Хроника 13 января: Корь атакует, обращение Порошенко в ФСБ

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украинцы жалуются на соседей, слушающих русские песни, глава греко-католиков Украины высказался о скандале вокруг УПЦ, а в Харькове националисты готовятся к новому шествию. Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Ряд вузов в Одессе закрыли из-за нехватки денег на отопление

Ряд высших учебных заведений в Одессе закрыли до конца февраля из-за нехватки средств на оплату отопления, сообщил местный сайт 048.ua со ссылкой на преподавателей и студентов Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

По данным издания, причиной стало то, что университеты не могут оплатить отопление учебных корпусов.

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Минздрав: Корью заболели почти 5 тысяч украинцев

В Украине по итогам 2017 года зафиксировано 4782 случая заболевания корью, такие свежие данные опубликовало Министерство здравоохранения Украины. По данным Минздрава, с начала 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, среди которых 54 ребенка.

"В 2017 году больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 1344, Одесской — 1256, и Закарпатской — 637. 5 человек в Одесской области умерли, из них — 3 детей", — заявили в ведомстве.

СМИ: Порошенко в 2007 г обещал не заниматься антироссийской деятельностью

Грузинский телеканал "Рустави-2"опубликовал копии обращений в Федеральную службу безопасности РФ от 2007 года, в которых якобы Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост депутата Рады, обещает не заниматься антироссийской деятельностью.

Обращения датированы 3 февраля 2007 года.

В свою очередь пресс-служба Администрации президента Украины сообщает, что обнародованные "Рустави-2" обращения в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенком, являются подделкой.

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Глава греко-католиков Украины вмешался в скандал вокруг УПЦ

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) прокомментировал скандал в Запорожье, где священник отказался отпевать погибшего мальчика из-за того, что ребенок был крещен в храме УПЦ Киевского патриархата.

"Я полностью не понимаю тех аргументов, которые якобы опираются на какие-то богословские принципы, с помощью которых пытаются оправдать такое поведение. Мы считаем, что не только можно, но и нужно молиться за членов других Церквей Украины. Думаем, что не только можно, а и нужно искать все то, что помогло бы человеку приблизиться к Богу, особенно в обществе, которое нуждается в духовной установки и в котором есть так много боли. Цель священника — облегчить эти страдания. Добрый пастырь не осуждает человека, но ищет потерянную овцу", — сказал он в телеэфире.

Найем: У Порошенко из-за США началась паранойя

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что у президента Украины Петра Порошенко развилась паранойя из-за США. По его словам, такой же "диагноз" можно поставить и генпрокурору страны Юрию Луценко.

Он подчеркнул, что глава государства и генпрокурор "в своей политической психологии являются вассалами" — им необходимо, чтобы кто-то указывал им, что и как надо делать.

Украинцы жалуются на соседей, слушающих русские песни

Спикер полиции Киевской области Николай Жукович сообщил о случаях, когда украинцы вызывают полицию в кафе, где подвыпивший гость поет русскую песню, или жалуются на соседей по этой же причине.

"Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству", — заявил представитель полиции.

По его словам, если в действиях человека есть признаки "сепаратизма", то информацию передают в СБУ. Правоохранитель отметил, что "пьяного за русские песни в тюрьму не посадят".

Экс-замглавы Генштаба заявил об угрозе при возвращении техники из Крыма

Украинскую военную технику, в случае передачи из Крыма, необходимо будет тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств", заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Апостроф".

Генерал сослался на то, что после Второй мировой войны немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали.

В ответ первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич подверг критике слова Романенко. "Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах "скрытых подрывных устройств" — они уже давно сработали", — написал Клинцевич в Facebook.

В Закарпатье мужчина утонул, купаясь в аквапарке

В Закарпатской области в селе Тячев в аквапарке погиб мужчина, который приехал отдохнуть вместе с семьей из Хустского района. О его смерти сообщил знакомый семьи погибшего Василия Стеця. В аквапарке он находился с женой и двумя детьми.

"Во время отдыха в бассейне ему стало плохо, и он утонул. К сожалению никто не заметил, что человек утонул и никто не оказал ему первую неотложную медицинскую помощь. А когда отдыхающие заметили мужчину, то начали самостоятельно предоставлять ему медицинскую помощь, но его уже нельзя было спасти", — написал на своей странице в Facebook Роман Келемен.

Семья погибшего обвиняет руководителей аквапарка в отсутствии спасателей, которые должны следить за бассейном, и дежурного врача.

В центре Киева при аварии две машины отбросило на тротуар

В центре Киева произошло ДТП, при котором пострадали водители двух столкнувшихся автомобилей. Авария случилась на пересечении ул. Антоновича и Ковпака. При сильном ударе обе машины отбросило на тротуар.

По предварительной информации, причиной столкновения стало несоблюдение правил проезда и пересечения перекрестков.

Жестокое убийство литовского добровольца АТО

На британском острове Гернси был сожжен автомобиль литовца Мика Альпса, который помогал украинским военным и воевал в составе 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Об этом сообщили на странице батальона в Facebook.

"Есть потери… В центре Европы − на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии друга Мика Альпса, который был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона", − говорится в сообщении.

В Харькове националисты проведут факельное шествие

Три националистические организации намерены организоваться и провести факельное шествие в Харькове. Организаторы акции на своей странице в Facebook сообщают, что марш пройдет 29 января и будет посвящен 100-летию боя под Крутами.

"29 января 2018 активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора"и других националистических и патриотических организаций проведут факельное шествие к 100-летию чина Героев Крут. Маршрут марша будет пролегать по улице Сумской, от площади Свободы до площади Конституции", — говорится в сообщении.

Земан — победитель первого тура президентских выборов в Чехии

Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 39,1% голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов, сообщило республиканское ТВ.

"Во второй тур президентских выборов, помимо Земана, вышел занявший второе место с 26,3% голосов экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош. Второй тур выборов с участием кандидатов в президенты Земана и Драгоша состоится 26-27 января 2018 года", — говорится в сообщении.

За Земана в первом туре, по предварительным данным СМИ, проголосовали около 1,87 миллиона человек, а за Драгошу – около 1,25 млн.

В понедельник будут судить украинку, напавшую на президента Чехии

В понедельник, 15 января, в Чехии пройдет суд над активисткой украинского феминистского движения Femen Анжелиной Диаш, напавшей в пятницу на президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщила журналистам адвокат задержанной Луция Грда.

"С точки зрения самой Диаш то, что произошло на избирательном участке, было ее миролюбивым, ненасильным протестом. Она ни в коем случае не хотела никому как-либо навредить или даже приблизиться к президенту. Поэтому и руки держала наверху, чтобы было видно, что у нее нет никакого оружия", — сказала Грда.