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    Хозяйке на заметку. Дифтерия: как распознать и уберечься?

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (106)

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    Украинцев предупреждают: после кори к нам может прийти еще более опасная болезнь — дифтерия. Против дифтерии в стране привито менее 50% детей, а противодифтерийной сыворотки — единственного средства против смертельной болезни — в стране мизер.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Почти забытая болезнь

    Врачи предупреждают: сразу после вспышки кори в Украину может прийти еще более страшная и опасная болезнь — дифтерия. И связано это с критическим уровнем вакцинации. В Украине против дифтерии привито менее 50% детей, что ставит ее в один ряд с беднейшими странами Африки. При этом противодифтерийной сыворотки — единственного средства против смертельной болезни — в стране мизер.

    Эпидемия дифтерии свирепствовала в Украине с 1991 до 1998 год. И как раз была вызвана малым количеством привитых людей. Тогда заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

    Евгений Комаровский
    Из открытых источников
    Доктор Комаровский дал ответы на все вопросы о вакцинации от дифтерии

    Как распознать дифтерию

    Дифтерия — чрезвычайно заразная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Дифтерийная палочка попадает в дыхательную систему и вырабатывает токсин, который разрушает ткани дыхательной системы. Поэтому зачастую само заболевание проявляется спустя 2–5 дней после заражения, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. 

    Токсин вызывает слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез у шеи. Однако он также может попасть в кровь, а затем поразить сердце, почки и легочную систему.

    Осложнения, которые вызывает дифтерия, могут быть разными: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждение нерва (полиневропатия), легочная инфекция (дыхательная недостаточность или пневмония).

    Как предотвратить

    Прививка – единственный способ уберечься от дифтерии. Однако ревакцинацию нужно  делать каждые 10 лет.

    Вакцинация от дифтерии входит в календарь обязательных прививок.

    Детям прививки делают в 2,4,6,18 месяцев и в 16 лет, взрослым — каждые 10 лет. 

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Почти пережили корь, переживем ли дифтерию

    Как заверяют в Минздраве, по состоянию на 1 января вакцина есть в достаточном количестве. А именно: имеющиеся 2,7 млн доз вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка), 700 тыс доз АДС (против дифтерии и столбняка) и 6,1 млн доз АДС-М (против дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, для взрослых). 

    От вакцины возможны такие побочные эффекты, как: болезненные ощущения и припухлость в месте инъекции или небольшое повышение температуры.

    Чем лечиться

    Лечить дифтерию можно. Для этого существует специальная противодифтерийная сыворотка. Но даже при своевременном введении препарата остается 20% риска летального исхода. 

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    900 доз сыворотки в конце прошлого года Украина получила в качестве гуманитарной помощи из Индии.

    По материалам из открытых источников интернет 

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