обновление компьютерной и оргтехники" подразделений НАНУ должен был стоять "0" — финансирование участия в ЦЕРНе частично обеспечивалось урезанием расходов на матобеспечение институтов", — заключил Рябоконь.