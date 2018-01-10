Золотарев: Портников убеждает украинцев, что они уже в раю

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Известный украинский публицист Виталий Портников сделал неожиданное заявление о тотальной коррупции в Украине.

"На всем пространстве Центральной и Восточной Европы единственными странами, в которых можно рассчитывать на альтернативную смену власти, остаются порицаемые на Западе за излишнюю коррупцию Румыния и Украина! Рискну высказать крамольную мысль: именно эта тотальная коррупция, подразумевающая конкуренцию интересов и возможностей, и не позволяет установить в этих странах классический восточноевропейский авторитарный режим, который непременно восторжествует после успеха антикоррупционеров", — написал Портников на своей странице в Facebook.

"Петь эти песни господина Портникова заставляет его порохоботская миссия. А миссия любого порохобота — это, как у чертей в аду, убеждать тех, кто там оказался, что они находятся в раю. Нужно отдать должное Портникову — как пропагандист и манипулятор он один из лучших. Но, где здесь мы? Понятно, что коррупция на низовом уровне является социальным амортизатором, который предохраняет страну от социального взрыва. Но именно эта власть одним из своих ключевых лозунгов взяла борьбу с коррупцией, а теперь один из ее пропагандистов рассказывает о том, что, дескать, коррупция — это не так уж и плохо. Тогда встает вопрос о политической ответственности тех, кто сознательно "развел" украинцев на борьбу с коррупцией", — сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По словам политолога, проблема Украины заключается в двух вещах.

"Украинцы протестуют не против коррупции, а против своего неучастия в коррупции, а власть предержащие не борются с коррупцией, а упорядочивают ее к своему благу. На этом стоит и держится вся социальных, экономических и властных отношений в Украине. Поэтому, если куда-то двигаться, в позитивном направлении, по крайней мере, правильно было бы ставить вопрос о том, что лестницу метут сверху вниз. И самых "нарванных", или как сейчас модно говорить, упоротых типов надо отправлять за решетку за 40-50% откаты на бюджетных подрядах, то есть, когда воровство и коррупция выходят далеко за рамки, скажем, разумного. В украинской ситуации правильная постановка вопроса заключалась бы в том, что отправлять за решетку наиболее одиозных персонажей, загоняя коррупционные отношения в какие-то разумные рамки. Потому что за один-два-три года эту проблему не решить, поэтому для начала по крайней мере эту коррупционную ренту свести к какому-то разумному минимуму", — считает Золотарев.

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По его словам, сейчас в Украине мы наблюдаем обратную картину, когда коррупционная рента давно переплюнула времена Януковича.

"Что бы там не рассказывали о том, что происходило под руководством Клименко и Арбузова, нынешние составляют для них достойную конкуренцию. Поскольку для них власть является, прежде всего, средством зарабатывания денег, а не реализации идей политических программ", — заключил Золотарев.