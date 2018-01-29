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    Аналитика и комментарии

    Хорошо отдохнули. ЧП выходных: столкновения во Львове, смерть под Сумами

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (209)

    (обновлено: )41611
    Редко какие выходные в Украине проходят спокойно, не превращаясь в сводку резонансных ЧП. Не стали исключением и эти. Во Львове акция за цирк без животных переросла в столкновения с полицией, под Сумами на охоте застрелили чиновника РГА, а в Харькове прогремел взрыв.
    Митинг и столкновения возле львовского цирка
    Фото Львовский портал

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Молодые люди в балаклавах. Архивное фото
    УНИАН
    Наци против власти: столкновения неизбежны

    Столкновения во Львове

    В воскресенье, 28 января, во Львове акция протеста против эксплуатации животных переросла в столкновения с полицией и задержания, сообщает Львовский портал.

    А все на первый взгляд начиналось довольно мирно. Изначально протест анонсировался как мирный еще за несколько дней до его проведения. Ранее аналогичная акция прошла и под стенами Киевского государственного цирка. 

    Во Львове на акцию вышли около 30 человек. Люди пришли с плакатами — "Нет садизму", "Нет животным в цирке".  Но еще перед началом акции под цирк стянули несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих на тот момент было меньше, чем правоохранителей — они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.

    Смотрите также: Опубликованы фото и видео столкновений возле львовского цирка

    Через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми. 

    Впоследствии большинство мирных протестующих разошлись, а тех, кто остался, силовики начали задерживать. Со слов правоохранителей, которые проводили задержание, активисты якобы имели при себе холодное оружие — ножи и арматуру. 

    В результате инцидента были задержаны около десяти активистов. 

    В то же время руководство цирка заверяет, что не оно вызывало полицию.

    "Мы не знали ни о каких акциях. Возможно, мы бы обращались в подразделения… Мы были не совсем в курсе", — отметил коммерческий директор цирка Роман Здреник.

    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Информатор
    "Животные - не клоуны". Яркий протест зоозащитников под киевским цирком

    В начале января 2018 года сообщалось, что нардепы вместе с зоозащитниками подали в Раду сразу два законопроекта, в которых предлагается запретить номера с животными в передвижных и стационарных цирках Украины. Проект изменений в закон "О защите животных от жестокого обращения" №5283 предусматривает наравне с передвижными зверинцами, зоопарками и выставками диких животных, запретить использовать зверей в передвижных цирках. Авторы второго законопроекта №5229 решили пойти еще дальше и сделать вне закона любые шоу с животными вообще. Параллельно инициативу цирка без зверей продвигают и зоозащитники. Аргументы следующие: дрессировщики жестоко обращаются с животными, избивают зверей, заставляют их выполнять движения, несвойственные животным в дикой природе. Кроме того, оставляют желать лучшего и условия, в которых содержатся животные. 

    Гибель чиновника под Сумами 

    Минувшие выходные стали резонансными и для Сумщины. В воскресенье под Сумами погиб зампредседателя Лебединской райгосадминистрации Иван Легкой. Как рассказали в полиции, он был застрелен во время охоты.

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    Вскоре стали известны и другие подробности того рокового дня. Как оказалось, в охоте, во время которой погиб Иван Легкой, участвовали девять человек, подозреваемый в убийстве – частный предприниматель Сергей Коваленко. Группа охотилась на кабана. В нее входили покойный Иван Легкой, подозреваемый Сергей Коваленко, а также прокурор Сумской городской прокуратуры Борис Рекуненко, старший оперуполномоченный Управления защиты экономики УМВД в области Евгений Кисель, частный предприниматель Олег Иваницкий, пенсионер Юрий Лагуткин, Владимир Ломинский, водитель предприятия "Полтавагазводобування", егерь и сын убитого. 

    При этом, по словам экс-советника главы МВД Станислава Речинского, на охоте стреляли картечью, что строго запрещено в Украине. Вдобавок к этому, подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты.

    "Подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты. А еще более диким является то, что стрелял он картечью. Что строжайше запрещено на всей территории Украины. Плюс, сейчас не сезон охоты на кабана. Ну и состав "охотничков" показателен. Чиновник райгосадминистрации, прокурор, мент-экономист и частные предприниматели", — написал он на своей странице в Facebook. 

    "Круговая порука. И ведь не только в райцентре Сумской области, а по всей стране. Все замазаны и все друг друга покрывают", — заключил Речинский.

    ДТП с фурой в Киеве
    facebook.com/dtp.kiev.ua/
    Дым и пламя. Появились фото с места страшной аварии с фурой в Киеве

    Пожары в Киеве и Запорожье 

    Тем временем, поистине пожароопасными стали минувшие выходные для Киева и Запорожья. 

    В Киеве в воскресенье произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Гната Юры, 14. При пожаре были спасены три пострадавших человека, но один погиб, сообщили в ГСЧС. 

    Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома. Менее, чем за час пожар был локализован и ликвидирован.

    Погибшим оказался владелец сгоревшей квартиры, обстоятельства его смерти и причины возгорания выясняются.

    Кроме того, в Запорожье утром в воскресенье произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр: а именно на плавучем кране, который пригнан на стройку.

    Полиция работает на месте взрыва в Харькове
    Видео Управления Национальной полиции в Харьковской области
    Место взрыва возле харьковского магазина: полиция с собаками ищет улики

    Из-за высокого уровня опасности для ликвидации ЧП на стройку прибыли 25 спасателей. Им удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить его распространения.

    Взрыв в Харькове

    "Весело" началась рабочая неделя и в Харькове: возле магазина прогремел взрыв, пострадали женщина и ребенок. 

    По данным полиции, в результате взрыва пострадали 53-летняя женщина и ребенок 2016 года рождения, их госпитализировали. На месте взрыва работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также на место выехало руководство главного управления Нацполиции в Харьковской области.

    ГУ Нацполиции в Харьковской области
    На месте взрыва возле магазина в Харькове

    По информации местного издания NewsRoom пострадавшая харьковчанка работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Перед случившимся она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.

    По материалам из открытых источников интернет 

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