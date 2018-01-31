Хроника 30 января: старт медицинской реформы, "кремлевский доклад" США

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 30 января, Украина испытала собственную крылатую ракету, Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" – список лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, которые могут попасть под новые санкции Вашингтона. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Вступил в силу закон, дающий старт медреформе

Закон, который дает старт медицинской реформе, вступил в силу, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны. Реформа, которая призвана коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, будет вводится в действие поэтапно. Она предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

Киев снова прекратил подачу воды в ЛНР

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратило подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за долгов, говорится в сообщении украинского предприятия. По данным ЛЭО, долг сформировался как раз за счет невыплат со стороны ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неподконтрольную Киеву территорию. Предприятие отмечает, что при этом долги Попаснянского водоканала постоянно растут.

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Генштаб ВСУ начал сборы резервистов Сухопутных войск

На базе одной из воинских частей в Харьковской области начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди из числа Сухопутных войск ВСУ, сообщает пресс-служба Вооруженных сил. На базе одной из воинских частей в Харьковской области начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди из числа Сухопутных войск ВСУ, сообщает пресс-служба Вооруженных сил.

Аваков дал ответ на создание "Национальных дружин"

Министр внутренних дел Арсен Аваков во вторник заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона. В минувшее воскресенье партия "Национальный корпус" устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок".

В Украине испытали крылатую ракету

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил о первых успешных испытаниях в Украине крылатой ракеты наземного базирования. Это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами госпредприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями.

Moody's выступило с тревожным заявлением по Украине

В Украине и ряде других стран СНГ значительно сократилась возможность для фискального маневра, следует из отчета по региону международного рейтингового агентства Moody's. Также oody's сообщает, что прогноз кредитоспособности стран СНГ на 2018 год является в целом стабильным благодаря хорошим темпам экономического роста и стабилизации цен на нефть после экономического шока, отмечавшегося во всем регионе в 2014-2016 годах.

Минфин США опубликовал "кремлевский доклад"

Министерство финансов США в ночь на вторник опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором фигурируют 210 человек – под возможные будущие санкции Вашингтона попали крупные российские бизнесмены, высокопоставленные чиновники и политики. Всего в докладе фигурируют 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 политиков и чиновников – лица, как считается, приближенные к российскому руководству. года.

Президент Польши запретил торговлю по воскресеньям

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете торговли по воскресеньям. С марта магазины могут работать только в первое и последнее воскресенье месяца. В 2019 году магазины будут открыты только в последнее воскресенье месяца, а с 2020 года вступит в силу полный запрет. Торговать по воскресеньям позволят интернет-магазинам и торговым точкам на автозаправочных станциях.

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День Мороза и Снегурочки, отмечаемый 30 января – это древний языческий праздник. В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза — ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя. День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица.