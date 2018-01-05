Дизель дорожает: причины и тенденции. Мнение эксперта

Сергей Чигирь. РИА Новости Украина

Цены на автомобильное топливо продолжают расти, несмотря на снижение потребления на новогодние праздники. Больше всего подорожал дизель. Литр,топлива обойдется водителям в среднем в 26,54 гривен, что на 20 копеек дороже, чем перед новым годом. Цены на бензин остались стабильно высокими.

Больше всего растут цены на топливу в самых дорогих сетях автозаправок. Так, в сети WOG все виды топлива на выходных подорожали на 0,96 грн/л: А-92 — до 30,45 грн/л, А-95 — до 31,45 грн/л, А-95+ — до 32,45 грн/л, ДТ — до 28,95 грн/л. В сети ОККО розничные цены повысились на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, А-95+ — до 31,99 грн/л, ДТ — до 28,49 грн/л. KLO повысила цену топлива на 10-50 коп./л, Укр-Петроль — на 20 коп./л.

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Второго января средняя стоимость дизтоплива и бензина А-92 выросла на 18 коп./л, бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л, премиальные марки А-95 — на 21 коп./л. Газ для автомобилей стоит в среднем 12,67 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС — 11,95 грн, максимальная — 13,49 грн.

Напомним, с 22 по 26 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили стремительный рост, А-95+ на большинстве заправок преодолел отметку в 31 грн/литр. Подорожание топлива продолжается с 7 сентября. С тех пор средняя цена на бензин А-92 выросла на 3,57 грн/л, А-95 – на 3,58 грн/л, А95+ – на 3,57 грн/л, а ДТ прибавило 5 грн/л.

По словам энергетического эксперта Валентина Землянского, основной причиной подорожания топлива является рост курса доллара, который только за декабрь подорожал на гривну.

"Трейдеры страхуются от девальвации гривны, потому что все приходится оплачивать в валюте. Они оплачивают в валюте как оптовые поставки, так и налоги, поскольку акцизы на импорт номинированы в евро. Для того, чтобы сохранить маржу и не растерять клиентов, сетям приходится продолжать финансировать программы лояльности для постоянных потребителей и одновременно повышать цены для всех остальных. Поэтому топливо больше всего дорожает в дорогих сетях АЗС. В целом, ситуация с автомобильным топливом сейчас никак не регулируется государством, поэтому владельцы сетей стараются себя обезопасить и взвалить основные расходы на потребителей. А между тем, в этой ситуации государство могло бы стабилизировать ценовую ситуацию и рыночными методами. Например, можно было бы сформировать резерв нефтепродуктов по фьючерсным ценам, после чего продать операторам топливо по более низкой цене. Однако государство самоустранилось, что привело к ценовому всплеску на розничном рынке нефтепродуктов", — заявил РИА Новости Украина Валентин Землянский.