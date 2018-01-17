Звезды политического телеэфира... кто их погасит?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Помнится, в советские еще времена ходила шутка: если дворника дядю Васю каждый день показывать по телевизору, то через неделю он станет самым популярным человеком в стране. Украинские политики, по всей видимости, эту шутку помнят: все чаще в роли «телезвезды» выступает представитель той или иной политсилы.

Казалось бы, зачем это политикам? Да просто они знают силу телеэкрана. Можно годами кропотливо вести партийное строительство, устраивать митинги, флеш-мобы, рассылать письма и поздравительные открытки, покупать рекламные места для вывешивания своих портретов и партийных слоганов — но настоящую узнаваемость приносит только телеэфир.

Собственно, «эти лица» страна хорошо узнала благодаря политическим-шоу, в свое время пользовавшимися большой популярностью. Настолько большой, что власть это оценила и приняла меры — например, был закрыт проект Савика Шустера. В других проектах сделали выводы.

Сделали выводы и украинские политики — и двинулись на телеэкраны самостоятельно.

Опальный экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вел программу на телеканале ZIK, в роли ведущих выступают депутаты Рады Вадим Рабинович (он «засветился» и на NewsOne, и на канале «112 Украина»), Надежда Савченко, Евгений Мураев…

Эффект есть. Соседка, ранее воспринимавшая фамилию «Рабинович» лишь собирательно, теперь при встрече рассказывает, что «есть такой политик Рабинович, и он — с народом, он за народ» — «А что говорит?» — «Правду говорит…анекдоты рассказывает».

Правда, конечно, у каждого своя. Знаю и тех, кто скептически относится к такому «телепрорыву», задаваясь вопросом: «а не по разрешению ли с Банковой» звучит такая критика власти? Но вот такое могучее воздействие у ТВ: и узнаваемость выросла, да и рейтинг политика, по данным соцопросов, растет. Никакие многочасовые митинги активистов партии «За життя» под стенами Нацбанка (кстати, эти акции телеканалы как-то обходили вниманием) такого не дадут…

По всей видимости, власть заметила рост популярности оппозиционных «телезвезд». Недаром Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к Верховной Раде с предложением законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелям.

«Это явление сегодня приобрело большой размах — оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В Нацсовете также считают, что ведение передач политиками противоречит нормам о распространении СМИ предвыборной агитации и политической рекламы.

С этими доводами не все согласны. Любой непредвзятый телезритель может самостоятельно сделать вывод о том, соблюдают ли сегодня сами журналисты эти пресловутые журналистские стандарты? Достаточно хотя бы посмотреть, как освещают украинские телеканалы гражданский конфликт в Донбассе: тут вам, конечно, и «объектиность», и обязательные «две точки зрения» (как минимум)? Не замечали?

Что касается политиков на телеэкранах в роли ведущих, то ведь аудитория в курсе, что перед ними именно политик, а не журналист или эксперт, так что тут все честно, считает политолог Руслан Бортник.

«Телезрители понимают, что это попытка к чему-то их склонить, в чем-то сагитировать», — сказал он, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

При этом, по словам эксперта, на Украине 90%, если не больше, политической рекламы — это «джинса», да и под видом рекламы социальной гражданам навязывают «набор идеологических концептов». И Нацсовету лучше бы заниматься этой проблемой, а не сужать поле для маневра для оппозиционных политиков.

Политолог отметил, что он считает эту инициативу Нацсовета «скрытой формой противодействия оппозиционным политикам, определенным лидерам оппозиции, попыткой лишить их эфира».

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С этим согласен политический эксперт Николай Спиридонов, отметивший, что это удар не только по оппозиционным телеканалам, но и по неугодным телеканалам. Впрочем, по мнению эксперта, опыт показывает, что эффект от ограничительных мер может быть вовсе не тот, на который власть рассчитывает. Да и любые попытки ограничить доступ к информации в эпоху интернета выглядят абсурдно.