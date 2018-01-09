Коснется всех. Рэкет вернулся и уже правит бал

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Никто не может гарантировать, что завтра к вам в дверь не постучатся неизвестные ребята и не скажут, что если хочешь спокойно жить и работать на благо своей семьи — делись заработанным. Рэкет вовсю поднимает голову и опробывает разные схемы выемки денег у населения. При этом в жертвах они не особо переборчивы.

Это наша корова, и мы ее доим

В Украине наступило время крепких парней в спортивных костюмах с битами (автоматами, пистолетами, гранатами), которые ищут легкого заработка. Сегодня рэкетиры используют как старые схемы вымогательства денег, так и выискивают новые. При этом если еще недавно группы рэкетиров, преимущественно из бывших добробатов, щемили крупный и средний бизнес, то их последователи переходят на более мелкую рыбу.

В декабре в Харьковской области полиция задержала группу рэкетиров, которые запугивали предпринимателей поджогами и подрывами их бизнеса и вымогали деньги за спокойную жизнь. И приводили свои угрозы в действие.

За год полиции то и дело приходилось сталкиваться с поджогами и подрывами аптек, автосалонов и даже домов. Пострадавшие, словно под копирку, рассказывали, что накануне к ним приходили люди и требовали значительные суммы деньги — у кого тысячу, две тысячи долларов в месяц, у кого пять и десять тысяч. Незнакомцы напрямую говорили, что если не будут платить, они сделают все, чтобы бизнес пошел прахом. Так и происходило, если бизнесмен отказывался расставаться с кровными.

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Как оказалось, вымогательством занимались трое харьковчан 41 и 42 лет от роду. Двое из них раньше уже были судимы. Как считают в полиции, они причастны к умышленному повреждению имущества 9 аптек, 2 автосалонов, а также частных домов. Во время обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли корпус гранаты РГД-5, запал к ней, пистолет и два револьвера для отстрела резиновых пуль, штык-нож, несколько паспортов на различные фамилии, балаклавы, наручники, пластиковые стяжки. Еще у одного на чердаке частного дома нашли 2 корпуса гранаты РГД-5, корпус гранаты Ф-1 и несколько запалов. Но задержать смогли только одного, двое подались в бега.

В Энергодаре задержали двух ранее судимых жителей Каменки-Днепровской, которые вымогали 20 тысяч долларов у местного бизнесмена под видом несуществующего долга. Когда бизнесмен отказался платить, они договорились с местным жителем, что он подкараулит и побьет несговорчивого предпринимателя, но тот пошел в полицию Энергодара и сдал нанимателей. Бизнесмену повезло, он отделался только испугом.

А недавно в Голосеевском районе Киева неизвестные оставили на стекле припаркованных у домов иномарок распечатанные записки, в которых требовали денег за то, чтобы автомобиль не пострадал.

"Доброго времени суток! В полицию обращаться нет смысла. Если Вы не хотите, чтобы на вашем авто вдоль кузова появилась глубокая царапина от острого гвоздя, то в течение суток внесите сумму 500 гривен на номер мобильного счета +380682314829, с комментарием "Ваш госномер". Если это не произойдет, в ближайшее время Вас ждет дорогой ремонт 4-х или более элементов кузова (от 15 тысяч гривен), после осуществления платежа Вы о нас забудете", — говорится в сообщении.

Вымогатели не найдены, и не факт, что этот трюк они не повторят еще где-то.

Вилочки вернулись

Рэ́кет (англ. racket (итал. ricatto) — "шантаж") — вымогательство, обычно принимающее формы организованной преступности с применением угроз, жестокого насилия, взятия заложников. В английском языке слово racket означает любую организованную преступную деятельность, в частности protection racket ("крышевание"). Собирая дань, преступная организация обычно гарантирует предпринимателям защиту от вымогательств со стороны других преступных групп или преступников-одиночек. Чтобы гарантировать стабильную плату, рэкетиры стремятся брать на себя роль верховного арбитра в спорных ситуациях, связанных с имущественными спорами между своими клиентами (долговые обязательства, исполнение контрактных соглашений), пишет Википедия.

По сути, криминальный и около криминальный контингент вовсю пользуется старыми, наработанными еще в 80-90-х годах методами, рассказывает РИА Новости Украина бывший начальник уголовного розыска милиции Василий Кравчук.

"К сожалению, рэкет в Украине действительно возродился. Все, как в старые времена. Собирается группа любителей быстрого заработка. Выбирают объекты, такие, где бы деньги водились и где не смогут получить отпор. И дальше начинают разыгрывать спектакль. Часть бойцов идет и специально наезжает, угрожает уничтожить бизнес, взорвать торговую точку. Потом приходит другая группа, которая уверяет, что поможет, решит все проблемы и бизнесмена никто не тронет. Предлагают взять под "крышу", опекать и оберегать за определенную сумму. Делают, так называемые, "вилочки". Сами создают "проблему", сами ее и решают. Это сейчас очень модно. Те, кто с этим не сталкивался в 80-90-е годы платят и довольны, что у них есть "крыша", что на них никто не наезжает из бандитов и они спокойно работают Они наивно полагают, что они платят не рэкету, а "крыше", хотя это одно и то же. Но в подобных случаях ни в коем случае нельзя платить. Стоит только один раз это сделать, они не отвяжутся и придется от них откупаться всю жизнь или пока не разорится бизнес", — подчеркивает бывший розыскник.

Единственный способ избежать подобного давления — не заниматься бизнесом вообще.

"Только сильные смогут выдержать давление. Если же решились, если же пошло давление, то нужно нанимать охрану. Приходят не ко всем, а к тем, кто даст под давлением. Главное, не опускать руки. Сообщать в органы. Этим должна занимать полиция", — отмечает Василий Кравчук.

В то же время полиция пока в возрождении рэкета не видит проблемы и тем самым способствует их процветанию. Да и украинцы не верят полиции и не обращаются за помощью, старясь решить проблему самостоятельно.