Апелляционный суд Англии по долгу Украины перед РФ на $3 млрд: to be continued

Наталья Копылова — Лондон, для РИА Новости Украина

Апелляционный суд Англии в пятницу, 26 января, завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов.

В рамках этого процесса Киев пытается оспорить решение Высокого суда Лондона, обязавшего в 2017 году Минфин Украины исполнить свои обязательства по еврооблигациям перед РФ, сообщают РИА Новости.

Председательствующая судья Элизабет Глостер, закрывая очные слушания, поблагодарила представителей сторон за представленную информацию. "Благодарю вас за представленные аргументы", — сказала она.

Суд продолжит рассмотрение указанного дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны предоставят дополнительные сведения и данные, которые они не успели изложить в ходе слушаний. После этого суд удалится на принятие решения. Ранее юристы сообщали, что на вынесение решения может потребоваться около трех месяцев.

За пять дней открытых заседаний суд ознакомился с доводами и аргументами представителей украинской и российской стороны по спору о долге Украины на 3 миллиарда долларов.

Основным доводом, который приводил в зале суда адвокат представляющей Киев юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Бэнким Тэнки, является утверждение, что судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр "не в полной мере учел особенности украинского законодательства".

В частности, объем размещенных евробондов выходил за пределы лимитов, определенных действовавшим законом о бюджете.

Королевский адвокат компании Law Debenture Trust Corporation Марк Ховард, представлявший интересы РФ, отметил, что сделка по размещению еврооблигаций проходила в рамках международного и английского права и полностью соответствует им. При этом он указал, что геополитический конфликт между двумя государствами, на который ссылается защита оппонента, не является основанием для отмены решения предыдущей судебной инстанции.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

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