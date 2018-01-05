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    Аналитика и комментарии

    Дизель дорожает: причины и тенденции. Мнение эксперта

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    Новогодние праздники не смогли остановить рост цен на автомобильное топливо. Вслед за бензином дорожает и дизель. По мнению Валентина Землянского, основной причиной роста цен на нефтепродукты является реакция трейдеров на курсовые колебания.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Сергей Чигирь. РИА Новости Украина 

    Цены на автомобильное топливо продолжают расти, несмотря на снижение потребления на новогодние праздники. Больше всего подорожал дизель. Литр,топлива обойдется водителям в среднем в 26,54 гривен, что на 20 копеек дороже, чем перед новым годом. Цены на бензин остались стабильно высокими. 

    Автозаправочная станция. Архивное фото
    УНИАН
    Не все так просто: природа роста цен на бензин и дизтопливо

    Больше всего растут цены на топливу в самых дорогих сетях автозаправок. Так, в сети WOG все виды топлива на выходных подорожали на 0,96 грн/л: А-92 — до 30,45 грн/л, А-95 — до 31,45 грн/л, А-95+ — до 32,45 грн/л, ДТ — до 28,95 грн/л. В сети ОККО розничные цены повысились на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, А-95+ — до 31,99 грн/л, ДТ — до 28,49 грн/л. KLO повысила цену топлива на 10-50 коп./л, Укр-Петроль — на 20 коп./л. 

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    Второго января средняя стоимость дизтоплива и бензина А-92 выросла на 18 коп./л, бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л, премиальные марки А-95 — на 21 коп./л. Газ для автомобилей стоит в среднем 12,67 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС — 11,95 грн, максимальная — 13,49 грн.

    Напомним, с 22 по 26 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили стремительный рост, А-95+ на большинстве заправок преодолел отметку в 31 грн/литр. Подорожание топлива продолжается с 7 сентября. С тех пор средняя цена на бензин А-92 выросла на 3,57 грн/л, А-95 – на 3,58 грн/л, А95+ – на 3,57 грн/л, а ДТ прибавило 5 грн/л.

    Автозаправочная станция. Архивное фото
    УНИАН
    Учти в следующем году: бензин по 30 грн, рост цен на автогаз и... электричество

    По словам энергетического эксперта Валентина Землянского, основной причиной подорожания топлива является рост курса доллара, который только за декабрь подорожал на гривну. 

    "Трейдеры страхуются от девальвации гривны, потому что все приходится оплачивать в  валюте. Они оплачивают в валюте как оптовые поставки, так и налоги, поскольку акцизы на импорт номинированы в евро. Для того, чтобы сохранить маржу и не растерять клиентов, сетям приходится продолжать финансировать программы лояльности для постоянных потребителей и одновременно повышать цены для всех остальных. Поэтому топливо больше всего дорожает в дорогих сетях АЗС. В целом, ситуация с автомобильным топливом сейчас никак не регулируется государством, поэтому владельцы сетей стараются себя обезопасить и взвалить основные расходы на потребителей. А между тем, в этой ситуации государство могло бы стабилизировать ценовую ситуацию и рыночными методами. Например, можно было бы сформировать резерв нефтепродуктов по фьючерсным ценам, после чего продать операторам топливо по более низкой цене. Однако государство самоустранилось, что привело к ценовому всплеску на розничном рынке нефтепродуктов", — заявил РИА Новости Украина Валентин Землянский. 

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