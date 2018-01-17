День икс. Депутаты прижмут Луценко к стенке за "деньги Януковича"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальный отчет

В среду, 17 января, генпрокурор Юрий Луценко во время заседания комитета ВР по нацбезопасности и обороне таки отчитается перед нардепами о конфискованных "деньгах Януковича".

"17 января 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует принять участие в заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения", — сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Ранее правозащитники Transparency International Украина потребовали от Луценко обнародовать скрываемый ГПУ приговор Краматорского суда, согласно которому были конфискованы активы на $1,5 миллиарда, а также аргументировать законность применения специальной конфискации.

Громкое расследование Al Jazeera Украинское фото Умыкнутые "деньги Януковича". Что скрывает ГПУ?

10 января телеканал Al Jazeera опубликовал материал о причастности первых лиц и ключевых чиновников Украины — именно Петра Порошенко и главы Нацбанка Валерии Гонтаревой — к выводу из страны "денег Януковича".

Изюминкой публикации стал засекреченный ГПУ приговор Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации $1,5 млрд бывшего главы государства.

Из расследования Al Jazeera "Секретное решение суда обличает государственные грабежи в Украине" следует, что украинские олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко принимали участие в торгах частью активов Януковича. Кроме того, в причастности к выводу денег обвиняют и Украинскую инвестиционную компанию (ICU), которую в 2013-2014 году возглавляла нынешний глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Согласно данным журналистов Al Jazeera, активы "Януковича" были на счету компании Quickpace Limited Сергея Курченко. Позже выкуплены народным депутатом Александром Онищенко и Павлом Фуксом. В конечном счете деньги "осели" на счетах 10 оффшоров, восемь из них заключили договоры на брокерское обслуживание с ICU.

В тот же день "Украинская правда" перепечатала полученный от Al Jazeera документ. В статье "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко" говорится, что гриф "секретно" на решение суда поставил лично глава ГПУ. При этом в документе "нет информации, которую, по закону, можно отнести к государственной тайне", следовательно, его публикация "не может представлять угрозы национальным интересам государства", утверждают авторы статьи.

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На данный момент Генпрокуратура не может ни подтвердить, ни опровергнуть оригинальность текста приговора Краматорского райсуда о спецконфискации. Указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей, а следовательно его проверят на подлинность компетентные органы.

В ГПУ поясняют засекречивание судебного решения тем, что следственные действия по делу о "миллиардах Януковича" еще продолжаются. Кроме того, надо заботиться о защите участников уголовного процесса. Об этом заявил на брифинге заместитель генпрокурора Евгений Енин.

В то же время руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк не исключает, что оффшорные компании могут отсудить назад конфискованные деньги.

"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть добросовестными так называемыми приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", — цитирует его "Радио Свобода".

Судьба конфискованных миллиардов

Напомним, 28 апреля вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам.

В то же время СМИ писали, что большая часть конфискованных денег — это вообще ценные бумаги в виде валютных облигаций внутреннего государственного займа, которые находились на счетах государственных банков "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк". То есть "живых" денег, а тем более валюты на счетах банков не обнаружено. Есть лишь государственные ценные бумаги, купленные рядом компаний и хранившиеся на счетах госбанков. Следствие считает, что кипрские компании связаны с Януковичем, но доказать это не могут. Как заявил Луценко, 500 компаний выводили деньги из страны с помощью ряда оффшорных компаний и возвращали в Украину для покупки облигации госзайма с доходностью 8% годовых в валюте.

"Оффшорные компании покупали ОВГЗ через финансовую компанию ICU. Это описано в решении суда. Почему это важно? Учредителями ICU являются глава НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как "финансиста Порошенко", — пишет УП.

Соглашения между ICU и восемью "оффшорками" Краматорский суд признал фиктивными. Однако деятельность компании, которую в период массовой скупки облигаций возглавляла Гонтарева, так и не расследовалась, констатируют журналисты.

В декабре 2017 года генпрокурор Луценко заявлял, что из конфискованных средств на счета украинских ведомств поступило 17 млрд грн, однако только 5 млрд грн было освоено.

"Это значит, юридическим языком, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", — говорил Луценко в интервью украинским телеканалам.

Он добавил, что в начале 2018 года ведомствам должны перечислить еще 5 млрд грн.

Однако в расследовании "Украинской правды" отмечается, что госбюджет Украины может лишиться денег, изъятых в ходе спецконфискации.

"Уже сегодня семь из 10 оффшорных компаний, у которых конфисковали ОВГЗ и деньги, оспаривают эти решения в судах. Не исключено, что в будущем европейские судебные инстанции примут решение, по которым Украина будет вынуждена вернуть средства на счета оффшорных компаний. О таком сценарии развития событий косвенно свидетельствует тот факт, что уже после ареста средств происходили сделки по переуступке оффшорных компаний, которые были формальными владельцами "средств Януковича", — говорится в публикации.

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По материалам из открытых источников интернет