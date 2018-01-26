Не трогай, убьет! Украина глазами иностранцев

Из открытых источников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украина глазами иностранцев

Если вы собрались ехать в Украину, то помните, "там" — это не "здесь", поэтому следует позаботиться о собственной безопасности и быть всегда готовым к "сюрпризам". Примерно в таком дипломатичном духе к своим гражданам обращаются правительства зарубежных стран.

А "сюрпризов" в Украине предостаточно. И не самый большой из них — это кражи и мошенничество, жертвами которых часто становятся именно иностранцы. Так, в мае 2017 года иностранцы жаловались на ограбления в Киеве во время Евровидения. Тогда 12 иностранцев обратились в полицию.

Зарубежные чиновники советуют своим гражданами быть на чеку: преступность в Украине растет, — писал государственный туристический портал Австралии. Здесь регулярны случаи ограблений и карманных краж. Особенно речь идет об общественном транспорте, рынках, популярных туристических местах, а также барах и ночных клубах. Об этом сказано практически в каждой официальной рекомендации.

Вовсе не радуют и последние международные рейтинги, в которых фигурирует Украина.

По последним данным Всемирного экономического форума Украина вошла в топ самых опасных стран мира для туристов, оказавшись на 10 месте после Кении и Гондураса. Формируя рейтинг, исследователи "измеряли степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм)".

Вдобавок к этому, еще и Киев признали в Европе самым опасным городом из-за большого количества протестов, а также разгула краж. Об этом шла речь в последнем исследовании крупнейшей в мире консалтинговой фирмы Mercer. При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.

Правила поведения для иностранцев

Регулярно предупреждают иностранцев об опасностях поездок в Украину и МИДы зарубежных стран. Дошло до того, что даже Госдеп США призвал американцев быть осмотрительнее во время поездок в Украину.

В опубликованном ежегодном рейтинге безопасности стран Украина обозначена тревожным желтым цветом.

Своим гражданам в США дают такие советы: не приближаться к местам проведения митингов; не сопротивляться ограблениям.

Напомним, в ноябре пострадал второй секретарь посольства США. Согласно отчету полиции – на Майдане чиновника ударили в лицо, когда тот выходил из подземного перехода в наушниках.

Перед этим, в июне 2017 года, МИД Германии предостерег немцев от поездок в Украину. При этом советы для путешествующих чем-то напоминали рекомендации при посещении африканских стран.

Среди совет МИДа: избегать ночных поездок по стране на автомобильном транспорте; держать в поле зрения ручную кладь во время прохождения осмотра в аэропортах. "В отдельных случаях отмечаются нападения на иностранцев по расистским или ксенофобским мотивам. В целом, если рассматривать развитие ситуации в последнее время, можно отметить рост криминальных происшествий, связанных с насилием, особенно в плохо обозреваемых местах, таких как станции метро", — сообщалось на сайте ведомства.

При этом немцы отдельное внимание обращали на участившиеся случаи краж во Львове. "В Украине, в первую очередь в районе города Львова, в последнее время участились случаи краж автомобильных номеров немецкой регистрации. Пожалуйста, убедитесь, что ваши номера надежно закреплены, и, по возможности, оставляйте машину на охраняемой парковке", — предостерегал МИД Германии.

Читайте также: В соцсетях пояснили, за что жестоко избили британца в Киеве

Обеспокоены в Германии и злоупотреблениями сотрудников полиции и таможенников, а также ростом заболеваемости ВИЧ, гепатитом В и С, а также туберкулезом.

"Путешествующие в Украину сообщают о случаях, когда чиновники местной полиции, пограничной службы, таможенники и т.д. требуют уплаты сборов или денежных штрафов без должного юридического обоснования. Поэтому МИД рекомендует: если у вас возникло подозрение в злоупотреблении, требуйте объяснения — на основании каких законодательных актов взимается платеж и выдачи соответствующей квитанции", — рекомендует немецкий МИД.

"В Европе у Украины одни из самых высоких показателей распространения ВИЧ-инфекции, в первую очередь в городах, главной причиной чего является внутривенное потребление наркотиков, а также сексуальные контакты без применения средств контрацепции", — предостерегали из Берлина.

Сколько иностранцев ездят в Украину

Следует отметить, что за последний год в Украину с целью туризма стало ездить в три раза меньше иностранных туристов. В 94,1% случаев иностранцы приезжали в Украину с целью частных путешествий. За первое полугодие 2017 года с целью туризма приехало 19,2 тыс. иностранцев, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщали в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли. "Больше всего иностранных граждан, прибывших в Украину в I полугодии 2017 года были из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Израиля, Германии", — говорится в сообщении.

Читайте также: Иду на рекорд! Биатлонистка из Сум расширяет границы нищеты

При этом стало меньше ездить в Украину туристов из Словакии и Польши.

По материалам из открытых источников интернет