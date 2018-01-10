От сапожника до зятя Тимошенко. Что известно о Шоне Карре

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Неожиданная смерть

В понедельник, 8 января, в Праге умер 49-летний британский байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, всем известный как первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Изначально коллеги Шона сообщили, что он скончался во сне. Музыкант находился в Праге. Рядом с ним в последние часы жизни присутствовала его дочь Чарли. Однако позже близкий друг Карра Раймонд Девис МакРобби уточнил, что рок-музыкант скончался от внутреннего кровотечения и его кремируют в Праге.

Коллеги бывшего зятя Юлии Тимошенко говорят, что музыкант жил на 100%, любил вечеринки и своих братьев-байкеров. "Он любил Украину, недавно вернулся со своими братьями-байкерами "Падонки" (байкерский клуб — Прим. Ред.) и организовал клуб в Праге", — говорят коллеги Карра.

УНИАН Евгения Тимошенко и Шона Карр

Следует отметить, что в Украине Шон Карр прославился благодаря своей женитьбе на дочери самой известной украинской женщины-политика, экс-премьера Юлии Тимошенко. Тогда это событие стало одним из самых неожиданных и скандальных в украинской элите. Однако их брак продлился недолго, а после о Карре было мало что известно.

РИА Новости Украина вспоминает, чем был знаменит экс-зять Тимошенко и чем занимался после скандального развода в последние годы жизни.

От обувщика до зятя Тимошенко

Из биографии известно, что Шон родился в 1968 году в Англии в маленьком селе Торньер в семье бизнесмена Питера и домохозяйки Сьюзен. В юношеские годы занимался боксом и плаванием, а также увлекался мотоциклами.

В подростковом возрасте работал сапожником. А после — решил попытать удачу на музыкальном поприще. В 18 лет Шон и его друг Пол создали группу "Paris In The Fall", которая просуществовала около четырех лет. Позже он стал петь с группой "Jelly Fish Kiss", но и это продолжалось недолго.

После этого Шон отправился во Францию, где создал вместе с французскими музыкантами группу "F.T.W.".

В 1995 году Шон стал отцом — его гражданская жена Эмма родила ему дочь Шарлотту.

Александр Сирота, facebook Шон Карр

Громкая свадьба

Однако поистине знаменит Шон стал после женитьбы на дочери самой известной женщины-политика Украины, экс-премьера Юлии Тимошенко.

Известно, что Шон познакомился с Евгений Тимошенко, которую в семье называют Жужей, в начале 2000-х в египетском баре. На тот момент девушка еще училась в Лондонском колледже экономики. Карр в это время жил в гражданском браке и имел дочь.

Через пять месяцев после знакомства Карр приехал в Украину, где в разгаре была Оранжевая революция, одним из моторов которой была видная оппозиционерка Юлия Тимошенко.

О романе Евгении и Шона Карра все заговорили еще летом 2005 года. Тогда это известие поразило многих. Дочь одного из самых влиятельных политиков страны крутит роман с британским рокером с неоднозначной репутацией. Некоторое время семья не комментировала выбор дочери, но в итоге решила не сопротивляться.

1 октября 2005 года Карр и Евгения Тимошенко поженились. На тот момент Шону было 37 лет, Евгении — 25. Чтобы обвенчаться, Карру пришлось даже принять православие.

УНИАН Свадьба Евгении Тимошенко и Шона Карра

Скандальный рокер, который работал сапожником в Лидсе, в глазах Юлии Тимошенко вряд ли составлял отличную партию ее дочери. Тем не менее Ю.В. приняла его в семью и назвала "добрым, образованным и одухотворенным человеком".

Венчание Евгении Тимошенко и Шона Карра состоялось 2 октября 2005 года в православном мужском Выдубицком монастыре в Киеве. Церемония длилась около часа. Перед монастырем собралось немало желающих посмотреть на венчание, а также журналистов, однако посторонних в церковь не пустили. После венчания молодые поехали к неизменному месту свадебных фото — памятнику основателям Киева. Банкет для VIP-свадьбы устроили в Crystal hall с видом на Днепр. К дворцу молодожены подкатили на белой "Чайке" в кортеже с десятком байкеров.

После переезда в Украину Карр основал здесь свою группу "Death Valley Screamers", которая выступала на агитационных концертах БЮТ, а также представляла Украину в рамках программы ООН "10 целей тысячелетия".

@klo.oil Шон Карр

Также Карр продолжал заниматься бизнесом отца, который унаследовал после его смерти. Позже Евгения и Шон открыли собственный ресторан в Киеве.

Однако этот брак продлился недолго — шесть лет. Обзавестись детьми пара так и не успела.

О причинах развода в СМИ ходили разные слухи. Некоторые писали, ссылаясь на источник из окружения семьи Тимошенко, что инициатором развода стала сама Женя. Но, по мнению журналистов, причиной развода послужил арест Юлии Тимошенко.

Супруги делили имущество в украинском суде. Как писали СМИ, по результатам судебных разбирательств бывшая супруга Карра Евгения Тимошенко получила во владение ресторан в Киеве и половину дома в Днепропетровске. Карр получил машину "Форд", а также яйцо Фаберже, три сабли, принтер, сканер, микрофонные стойки и металлическую статуэтку, но остался без недвижимости.

Год спустя Карр отгулял громкую байкерскую свадьбу с третьей женой, 31-летней британкой Мэри Хилл и переехал на туманный Альбион. Певец заявлял, что порвал все отношения с семьей Тимошенко.

В конце декабря 2014 года Евгения Тимошенко во второй раз вышла замуж за бизнесмена Артура Чечеткина. У них родилась дочь Ева.