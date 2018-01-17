Хроника 16 января: протест и стычки под Радой, хищение миллиардов из "Привата"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 16 января, в Киеве под зданием Рады произошли драки между митингующими и силовиками, парламент перенес голосование за законопроект о реинтеграции Донбасса, а крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Пожар и драки под Радой

В Киеве под зданием Рады произошли драки между митингующими и силовиками. Участники акции протеста сожгли флаг России, после чего применили слезоточивый газ. По сообщению Нацполиции, в столкновениях пострадал один правоохранитель и был задержан протестующий. Утром во вторник в Киеве прошел марш националистических организаций, которые требовали принять закон о реинтеграции Донбасса, закон о коллаборационистах и закон об Антикоррупционном суде.

Закон о реинтеграции Донбасса

Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". По итогам дня депутаты рассмотрели 481 поправку из 673. Рада продолжит работу в среду.

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Конфликт в Донбассе спровоцировал эпидемию ВИЧ

Вооруженный конфликт в Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликовано 15 января в американском издании PNAS. Исследователи указывают, что ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", а около 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания.

Хищение миллиардов из "Привата"

Ущерб, нанесенный "ПриватБанку" в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов, сообщается в официальном пресс-релизе НБУ. К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка. Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.

Письмо Поклонской в Генпрокуратуру

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении целого ряда нынешних политиков и чиновников, в том числе Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсена Авакова, так как, согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей государственный переворот.

Порошенко подписал закон об установлении потребителям счетчиков газа

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" по установлению счетчиков потребителям природного газа. Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установления соответствующих приборов, в частности в многоквартирных домах. Он должен улучшить защиту прав потребителей природного газа.

В Украине запретили термин "инвалид"

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2249 — VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", принятый Верховной Радой Украины 19 декабря 2017 года. Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменяются словами "человек с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "человек с инвалидностью вследствие войны".

Никита Михалков — угроза нацбезопасности Украины

Министерство культуры по представлению СБУ внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов Фомина и Вакуленко, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего Дмитрия Шепелева. Об этом свидетельствует приказ министерства №55 от 15 января, подписанный министром Евгением Нищуком.

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Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны, сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус. По его данным, причина такого решения — отсутствие у вуза средств для оплаты за тепло и электроэнергию. "Формально — это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет", — написал Герус на своей странице в Facebook.

В Украине запретили еще четыре российские книги

Экспертный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в Украину еще четырех книжных изданий из России. На сайте комитета указано, что ввозить в Украину запретили книги "Дочь Ленина — взгляд на историю" (Э.Радзинский), "Записки реаниматолога" (В. Шпинев), "Две жены для Святослава" (Е. Дворецкая) и "Большая книга мудрости победителей".

Бывшего главу Нацгвардии Грузии застрелили в кабинете

Экс-командующий Национальной гвардией Грузии генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе был найден убитым из огнестрельного оружия в собственном кабинете, который расположен на территории так называемого "Стамбульского" рынка в Рустави. 54-летний генерал был одним из владельцев рынка. Нападение произошло 15 января в то время, когда сотрудники рынка еще были на своих местах и торговля была открыта.

Именно 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Дата выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий "битл" — Ринго Старр.