Хозяйке на заметку. Дифтерия: как распознать и уберечься?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Почти забытая болезнь

Врачи предупреждают: сразу после вспышки кори в Украину может прийти еще более страшная и опасная болезнь — дифтерия. И связано это с критическим уровнем вакцинации. В Украине против дифтерии привито менее 50% детей, что ставит ее в один ряд с беднейшими странами Африки. При этом противодифтерийной сыворотки — единственного средства против смертельной болезни — в стране мизер.

Эпидемия дифтерии свирепствовала в Украине с 1991 до 1998 год. И как раз была вызвана малым количеством привитых людей. Тогда заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

Как распознать дифтерию

Дифтерия — чрезвычайно заразная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Дифтерийная палочка попадает в дыхательную систему и вырабатывает токсин, который разрушает ткани дыхательной системы. Поэтому зачастую само заболевание проявляется спустя 2–5 дней после заражения, начиная с болей в горле и повышения температуры тела.

Токсин вызывает слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез у шеи. Однако он также может попасть в кровь, а затем поразить сердце, почки и легочную систему.

Осложнения, которые вызывает дифтерия, могут быть разными: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждение нерва (полиневропатия), легочная инфекция (дыхательная недостаточность или пневмония).

Как предотвратить

Прививка – единственный способ уберечься от дифтерии. Однако ревакцинацию нужно делать каждые 10 лет.

Вакцинация от дифтерии входит в календарь обязательных прививок.

Детям прививки делают в 2,4,6,18 месяцев и в 16 лет, взрослым — каждые 10 лет.

Как заверяют в Минздраве, по состоянию на 1 января вакцина есть в достаточном количестве. А именно: имеющиеся 2,7 млн доз вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка), 700 тыс доз АДС (против дифтерии и столбняка) и 6,1 млн доз АДС-М (против дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, для взрослых).

От вакцины возможны такие побочные эффекты, как: болезненные ощущения и припухлость в месте инъекции или небольшое повышение температуры.

Чем лечиться

Лечить дифтерию можно. Для этого существует специальная противодифтерийная сыворотка. Но даже при своевременном введении препарата остается 20% риска летального исхода.

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900 доз сыворотки в конце прошлого года Украина получила в качестве гуманитарной помощи из Индии.

По материалам из открытых источников интернет