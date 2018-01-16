Смертельные вирусы атакуют украинцев. Есть ли спасение?

скриншот видео youtube

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Корь

Корь, шагающая по Украине в эти дни, – острое инфекционное заболевание вирусной природы, которое передается воздушно-капельный, через чиханье, кашель, разговор на близком расстоянии, использование одной посуды с носителем инфекции. Источник инфекции – больной корью человек, который заразен за 6 и менее дней до появления на нем сыпи, а также в первые 4 дня после появления сыпи, после чего больной считается незаразным.

Вероятность заражения непереболевшего корью человека при контакте с больным приближается к 100%. Чаще всего вирус кори поражает детский организм, однако восприимчивыми к инфекции остаются подростки и взрослые, которые ранее корью не болели и не были вакцинированы.

Корь относят к группе смертельно опасных заболеваний, так как острое течение болезни может привести к летальному исходу ребенка. Течение болезни также может сопровождаться осложнениями.

Инкубационный период кори длится в среднем около 7-14 дней (в среднем), после чего появляются первые признаки болезни. Среди основных симптомов кори сыпь по всему телу, распространяющаяся начиная с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке; высокая температура тела; кашель, осиплость голоса, иногда хрипы при дыхании; конъюнктивит, светобоязнь; опухлость лица; общее недомогание, слабость; отсутствие аппетита.

Наряду с этим лекарства от кори не существует, а специфического лечения нет, но заболевание можно предотвратить — вакцинированием. Отметим, что РИА Новости Украина подробно писало о вспышке кори в Украине и о всех проблемах с вакцинацей.

Дифтерия

Острая инфекционная болезнь дифтерия, по словам украинских врачей, считается забытым заболеванием. В 1994-1996 годах в Украине была эпидемия дифтерии, тогда ежедневно регистрировались смертельные случаи, но с помощью массовой вакцинации вспышку заболевания тогда удалось свести на нет. Однако с средины 2000-х уровень вакцинации начал резко падать, а минувшим летом заболевание снова начало атаковать украинцев .

Источником возбудителя дифтерии является носитель инфекции – больной человек. Механизм передачи — воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, а также через употребление немытой, плохо обработанной, инфицированной пищи. Восприимчивость к дифтерии относительно невысокая. Из 100 контактировавших с больным заражаются 15-20 человек. В основном это люди со сниженным иммунитетом и непривитые. У привитых, переболевших и перенесших носительство риск инфицироваться меньше.

Среди основных симптомов дифтерии — образование налета и отек неба, миндалин, горла, незначительная боль при глотании, повышение температуры тела и другие признаки воспалительного процесса. Среди осложнений дифтерии могут быть параличи (неба, голосовых связок, дыхательных путей, шеи), невриты, нефроз, инфекционно-токсический шок, миокардиты и летальный исход.

В профилактике дифтерии также на первом месте стоит вакцинация. Правильно проведенная вакцинация обеспечивает иммунитет на 10 лет, но считается, что вакцина не на 100% защищает от заражения.

Коклюш

В минувшем году в Украину пожаловал и коклюш. В частности, во Львовской области от этого острого инфекционного заболевания умер двухмесячный младенец.

Коклюш поражает дыхательные пути и характеризируется сильным приступообразным кашлем. Заболевание встречается у детей и взрослых, однако наиболее опасно оно именно для детей, особенно до 1-2 лет. Заражение происходит воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому.

Основным симптомом коклюша является кашель. Приступы кашля обычно могут длиться 4-5 минут. Период приступов коклюшного кашля – 3-4 недели, после они сменяются обычным кашлем, который может длиться еще до 2х месяцев. Коклюш у взрослых чаще проходит без приступов кашля, однако часто сопровождается длительным течением бронхита. Начало заболевания у детей может напоминать ОРВИ.

Профилактика коклюша включает избегание переохлаждений и стресса, соблюдение правил личной гигиены, употребление продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, а также вакцинация. Однако прививка от коклюша 100% гарантии безопасности от появления данного заболевания не дает. У переболевших же коклюшем пациентов устанавливается пожизненный иммунитет, но это не исключает заболевание паракоклюшем.

Болезнь Боткина

В конце минувшего и первые дни 2018-го года вспышку гепатита А (болезнь Боткина) зафиксировали в Николаеве. Острое вирусное заболевание печени, которое вызывает поражение клеток органа, проявляется общей интоксикацией и желтухой. Заболевание передается фекально-оральным путем, поэтому его еще называют «болезнью грязных рук». Заболеванию чаще всего подвержены дети, которые не научены правилам личной гигиены, либо же не внимательные взрослые.

Основным признаком гепатита А является – потеря аппетита, боль в животе, тошнота, общее недомогание и желтизна кожи. Подхватить болезнь Боткина можно при употреблении загрязненных продуктов питания или воды, купаясь в загрязненной воде, при несоблюдении правил личной гигиены, при плохих санитарных условиях проживания, с ослабленным иммунитетом и при бытовых или косметических травмах.

Профилактика заболевание включает соблюдение правил личной гигиенты, следует избегать употребления воды из-под крана. Также возможна вакцинация, однако она не включена в список обязательных прививок из-за ее дорогой стоимости.

Туберкулез

Еще одна опасная болезнь, распространенная в стране, — туберкулез. Это опасное инфекционное заболевание, передающееся в 95% случаев воздушно-капельным путем, которое без своевременной диагностики и лечения может привести к инвалидности и смерти. В 2016 году в Украине был зафиксирован скачок роста заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков. Он стал следствием пропажи вакцины БЦЖ и туберкулина. В 2016 году показатель заболеваемости детей вырос с 4,2 до 5,8 на 100 тыс. населения, по Украине этот показатель составил 8,6.

Основные симптомы туберкулеза, при его классическом течении – кашель с мокротой (часто с примесью крови), слабость, лихорадка, значительная потеря веса, ночная потливость и другие. Наиболее частыми органами, подверженными туберкулезу являются – бронхи и легкие, реже – кости, кожа, лимфатическая, мочеполовая, нервная, лимфатическая система, а также другие органы и системы. Коварность болезни заключается в ее характере, так как при попадании бактерии туберкулеза в организм человек ничего не чувствует, а она в пассивной форме может находиться в течение многих дней и даже годов. В результате симптомы заболевания могут весьма разные. Для легочной формы характерны множество симптомов, которые могут быть схожими для других заболеваний дыхательной системы. К примеру, туберкулез долгое время могут принимать за хронический бронхит, либо пневмонию. Среди основных — кашель, кровохарканье, субфебриальная температура, повышенная потливость, особенно в ночное время суток, боли в грудной клетке, недомогание, общая усталость, потеря в весе.

Читайте также: Чего ждать от Рады? Признать РФ "агрессором", напугать УПЦ и… отдохнуть

Профилактика туберкулеза преимущественно основана на профосмотрах, массовых обследованиях и вакцинации детей (вакцина БЦЖ). Следует также избегать переохлаждения и раз в год проходить флюорографическое обследование.

По данным материалов открытых источников интернет