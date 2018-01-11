Тренд дня: "корольки Майдана рассовали по карманам деньги диктатора"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Ближайшее окружение нынешнего президента Петра Порошенко оказалось замешанным в очередном коррупционном скандале. Катарский телеканал Al Jazeera опубликовал засекреченный приговор Краматорского районного суда (был засекречен как содержащий гостайну) по спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича.

По данным канала, Янукович сумел вывести из Украины 1,5 млрд долл при помощи инвестиционной компания ICU (Investment Capital Ukraine), председателем совета директоров которой до 2014 года являлась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Как следует из данных арабского СМИ, брокеры близкой к Порошенко компании посодействовали бывшему президенту и его окружению в хищении и отмывании грязных денег. Гонтарева информацию арабского издания опровергла.

Главред издания интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва отметил, что озабоченность Al Jazeera судьбой "общака Януковича" и масштабное расследование можно сравнить только с тем, если бы "телеканал 1+1 потратил бы уйму времени, чтобы раскопать махинации султана Брунея и несколько дней подряд выдавал об этом сюжеты".

"То есть — удивительно. Сразу же бы все задались вопросом — какой интерес у Коломойского в Брунее? У основателя Al Jazeera эмира Катара вряд ли есть какой-то предметный интерес к решению Краматорского суда (ну разве что "отжатые" этим решением облигации на самом деле принадлежат ему, а не Януковичу). Зато этот интерес, судя по всему, есть у людей, мнение которых для телеканала не пустой звук", — написал Гужва в Facebook.

По его мнению, в расследовании Al Jazeera есть два ключевых момента.

"Первый: деньги Януковича "отмывали" через облигации украинского госзайма через инвестиционную компанию ICU, которой тогда руководила Валерия Гонтарева и тесно сотрудничал Петр Порошенко. Второй: фирма, которая владела частью средств из "общака Януковича", еще в 2015 году была выкуплена бизнесменом Павлом Фуксом и нардепом Александром Онищенко (последний уже опроверг этот факт). А значит, конфисковывать их должна была не Генпрокуратура, а НАБУ по "делу Онищенко", — уточнил главред издания.

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Гужва подчеркнул, что оба эти тезиса бьют по украинской власти, играя на руку Национальному антикоррупционному бюро, и "хорошо вписываются в общую канву резко усилившегося в последние недели информационного наката с Запада на украинскую власть".

Финансовый обозреватель и блоггер Александр Дубинский расписал участие ICU в схеме хищения средств.

"Единственным брокером, скупавшим для Януковича и Ко гособлигации правительства на 1.5 млрд краденных долларов — была инвесткомпания ICU. На тот момент эта компания принадлежала Валерии Гонтаревой, Макару Пасенюку, Константину Стеценко и первому зампреду российского банка ВТБ Юрию Соловьеву", — уточнил Дубинский.

Он акцентировал, что в международном законодательстве против отмывания денег, полученных преступным путем, существует понятие "know your client", согласно которому Гонтарева с подчиненными должны были проверить происхождение средств своих клиентов.

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"Конечно, ICU использует в данном случае отмазку о "существовании документов от департамента финансового мониторинга НБУ", подтверждающих легальность происхождения капитала "Семьи", отмывание которых занимались Гонтарева и Ко. Однако, НБУ в тот период был подконтролен тем же самым людям, которые дали указание ICU скупать облигации в интересах Януковича и Ко. То есть, связанным лицам, входившим в преступную группу, которым и помогала Гонтарева", — отметил блоггер.

Дубинский считает также еще одним интересным фактом, "который заинтересует следствие после смены власти" – имя человека, который в то время "прикрывал" отмывание преступных капиталов из Нацбанка.

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"На тот момент им была директор департамента финансового мониторинга Лада Смахтина, которая и давал "Семье" от лица Нацбанка справки о легализации украденных денег. Которыми сейчас прикрывается ICU. Смахтина — подчиненная Гонтаревой во время ее работы в банке ING. Как говорится, череда случайных совпадений. Которые приводят к одному очевидному выводу. Помимо преступной группы "Януковича", в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег. Как для предыдущего, так и для этого президентов", — резюмировал обозреватель.

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В свою очередь юрист Андрей Портнов прокомментировал реакцию Гонтаревой на обнародованную информацию по коррупционным схемам, фигурантом которых она является.

"Глава НБУ объяснила последний скандал Al Jazeera тем, что украденные у государства 1,5 млрд долларов они давали в долг самому государству, которое она же на посту главы НБУ и представляла. Иными словами, украденное у государства — под проценты этому государству, где ты одновременно и государство и частная компания, этому государству продающая и на нём зарабатывающая", — обратил внимание Портнов.

Также он подчеркнул слова Гонтаревой о том, что в компании ICU, которую журналисты разоблачили в отмывании средств, она отвечала не за брокерство, а за управление активами.

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"Кажется, от безнаказанности вы потеряли связь с реальностью — на государственной службе нельзя одновременно управлять никакими активами и так смело оперировать инсайдерской информацией и из НБУ и из компании, к которой ты по легенде как-бы не имеешь отношения. Это злоупотребление служебным положением, конфликт интересов и тюрьма", — резюмировал юрист.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец наряду с этим назвал уникальным засекреченное решение Краматорского райсуда о конфискации "денег Януковича", в документе которого все имена, кроме обвиняемого Аркадия Кашкина, засекречены.

"Товарищ говорит, что он якобы знает, как работала схема по легализации средств полученных преступным путем, поэтому все деньги незаконные и подлежат изъятию. Интересно, как ФИО будет того на основании чьих показаний будут забирать все деньги у Порошенко, Турчинова, Гройсмана, Яценюка, Кличка, Кубива, Гонтаревой, Авакова, Луценко и других "революционеров". Странно конечно, что не вспомнили в этом решении про Ющенко, Кучму и Кравчука, чтобы одним махом у всех", — считает Кравец.

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По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, заслуживает внимание понятие "государственной тайны" в контексте публикации решения суда, которое было засекречено.

"Что такое "государственная тайна"? Это, когда корольки майдана, организовывают кражу активов, подделку документов, и отмывают по собственным карманам конфискованные миллиарды окружения "диктатора". Так вот, документы подтверждающие это, и являются "государственной тайной", а члены организованной преступной группы — "государственными деятелями", — подчеркнула Лукаш.

"Зло любит секреты, а тараканы боятся света", иронизирует Лукаш.

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"Но, как бы не пыталась вся прокурорская рать покрывать преступления, всё больше "друзей" эту тайну хранит. Давайте я разглашу и гос.тайну, и военную тайну, и тайну вкладов и тайну следствия, и даже врачебную тайну: Беспринципные мрази и мародеры, убив сначала сотни, а потом тысячи людей, захватили власть и уничтожают все живое, придумывая "врагов", страхи и тайны. Вот и весь секрет", — подытожила Лукаш.