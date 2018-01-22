Прибалтика: молочка после единых стандартов ЕС

РИА Новости Украина

С 1 июля 2018 года, в соответствии со стандартами Европейского Союза, на продажу в украинские магазины будут попадать только три сорта молока: экстра-класса, высшего и первого. В связи с этим беспокойство выражают не только крестьяне, из-за несоответствия домашнего молока требованиям ЕС, в частности в плане соблюдения санитарно-гигиенических требований и охлаждения, которые рискуют потерять едва ли не главный источник заработка, но и обычные люди, которые со страхом ожидают подорожание молочной продукции.

Так, европейские стандарты должны были начать действовать, согласно подписанному договору об ассоциации с Евросоюзом, еще с 1 января. Однако, чтобы население имело время подготовиться к внедрению новых норм, правительство решило несколько отсрочить запрет принимать на переработку домашнее молоко низших сортов. За этот период крестьяне должны "подтянуть" качество молока к стандартам стран ЕС.

Каждый хозяин сможет сам выбрать приемлемый для него путь повышения качества молока. Главное – соблюдать гигиенические нормы, процеживать молоко и вовремя (в течение часа после доения) сдавать его перерабатывающим предприятиям для хранения в холодильниках. Фермерские хозяйства, в свою очередь, также должны позаботиться о холодильных установках и доильных аппаратах или даже целых доильных залах. Как уже писало РИА Новости Украина, в связи с дополнительными затратами и соблюдением санитарно-гигиенических требований крестьянами цены на домашнее молоко могут возрасти.

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В 2004 году с похожими проблемами столкнулась Прибалтика после вступления в Евросоюз. Войдя в ЕС, прибалтийским фермерам пришлось существенно сократить поголовье скота, а за производство молока сверх разрешенного Брюсселем уровня страны Балтии стали подвергаться регулярным штрафам.

До столкновения с единой сельскохозяйственной политикой Евросоюза Прибалтика была "молочной Меккой" rubaltic.ru. Однако после 2004 года к производителям молочной продукции в Латвии, Эстонии и Литве стали предъявляться брюссельские требования качества. Большинство мелких производителей молока были поставлены перед фактом, что отныне их продукция "не пригодна для закупки". В отличие от крупных фермерских хозяйств, малые молочники не имели возможности вложить огромные средства в модернизацию производства и "не вписались в рынок".

"Производителей, сумевших пройти еэсовский контроль качества, стала добивать жесткая система квотирования. Нарушителей, позволивших себе произвести больше положенной Брюсселем нормы, ожидали серьезные санкции", — отмечалось в материале.

Как писало издание delfi.lv, молочная отрасль Латвии одной из первых перешла на стандарты ЕС, что было далеко не просто и вовсе не дешево.

"Но промышленники пошли на затраты, видимо, ожидая, что уже 2 мая 2004 года их продукцию с радостью возьмут в Европе. Не тут–то было: хотя качество и не хуже, чем на Западе, однако такая маленькая деталь, как маркетинг, все портит. Трудно пробиться в давно поделенные рыночные ниши "старой" Европы, и потому молоко и молочные продукты стали стремительно расти в цене в самой Латвии — издержки на евроинтеграцию перерабатывающих предприятий надо как–то отбивать", — писало СМИ.

Результатом стало снижение внутреннего потребления. В целом, с 2004 по 2015 год молоко в цене выросло больше, чем в два раза. Вместе с тем, как писал Sputnik Латвия, молочники страны в 2014 году заявили, что вынуждены работать в отсутствие прибыли — цены, по которым она вынуждены продавать свою продукцию, едва покрывают издержки или делают производство убыточным. Это объяснялось и тем, что во всем ЕС после отмены квот (Еврокомиссия отменила ограничительные квоты на производство молока — Ред.) и введения российского эмбарго наблюдалось перепроизводство молока, а в 2016 году в разразившемся молочном кризисе средняя закупочная цена на молоко достигла своего минимума, сообщалось и о сокращении количества молочных коров. За 2016 год в стране также закрылись более 130 молочных хозяйств, а рядовые жители практически перестали держать коров.

С похожими проблемами столкнулась и Литва, но после того как мировой молочный кризис начал сходить на нет и спрос на молочные продукты снова вырос, страна оказалась к этому не готова. Так, молокоперерабатывающие предприятия со спадом кризиса вновь заработали на полную мощь, но фермеры не смогли обеспечить все их потребности. Таким образом, недостаток литовской продукции пришлось заменить зарубежной — часть молока импортировали из Латвии и Эстонии. Это повлияло на закупочные цены, которые за минувший год выросли на 59%.

По данным материалов открытых источников интернет