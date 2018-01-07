С Рождеством вас и, пожалуйста, на выход! УПЦ снова ждет тяжелый год

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что под конец 2017-го года власть решила оставить УПЦ в покое, а та взамен помогла с обменом пленными на Донбассе, это вряд ли можно назвать улучшением отношений. В новом году нападки на единственную в Украине каноническую церковь и ее прихожан наверняка продолжатся с новой силой. Тем более, что поводов для того, чтобы провести кампанию против "церкви-"агрессора" у политиков хватает.

Вернемся к законам

Если кто-то из православных решил, что после массового молебна под Радой депутаты навсегда отказались от принятия скандальных законов, то он очень сильно ошибается. Законодательные инициативы 4128 и 4511 никуда не исчезли, и когда будет нужно о них вполне могут вспомнить снова. Напомним, речь идет о законе "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины агрессором" по которому простой священник или епископ назначается только с согласования государства. А также о законе, регламентирующем изменение подчиненности религиозной общины религиозным центрам путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений и дополнений в действующий.

Как бы бабушки-молитвенницы не радовались, что депутаты наконец-то одумались и отложили "бесовские" законы, в новом году УПЦ снова придется отстаивать свою правду.

Косвенно подтверждает это и один инициаторов принятия член комитета Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.

"Было понимание, что в первую очередь необходимо уделить время реформам. Сейчас, когда уже приняли пенсионную, медицинскую, судебную реформы, а также реформу системы образования, появились все возможности рассмотреть этот законопроект. Когда принимали медреформу, ко мне подходили коллеги и говорили: вот сейчас утвердим и можно твоим проектом заниматься", — рассказал нардеп.

Нельзя исключать и того, что в Верховной Раде могут появиться еще более угрожающие позициям УПЦ законы. Учитывая, что парламент восьмого созыва постоянно висит на волоске и может приказать долго жить, депутаты из числа патриотов могут "на прощание" продавить ту или иную сомнительную инициативу против церкви.

Отжимы на Западе

Наверняка продолжатся в 2018-м и феодальные войны за храмы на Западной Украине, которые до сих пор принадлежат УПЦ. При чем, свои посягательства сторонники "национальной" церкви могут предъявить не только в "Киевском патриархате", как это было прежде, но и греко-католики. "Униаты" уже обкатали отжатие на примере Благовещенского храма в Коломые, так что теперь им ничего не стоит и в других городах требовать восстановления исторической справедливости. При чем привести это может к непоправимым последствиям. Если, патриоты, вспомнят, что, например, Почаевская лавра в 18 и19 веках принадлежала греко-католикам, серьезных столкновений не избежать. Вряд ли прихожане Украинской православной церкви согласятся без боя сдать одну из своих главных святынь как это было в той же Коломые. Еще более яростное противостояние может вспыхнуть и в случае если патриоты посягнут на Киево-Печерскую Лавру. Настоятель монастыря митрополит Павел уже обращался к первым лицам с просьбой защитить святыню, но если те предпочтут умыть руки, напряжение может оказаться фатальным.

Контроль над церковью

О том, что в новом году перед УПЦ будет стоять достаточно много вызовов говорит и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Надо понимать, что цель — даже не автокефалия, о которой постоянно говорят власти. Все нападки — это попытка создать подконтрольную Банковой церковь, которая рассматривается в качестве инструмента электорального воздействия на украинцев. Для АП не важно, будет ли эта церковь суверенной или непризнанной, будут ли там молиться православным святым или на пришествие марсиан. Главное — в нее должны входить большинство украинцев и она должна контролироваться окружением президента", - отмечает эксперт.

До законов не дойдет

По мнению Бортника, скандальные законы 4 128 и 4 511 являются частью шантажа со стороны власти.

"По сути, законы — это определенные "флажки", на которых пиарятся те или иные депутаты. Такие инициативы выступают элементами шантажа информационно-политического давления, как на священников УПЦ, так и на прихожан. Но до принятия не дойдет — законопроекты грозят огромной порцией критики со стороны Запада и правозащитных организаций. Наиболее опасно подковерное давление на священноначалие церкви с попыткой "дрессировки", которая направлена на реализацию политики Банковой. Опасными будут попытки захвата конкретных храмов, ведь из-за этого церковь уменьшается — люди боятся конфликтов и остаются дома. Наверняка увидим попытки дискредитации отдельных лиц в УПЦ", — говорит Бортник.

Последняя надежда

Между тем, по словам политолога, именно Украинская православная церковь остается тем связующим звеном, которое способно объединить Украину с потерянными ею территориями.

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"Сегодня только благодаря церкви остаются надежды не просто на возвращение пленнных, но и на реинтеграцию Донбасса, возвращение хотя бы социальной коммуникации с Крымом. УПЦ остается единственным инструментом, который "сшивает" Украину с этими территориями", — резюмировал эксперт.