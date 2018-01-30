Начались облавы. Что ждет "евробляхеров"?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новые облавы

Водители авто с "евробляхами" так и не пришли к компромиссу с властями. Еще в конце 2017 года вопрос ввоза авто с "еврономерами" стал остро. Все началось с первых заоблачных штрафов и облав, а свелось к необходимости урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. Но на этом все и затормозилось.

Накануне СМИ потрясла новость о том, что в Украине вновь начались массовые облавы на авто с "евробляхами".

Как сообщила "Думская", одесская полиция и таможня устроили "охоту" на водителей, которые передвигаются на авто с иностранной регистрацией. Такой приказ руководители ведомств подписали 24 января.

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Согласно документу, будут созданы мобильные группы из работников полиции и таможни. Они имеют право останавливать машины и проверять законность пребывания водителя и его авто на территории Украины.

Также правоохранители ищут угнанные авто, перебитые номера узлов и агрегатов машины, проверяют водителей на перевоз оружия, наркотиков и товаров, "находящихся под таможенным контролем". Одна из таких групп работала 28 января возле Морвокзала.

По словам очевидцев, полицейские останавливали всех без разбору. Насколько это все соответствует Закону "О Нацполиции" — вопрос, как говорится, открытый.

Однако позже в полиции опровергли слухи об "охоте" на авто с еврономерами. Говорят: останавливают без оглядки на номер, дабы снизить количество ДТП и уровень преступности в целом. Изучают документы водителя, могут проверить — нет ли в багажнике наркотиков или оружия, а таможенники и пограничники нужны на случай, если у машины иностранная регистрация. Ведь только они имеют право проверить, законно ли авто находится в Украине.

Перед этим в конце апреля 2017 года Нацполиция с Таможенной службой начали совместные рейды по выявлению и конфискации незаконно ввезенных в Украину авто. Сообщалось о таких рейдах в Тернопольской и Полтавской областях, что наделало тогда немало шума.

По данным на начало декабря 2017 года, ГФС взыскала 38 млн гривен штрафов с "евробляхеров" за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза авто.

"Война" с еврономерами

По данным Госфискальной службы, в Украине незаконно находится 150 тысяч авто на "евробляхах". Всего на таможенную территорию Украины в режимах "временного ввоза" и "транзита" было ввезено более 1,751 млн транспортных средств с иностранной регистрацией. Львиная доля авто — 1,3 млн была ввезена в режиме временного ввоза нерезидентами.

По подсчетам экспертов, лишь за два года в Украине приобрели около 1,5 миллиона авто с иностранной регистрацией. Однако налоги при растаможивании в 30-80% от стоимости авто заставляют многих уходить в "тень". Все чаще украинцы покупают авто за границей, перегоняют их в Украину и продолжают ездить на еврономерах, не растамаживая машины. И с каждым годом количество таких авто в Украине растет, чему явно не рады официальные импортеры и дилеры.

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Сегодня без регистрации ездить на машине с иностранными номерами украинцы могут 5 дней в одной области и 10 дней – при передвижении в нескольких областях. Иностранцу пользоваться нерастаможенной машиной можно не больше года.

Если автомобиль находится в стране на сутки больше, чем положено таможенным кодексом, водителю грозит штраф в 85 гривен. Если же авто задержалось в стране от 1 до 10 суток – придется заплатить штраф в размере 3400 гривен, более 10 суток – 8500 гривен. Если автомобиль принадлежит иностранцу, а за рулем украинец – машину могут конфисковать. А машину украинца могут арестовать в том случаи, если он откажется платить штраф.

Сами собственники нерастаможенных авто хотят снижения налогов и отмены экостандарта Евро-5, который не позволяет ввозить в Украину автомобили, произведенные раньше 2010 года.

В связи с этим водители авто с иностранной регистрацией уже не раз выходили на акции протеста, требуя упростить процедуру растаможки и снизить госпошлину. Кроме того, они выступают за принятие законопроекта №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования). Новая редакция документа предусматривает смягчение условий: уплатив ежегодно процент от таможенной пошлины, передвигаться, не растаможивая транспортное средство. Причем это право владелец авто получает на год.

Законодатели пока медлят

Однако с решением проблемы "евроблях" власти пока медлят. На сегодняшний день вопрос ввоза авто на иностранной регистрации так до конца законодательно не урегулирован, на рассмотрении у парламентариев несколько законопроектов.

В начале января 2018 года нардеп Нина Южанина, председатель комитета Рады по вопросам таможенной и налоговой политики заявила, что сейчас идет поиск компромисса с владельцами авто на "евробляхах". Речь идет о законопроекте, в котором предусмотрено временное снижение ставок ввоза для таких автомобилей, что поможет владельцу растаможить свое приобретение дешевле, чем на сегодняшний день. Рассчитывать платеж будут исходя из возраста авто. Планируется снизить его в два раза.

"Точно в коем случае нельзя делать такую акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они (владельцы "евроблях", — ред.) заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом той шкалы, которая у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля", — рассказывала Южанина.

Однако она подчеркивала, что нельзя просто снять все налоги и пошлины на "евробляхи".

Таким образом, подсчитывал глава общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, чтобы растаможить автомобиль на еврономерах, украинцу придется выложить в среднем от 600 до 1000 евро.

Кроме того, согласно разработанному законопроекту, транзит и временный ввоз автомобилей в страну планируется оставить, но документ предлагает запретить передавать право управления автомобилем посторонним лицам. Иными словами, пользоваться машиной сможет только нерезидент, который пересек границу. То есть передавать такое транспортное средство в управление гражданину Украины нельзя, иначе автомобиль будет конфискован. Чиновники планируют наделить полицию правом задерживать автомобиль и транспортировать его до границы.

В Раде апеллируют к тому, что такие ограничения были в свое время введены в Молдове и Беларуси, когда страны столкнулись с проблемой нерастаможенных автомобилей с еврономерами.

По материалам из открытых источников интернет