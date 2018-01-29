Круты и Холокост. Золотарев: Порошенко преуспел в двуличии, цинизме и лицемерии

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Ежегодно 27 января Украина и весь мир вспоминают жертв Холокоста — массового уничтожения евреев нацистами во время Второй мировой войны. Бабий Яр, где за два сентябрьских дня 1941 года был уничтожен 33 771 еврей, является самым мощным символом Холокоста на оккупированных нацистами советских территориях. Но спустя 75 с лишним лет после уничтожения полутора миллионов украинских евреев (это четверть всех жертв Холокоста и половина всех евреев, убитых на территории СССР) Бабий Яр остается незамеченным представителями украинской властьи даже в Международный день памяти — высшее руководство нашего государства вспомнило о жертвах этой ужасной трагедии ХХ века только постами в социальной сети Facebook.

Так, президент Украины Петр Порошенко написал о недопустимости повторения подобных Холокосту преступлений в будущем. Премьер-министр Владимир Гройсман записал: "Сегодня мы вспоминаем жертв Холокоста — ужасной трагедии ХХ века. Чтим и храним память о миллионах невинно убитых людей, чтобы страшные события никогда не повторились!".

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в своем Facebook также отметил Международный день памяти жертв Холокоста, но противопоставил их жертвам Голодомора: "В Бабьем Яру замучено около 150 тыс. наших сограждан разных национальностей. Миллионы людей уничтожены тоталитарным режимом во времена Голодомора. Все они — наша общая боль, наша память и предостережение. Склоняем головы перед светлой памятью жертв Холокоста".

Однако в Украине слова слишком часто заменяют собой действия. Когда украинская власть говорит: "Никогда снова", подразумевается, что она берет на себя обязательства строить толерантный мир, который учится любить свое многообразие, а значит выступать против расизма, ненависти и возрождения антисемитизма. В то же время в Израиле заявили об увеличении количества случаев антисемитизма в Украине в 2017 году. Израильское министерство по связям с диаспорой отмечает, что Украина лидирует по количеству зарегистрированных случаев антисемитизма среди стран бывшего СССР второй год подряд. В отчете министерства подчеркивается, что украинские власти не предпринимают должных усилий для наказания виновных, а также часто трактуют случаи антисемитизма как хулиганство, а не преступление на почве ненависти, что, по мнению министерства, приводит к повторным инцидентам. В отчете отмечается, что после "Революции достоинства" в Украине “использование евреев как козла отпущения в политическом и общественном дискурсе стало более распространенным“.

Таймер Антисемитские надписи на воротах одесского Музея Холокоста в Одессе

Зато в Украине в рамках празднования 100-летия боя под Крутами с 27 по 31 января запланирован ряд мероприятий в Киеве и Черниговской области. В воскресенье, 28 января, в селе Памятное у мемориального комплекса героям Крут прошла церемония памяти, вручение Государственных флагов с памятными лентами, премьерное исполнение концертного марша "Героям Крут". В церемонии должен был участвовать президент Петр Порошенко, однако из-за непогоды его вертолету не дали разрешение на посадку.

Институт национальной памяти дал свою вводную, как нужно оценивать и воспринимать произошедшее под Крутами 100 лет назад.

facebook.com/president.gov.ua Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут

"Бой под Крутами стал успешной оборонительной операцией, поскольку остановил врага на несколько дней. Это дало возможность представителям Украинской Народной Республики подписать Брестский мирный договор со странами Четверного союза; независимость Украинской Народной Республики пришлось защищать от российской военной агрессии, врагу противостояли молодые добровольцы; смелость и жертвенность участников боя сделала их примером для будущих поколений защитников Украины. С ними сравнивают защитников Донецкого аэропорта в нынешней российско-украинской войне. Поэтому Героев Крут называют первыми киборгами", — подчеркивается в сообщении Украинского института национальной памяти.

О том, что то помешало Порошенко и Гройсману прийти в Бабий Яр, чтобы лично почтить память жертв Холокоста, почему власть столь активна в насаждении новых исторических мифов и чем это может закончиться в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В этом году торжественные мероприятия на общегосударственном уровне по случаю 100-летия боя под Крутами практически затмили Международный день памяти Холокоста. Президент и премьер ограничились лишь небольшими постами в социальной сети и никто из них не удосужился 27 января прийти в Бабий Яр, хотя туда не нужно было даже лететь на вертолете, а значит не могла помешать нелетная погода. Почему так происходит?

— В националистической, национал-демократической публике в Украине, чего греха таить, достаточно сильны антисемитские настроения, что, собственно, и отметил Израиль. Понятно, откуда ветер дует в осуждениях Гройсмана и разговорах о засилье лиц еврейской национальности. Поэтому, ограничились постами в соцсети, чтобы не будировать, очевидно, вот эти негативные стереотипы, которые бродят в Фейсбук и в околофейсбучном пространстве. И, возможно, просто на фоне обиды по поводу доклада министерства по делам диаспоры Израиля, где отмечается двукратный рост антисемитизма в Украине.

