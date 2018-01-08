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    Как начать жить после Нового года? Советы психологов

    Тема:

    Украина 2018: новые испытания (99)

    (обновлено: )31401
    Можно ли начать новую жизнь с наступлением Нового года, сколько попыток удастся сделать и какие ловушки могут встретиться на этом пути, рассказали опрошенные психологи.
    Новый год 2018
    REUTERS Ilya Naymushin

    РИА Новости Украина

    Желание начать новую жизнь сразу после боя курантов можно считать провальным, считает кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская.

    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    DALE DE LA REY / AFP
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    "Резко начать, когда все за столами, очень трудно. А начало новой жизни после новогодних праздников происходит. Если кто-то хочет действительно что-то поменять, это нужно делать немедленно, не раздумывая", - отмечает она.

    По словам Маховской, людям свойственно откладывать исполнение своих заветных желаний до наступления неких идеальных условий.

    "Если сознание настроено искать эти помехи, то оно их всегда найдет: то заболел, то зарплата низкая. Это цепляние за неудачи, чтобы не нести ответственность за серьезный проигрыш", — сказала психолог.

    При этом нельзя говорить о том, что длинные новогодние праздники бесполезны.

    "Это, скорее, время, когда человек расслабляется и фантазирует. И это тоже важно для начала года — насытить свое воображение, помечтать, загадать желание, понять, что бы вы хотели… Мечта сбывается, когда она конкретна, когда верно оценивается ресурс", — добавила Маховская.

    По словам Маховской, сразу после Нового года растет число посетителей в фитнес-клубах, что является ярким примером попытки начать новую жизнь.

    "Количество людей пополняется хотя бы потому, что друг другу дарят фитнес-абонемент, но в феврале уже все спадает. Потому что для того, чтобы человек ходил в фитнес, нужно, чтобы он этого сам хотел… Ошибка новогодних поздравлений состоит в том, что мы дарим не то, что людям нужно, а то, что мы хотим", — сказала психолог, пишут РИА Новости.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/Joe
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    Она отметила, что цель подарков — это сделать приятное, подбодрить, повысить самооценку людей.

    "А какие-то серьёзные планы… это за собой. Это ваша ответственность, не надо дарить свои мечты другим", — добавила она.

    Профессор кафедры общей психологии Алексей Осницкий отмечает, что, желая начать новую жизнь, нужно проявить самостоятельность и решить, что именно хочется изменить. Также следует поменьше оглядываться на других, потому что "у каждого забот полон рот, поэтому не надо думать, что все так уделяют внимание вашим каким-то неудачным ходам, главное с ними справляться самостоятельно".

    Начинать новую жизнь стоит постепенно. Например, начав заниматься спортом, нужно не бросаться сразу к тяжелым тренировкам, а приступить с легкой разминки. Введение в свою жизнь некоторых других полезных привычек стоит отложить.

    "Например, приучаться к холодным обливаниям лучше не с нового года начинать, а делать это летом, когда водопроводная вода — комнатной температуры", — сказал Осницкий.

    "Самое главное — не откладывать радикально, но планировать на праздники — это заведомо обречь себя на неудачу, потому что Новый год — это период расслабления, а не активного начала", — замечает в свою очередь Маховская.

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    Начать новую жизнь сложно, поэтому нужно понимать, что не все может идти гладко с первого раза.

    "Надо понимать, что у любого начинания есть тормозной путь, инерционный. Он занимает какое-то время, и надо готовить себя даже к той же диете. Надо, например, сначала купить нужные продукты, домашних предупредить, понимать, что ты, может быть, сорвёшься через три дня, но это ничего", — сказала Маховская.

    Она отмечает, что человеку сложно все сразу осознать, поэтому "себе нужно давать три попытки, потому что договариваться придется с внутренним ребенком, инфантильным "я", которое сопротивляется".

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