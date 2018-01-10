Тренд дня: "а есть она вообще, нормальная жизнь для украинцев?"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне стало известно о задержании подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской — Юрия Россошанского, который является отцом водителя, насмерть сбившего сестру Ноздровской при ДТП. Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом. Суд определил меру пресечения для подозреваемого в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог.

Таким образом, в полиции заявили о раскрытии убийства Ноздровской, а глава государства Петр Порошенко прокомментировал задержание подозреваемого.

"Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, который имеет реформированная Национальная полиция. Наша встреча и есть в том числе свидетельством очень серьезных доказательств, собранных представителями Национальной полиции совместно с представителями прокуратуры, и абсолютного отсутствия каких-либо компонентов политического пиара на этом резонансном деле", — сказал Порошенко.

Наряду с этим, Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Ноздровской, сомневается в правдивости версии следствия. Еще один адвокат семьи убитой Александр Панченко заявил, что не уверен в том, что юристку убил Россошанский-старший, признавшийся в совершении преступления.

Юрист Андрей Портнов отметил, что с ходом расследования преступления правоохранители меняли версии резонансного убийства. По его мнению, власти в данном деле постоянно врут, а предложенные ними версии нежизнеспособны.

"Сначала официально заявили, что причиной убийства Ноздровской стало препятствование её правозащитной деятельности. Теперь тоже официально заявили, что причина — конфликт на автобусной остановке. Вы можете, наконец, прекратить всё время врать хотя-бы в таком вопросе, как убийство человека. Кто вас тянет за язык? Зачем вы на ходу придумываете версии, которые не живут более двух часов? Вам нравится видеть себя в телевизоре? Так комментируйте футбол с театром", — написал на своей странице в Facebook Портнов.

Публикация Андрея Портнова

Политический эксперт Николай Спиридонов отметил, что президент публично заявил, что убийство Ноздровской раскрыто, не дожидаясь решения суда.

"Тем временем Пётр Порошенко уже публично заявил, что убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Не стал ждать такой "мелочи" как решение суда. Разумеется, это можно трактовать, как давление на суд", — уточнил Спиридонов.

Он выразил мнение, что после такого заявления главы государства почти невозможно ожидать, что у подозреваемого есть надежда на оправдание.

Публикация Николая Спиридонова

"А ведь Пётр Алексеевич, согласно официальной биографии, кандидат юридических наук. Неужели ему так и не объяснили, что такое презумпция невиновности? Насколько я помню, это должны проходить на первом курсе любого юридического факультета", — подытожил Спиридонов.

В свою очередь блоггер Александр Скубченко прокомментировал скандал во Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, где где одного из его артистов Николая Санжаревского обвинили в антиукраинских взглядах.

"Сначала они с яростью осуждают сталинские репрессии, а потом стучат на солиста Львовской оперы Санжаревского, потому что он выступает против майдана и против войны, и требуют уголовного преследования. А завтра они опять будут осуждать репрессии и рассказывать, что они – не такие. Ребята, конечно вы не такие, вы – намного хуже. Именно такие как вы и тогда доносы писали. Именно такие как вы и есть двигателем репрессий. Будь ваша воля, сегодня 1937й в Украине раем казался бы: всех бы сожгли-расстреляли-посадили", — считает Скубченко.

Публикация Александра Скубченко

Политолог Петр Олещук обратил внимание на заявление по вопросам авто на иностранных номерах главы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, которая отметила, что амнистии для "евроблях" не будет.

"Южанина говорит, что нельзя просто так снизить пошлины на ввоз авто.

Верно. А то привыкнут к идее, что в Украине можно жить по-человечески. Как тогда пихать "стабильность"? Нет, украинцам нельзя показывать идею человеческой жизни. Это самая страшная идеологическая диверсия.

Только налоги на почтовые пересылки, индийские квадроциклы по цене автомобилей — чтобы не терять "тонус", — считает Олещук.

Публикация Петра Олещука

Вместе с тем политический аналитик Дмитрий Корнейчук отреагировал на решение Кипрского суда, постановившего заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу "Укртелекома". Напомним, что согласно этому решению, олигарху запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц. Компания Ахметова уже обжаловала заморозку его активов.

"У меня одного подозрение, что эту клоунаду с "заморозкой активов" придумал сам Ахметов, чтобы Порошенко перед выборами не мог на него дополнительно надавить или потребовать сброситься на свою кампанию? Да и алчным товарищам с Оппоблока и Радикальной партии можно рассказывать, почему денег не дает", — выразил мнение аналитик.

Публикация Дмитрия Корнейчука

В данном контексте он отметил, что и другой украинский олигарх Дмитрий Фирташ "не зря с 2014-го в Вене сидит".