УНИАН Международный день памяти жертв Холокоста

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Кстати, уже пошли оправдания: "где вы видите антисемитизм?", "сравните с Францией, где происходят вооруженные нападения на евреев". Но ведь вопрос в другом. Задача доклада не фиксировать вооруженные нападения, а фиксировать тенденции в общественном мнении, в политикуме, в общественной среде. Что, собственно говоря и делают, и делают достаточно четко. Что касается таких контроверсионных, сложных тем, как участие украинских националистов во Второй мировой войне — на чьей стороне и с кем они сотрудничали, то в Израиле давным-давно дан ответ, с кем воевали украинские националисты, пока воины Красной Армии отсиживались в окопах Сталинграда. Там дискуссии по этому поводу нет. И поэтому когда здесь это становится элементом официальной идеологии, а глава Института национальной памяти не считает дивизию "Галичина" дивизией ваффен СС и не считает ее символику запретной, в Израиле это вызывает соответствующую реакцию. Потому что вслед за "а" неизбежно последует "в" и "с".

Получается, украинская политическая верхушка оказывается в весьма щекотливом положении в этой ситуации?

— Да. Жестко действовать в плане пресечения антисемитских выходок, наказывать за антисемитские высказывания — это поссориться с пассионарным и радикально настроенным электоратом, на который она ориентируется. Президент Порошенко, который сделал ставку на идеологию этнического национализма, пытается понравиться и потрафить этому избирателю, именно поэтому Вятрович сидит в Институте национальной памяти, а не какая-то более вменяемая и адекватная фигура.

То есть, когда президент говорит "Никогда снова" и "Мы не допустим" — это только лишь слова?

— Это двуличие, цинизм и лицемерие, в чем, безусловно, Петр Алексеевич преуспел. Понятно, что официального антисемитизма в Украине нет, но политические партнеры власти инфицированы этим вирусом по умолчанию. Этот бытовой антисемитизм, который время от времени активизируется, сейчас на восходящем тренде, что и отметил Израиль.

В то же время с большой помпой в государстве отмечается 100-летие боя под Крутами. Торжественные мероприятия продлятся почти неделю — с 27 по 31 декабря. Чем это объяснить?

— Это конструирование официальной государственной идеологии. Любое государство, естественно, имеет право на своих героев. И как любая мифология, она очень часто не дружит с историческими фактами. Достаточно почитать мемуары деятелей Центральной рады Винниченко, Дорошенко об этих событиях, и эта лубочная картинка боя трехсот гимназистов и юнкеров (хотя там на самом деле было 250 офицеров и юнкеров и 118 студентов и гимназистов) начинает трещать по швам. Становится очевидным, что героизм одних прикрывал трусость, несостоятельность и аморальность других, поскольку 60 тысяч войск Центральной Рады, которые были в Киеве, в один прекрасный момент испарились, а навстречу группировке Муравьева пришлось выдвигаться молодым и пассионарным. Теперь рассказывают, что это, дескать дало несколько дней Центральной раде, чтобы подписать Брестский мир и так далее, но на самом деле это дало возможность упаковать чемоданы и удрать из Киева.

Институт нацпамяти называет погибших под Крутами первыми киборгами, но как говорят в народе, що занадто, то не здраво. Я считаю, что такие мифотворческие приемы ударят рикошетом. И не понадобятся десятилетия, чтобы, как в случае с советской официальной идеологией и мифотворчеством, выработалась оскомина и появились анекдоты на эту тему — пройдет гораздо меньше времени. Поэтому, если говорить о памяти этих студентов, то нынешние политики оказывают им медвежью услугу, дискредитируя этот подвиг, их самопожертвование. Хотелось, чтобы вокруг этих дат было меньше политиков и политики.

facebook.com/president.gov.ua Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут

Вы не усматриваете аналогии в событиях столетней давности и происходящим сейчас? Например, во время "Иловайского котла" Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.

— Повторюсь, что их героизм прикрывал трусость других политиков, как и в случае с Иловайском.

Во-вторых, нам подается черно-белая картинка мира. То, что тогда происходило в Киеве и события на "Арсенале" — это была прелюдия к гражданской войне, поскольку на "Арсенале" среди рабочих были те же студенты — комендантом "Арсенала" был двадцатилетний студент Саша Горвиц, который потом был расстрелян войсками Центральной рады. И это как-то ломает картинку агрессии советской России против Центральной рады, то есть конфликт был изнутри Украины. Такой же конфликт был и в других городах — в Екатеринославе, где большевики и рабочие подавили сопротивление Центральной рады, где долго отбивался комендант гарнизона, но Киев никак не реагировал.

Я не историк, я не занимаюсь исследованиями событий, но то, что картина выглядит достаточно однобокой, и ущербной, и насквозь пропитанной идеологией и текущей политической конъюнктурой — это медвежья услуга памяти тех, кто тогда погиб.

Вы считаете, что эти мифы будут недолговечны. Но учитывая, как сейчас выхолащиваются школьные программы по истории, возможно, новые поколения именно так будут видеть и воспринимать картину мира?

— Понятно, что задача Министерства образования Украины — выпускать патриотов и идиотов. Понятно, что эта мифология насаждается. Но любая мифология бывает успешной, если есть что защищать. Нищету и разруху никто защищать не будет. В начале 1918 года "землю — крестьянам" оказалось ближе простому украинскому селянину в солдатской шинели и он все бросил и ушел (как писал Винниченко, действительно разбегались). И в данном случае полная антисоциальность, я бы сказал, отмороженность, политического курса нынешней правящей верхушки, которая по своему определению является компрадорской, может привести к тому, что все, что ассоциируется с нею, что навязывается ею, будет обществом отторгнуто.