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    Аналитика и комментарии

    Несладко, но дело к весне. Что меняется для украинцев с 1 февраля

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (869)

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    С 1 февраля украинцев ожидает ряд нововведений. В последнем месяце зимы вырастут тарифы, подорожает проезд, а Минагро будет поднимать цены на сахар. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Счета ЖКХ
    Украинское фото

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Подорожает электроэнергия

    Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%.

    В НКРЭКУ уточнили, что основными факторами пересмотра тарифов рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго. Сообщалось, что с повышением цен зарплата сотрудника облэнерго вырастет с 7200 гривен до 8500 гривен.

    Рост физических объемов распределения э/э облэнерго по первому классу напряжения в 2018 году ожидается в среднем на уровне 3,3% (с 41,8 млрд кВт-ч до 43,2 млрд кВт-ч), по второму классу – на 0,6% (с 71,9 млрд кВт-ч до 72,3 млрд кВт-ч).

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    REUTERS Gleb Garanich
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    Снижение физических объемов поставки э/э облэнерго по первому классу напряжения в 2018 году ожидается в среднем на уровне 3,9% (с 68,7 млрд кВт-ч до 66 млрд кВт-ч), по второму классу – на 1,7% (с 35 млрд кВт-ч до 34,4 млрд кВт-ч).

    Сахар станет дороже

    С февраля в стране ожидается подорожание сахара — Министерство аграрной политики и продовольствия планирует поднять минимальную цену за тонну на 19% — до 11 тыс гривен.

    Согласно проекту постановления профильного ведомства, предлагается установить минимальные цены на сахар на уровне 10 тыс 907,61 грн/т (без НДС), а на сахарную свеклу — 753,04 грн/т (без НДС).

    В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлен объемом в 1,6 млн тонн.

    Поднимется в цене проезд

    В Сумах с 1 февраля подорожает стоимость проезда в коммунальном транспорте. По новым тарифам стоимость разового проезда в троллейбусе составит 2.50 грн, а в автобусе — 3.50 грн. 

    Льготным проездом смогут воспользоваться все школьники без исключения. Также льготный проезд будет предоставлен для студентов профтехучилищ и ВУЗов. 

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    Пенсионеров изменение тарифа не коснется. По-прежнему коммунальным транспортом они будут пользоваться бесплатно. За это предприятие будет получать компенсацию из городского бюджета.

    Напомним, не так давно в Киеве повысили стоимость проезда на 1 грн на 53 маршрутах. 

    Украина выйдет на новые рынки

    Украина уже с 1 февраля 2018 года станет полноправным участником конвенции Панъевропейско-средиземноморской конвенции (PEM Convention). По данным Министерства экономического развития и торговли, украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран и территорий.

    Участие Украины в конвенции, как подчеркнули в МЭРТ, будет способствовать созданию условий для упрощения торговли и увеличению украинского экспорта. Это также позволит расширить присутствие украинских товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова и Македония.

    Инфографика. Алиментщикам придется несладко
    РИА Новости Украина
    Соцработы или арест: алиментщикам придется несладко

    Усилится ответственность по алиментам

    Шестого февраля вступит в силу законопроект об усилении ответственности злостных неплательщиков алиментов, который ранее поддержала Верховная Рада и подписал глава государства.

    Закон позволяет временно запретить водить автомобиль и выезжать за границу, охотиться и пользоваться огнестрельным оружием тем родителям, которые более полугода не платят алименты. Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.

    Передадут земли громадам

    В феврале начнется процесс передачи земли в собственность объединенных территориальных громад за пределами населенных пунктов, которую ранее анонсировал глава Кабмина Владимир Гройсман.

    "Это значит, что буквально с февраля все объединенные громады смогут начать проектирование территорий, которые они хотят получить в собственность, а Госгеокадастр получит от меня поручение передать им эту землю", — пояснял Гройсман. 

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    Также сообщалось, что проекты отвода таких земель в рамках децентрализации будут финансироваться государством. 

    Напомним, согласно закону о передаче в управление ОТО предусматривает право распоряжаться землями государственной собственности, право передачи таких участков в пользование и собственность граждан и юридических лиц, изменение целевого назначения участков частной собственности, расположенных на территории объединенных территориальных громад.

    Снизятся цены на газ для промпотребителей

    "Нафтогаз" с 1 февраля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей с 9772 гривен (339 долларов) за 1 тысячу кубометров в январе до 9195,60 гривны (319 долларов) с учетом НДС. 

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    Максимальные цены для промышленных потребителей с февраля будут понижены с 10732 гривен (373 доллара) за 1 тысячу кубометров в январе до 10141 гривны (352 доллара).

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