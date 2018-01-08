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    Аналитика и комментарии

    Хроника 7 января: неспокойное Рождество, нападение на центр науки и культуры РФ в Киеве

    (обновлено: )31513
    Накануне вечером на Донбассе был нарушен режим прекращения огня, в Киеве было совершено нападение на центр науки и культуры РФ - здание облили красной краской активисты организации "Черный комитет".
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 7 января, христиане восточного обряда отпраздновали Рождество, тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды, а в Сирии взорвались два автомобиля: десятки погибших. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Украинцы отпраздновали Рождество 

    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Без снега, но с каруселями. Как в Киеве праздновали Рождество

    В воскресенье, 7 января, христиане восточного обряда отпраздновали Рождество. В пресс-службе МВД сообщили, что почти пять миллионов украинцев в 14 тысячах храмов по всей стране приняли участие в богослужених. В целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений безопасности и порядка. 

    Не продержалось и суток: военные заявили о нарушении перемирия на Донбассе

    Вечером в воскресенье, 7 января, режим прекращения огня в Донбассе был нарушен со стороны ополченцев. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба военной операции ВСУ в Донбассе в Facebook. Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.  

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    Нападение на центр науки и культуры РФ в Киеве

    Члены организации "Черный комитет" сообщили, что в ночь на 7 января облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве. Как заявили активисты на своей странице в Facebook, "учреждение служит прикрытием для антиукраинской деятельности РФ". Организаторы нападения опубликовали видео с записью инцидента, однако разобрать, что именно там происходит, не представляется возможным. 

    Снежный армагеддон в Испании

    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
    Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк: кадры очевидцев

    Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4 тысяч автомобилей оказались заблокированными, водители провели на этой дороге ночь. На ликвидацию последствий снегопада отправили около 250 военных. 

    Два автомобиля взорвались в Сирии: десятки погибших

    Сразу два заминированных автомобиля были взорваны на улице Салясин в городе Идлиб, в результате чего более 30 человек погибли или были ранены. Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек. 

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