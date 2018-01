Хроника 28 января: марш националистов в центре Киева, вспышка гепатита в Николаеве

Фото Facebook "Национального корпуса"

В воскресенье, 28 января, возле мемориала Героям Крут в Черниговской области состоялись торжественные мероприятия к 100-ой годовщине боя под Крутами. Помимо этого в Николаеве новая вспышка гепатита: 44 человека госпитализированы, а Сумской области во время охоты застрелили чиновника. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Чествование памяти героев боя под Крутами

Торжественные мероприятия к 100-ой годовщине боя под Крутами состоялись накануне возле мемориала Героям Крут в Борзнянском районе Черниговской области. В мероприятиях должен был участвовать президент Украины Петр Порошенко, но самолету президента из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в воскресенье в Черниговской области.

Националисты маршировали по центру Киева

В Киеве в воскресенье, 28 января, состоялась акция "Национального корпуса", который проводил посвящение "национальных дружин" на территории Киевской крепости. Акция началась со сбора на Майдане Незалежности. Оттуда колонна участников прошла по Крещатику и по бульвару Леси Украинки поднялась до Косого капонира. Там, возле одного из сохранившихся фортификационных зданий прошел обряд посвящения знамен.

Во Львове требовали снести церковь УПЦ МП

Во Львове в Сыховском районе прошла акция националистических организаций, которые требовали снести храм Украинской православной церкви Московского партиархата. Во время акции протеста церковь охранялась полицией, столкновений не произошло. Активисты, пришедшие под храм, утверждали, что к ним поступают жалобы местных жителей на храм, который якобы возведен с нарушением градостроительных норм и без землеотвода.

В Киеве за поджог монастыря УПЦ МП арестован бывший боец АТО и его товарищ

Столичный Шевченковский райсуд арестовал Алексея Шемотюка и Александра Горбаня на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен. Они оба подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП. Напомним, попытка поджечь монастырь произошла 25 января. С места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью.

Ужасное ДТП в Киеве: фура влетела в столб и вспыхнула, горели несколько авто

В Киеве на улице Заболотного фура выехала на встречную полосу и въехала в столб, сообщают очевидцы. Моментально загорелись несколько автомобилей. По данным dtp.kiev.ua в Facebook, машина не остановилась на красный свет, после чего, пытаясь уйти от столкновения с другими авто, вылетела на обочину. Из-за ДТП, кроме самой фуры, полностью сгорели два автомобиля – Lanos и Mercedes, которые были задеты фурой. Пока что водителя фуры найти не удается. Известно, что сам же грузовой автомобиль был не украинской регистрации.

В Сумской области застрелен высокопоставленный чиновник

В Сумской области в воскресенье погиб заместитель председателя Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий. Известно, что он был застрелен во время охоты. Сигнал о смертельном случае во время охоты поступил на линию "102" от бригады "скорой помощи". Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай.

Столкновения возле львовского цирка

Во Львове активисты у местного цирка в воскресенье провели акцию за цирк без животных. На акцию протеста вышло около тридцати человек. Люди пришли с плакатами — "Нет садизму", "Нет животным в цирке". Правопорядок на митинге обеспечивало около полусотни представителей полиции. Во время акции правоохранители задержали десяток активистов. Полицейские сообщили, что задержанные имели при себе холодное оружие — ножи, арматуру.

В Николаеве новая вспышка гепатита, 44 человека госпитализированы

В Николаеве по состоянию еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А, сообщает издание Novosti-N со ссылкой на управление здравоохранения Николаевского городского совета. По данным Министерства здравоохранения Украины, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А.

Умер основатель IKEA

На 92 году жизни умер основатель IKEA Ингвар Кампрад, сообщили в IKEA. "Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд… Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook. Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет.

На "Грэмми" назвали "Лучшую песню года"

Бруно Марс с песней "That's What I Like" завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми". На звание "Лучшей песни года" (Song Of The Year) претендовали "Despacito" Луиса Фонси, "4:44" Джея Зи, "Issues" Джулии Майклз и "1-800-273-8255" американского рэпера Лоджика. Шестидесятая церемония вручения премии (Grammy Awards) прошла в воскресенье вечером в Нью-Йорке.

В NASA сообщают о новом "кровавом Суперлунии"

Очередное Суперлуние можно будет увидеть 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны, сообщается в видео NASA. В Украине Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды. Первыми явление увидят жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители Гавайев, восточной части Аляски и северо-запада Канады. Хорошо затмение будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии.

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете.