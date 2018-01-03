Хроника 2 января: протесты под столичным МВД, Украина в топе стран с риском терактов

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 2 января, в центре Киева сотни активистов у стен Главного управления МВД Украины провели акцию с требованием найти причастных к убийству юристки Ирины Ноздровской, Митингующие напали на главу Нацполиции Киевской области. Помимо этого украинцев обязали сортировать свой мусор, а Бельгия и Нидерланды обменялись территориями. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Бунт у МВД в Киеве: разъяренные активисты требовали найти убийц Ноздровской

В центре Киева сотни активистов у стен Главного управления МВД Украины провели акцию с требованием найти причастных к убийству юристки Ирины Ноздровской. Участники акции протеста напали на главу Управления Нацполиции в Киевской области Дмитрия Ценова. В момент нападения он находился посреди митингующих и давал им пояснения.

Индия передала Украине 130 тысяч доз прививок

Правительство Индии передало Украине 130 тысяч доз прививок от столбняка, дифтерии и бешенства, сообщает Министерство здравоохранения. С 2014 года в Украине отсутствуют сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Только весной 2017 года зарегистрированы два протирабичных иммуноглобулина израильского и украинского производства.

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Украина попала в рейтинг стран с высоким риском терактов

Министерство иностранных дел Великобритании считает Турцию, Украину и Францию странами "с высоким риском" осуществления террористических атак, в частности в предпраздничный и праздничный периоды. Следующими среди "опасных" стали Великобритания, Германия, Бельгия и Греция. Наименее опасными европейскими странами в топ-10 относительно угрозы терактов в праздничные дни стали Белоруссия, Болгария и Польша.

Украинцев обязали сортировать свой мусор

В Украине с 1 января должны сортировать мусор, говорится в законе Украины "Об отходах", соответствующие изменения к которому добавили еще в 2012 году. Также законом устанавливается запрет на захоронение необработанных бытовых отходов. Крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

Украинские пограничники не пустили в Крым российского певца

Украинские пограничники не пустили в Крым российского певца Евгения Кемеровского. "Украинскими пограничниками сегодня на КПВВ не представлено разрешение на выезд с материка в оккупированный Крым "звезды русского шансона" Евгения Кемеровского", — сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, артист прибыл в Украину поездом, но не оформил необходимое разрешение на въезд в Крым.

Иран охватили протесты: задержаны сотни человек

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Среди них — Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт. За последние три дня были задержаны около 450 человек. Президент Ирана заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.

Черный день в Перу: смертельное ДТП с автобусом и обрушение моста

Не менее пяти человек погибли в Перу в результате обрушения подвесного моста, десятки пропали без вести. Помимо этого число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек. Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" После столкновения автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.

Бельгия и Нидерланды обменялись территориями

Бельгия и Нидерланды с 1 января ввели в действие межгосударственное соглашение, которое изменило линию границы между обеими странами. Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды – 16 гектаров. Это уникальный случай в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы.

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Именно 2 января 1839 года Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны. В этот же день в 1959 году была запущена первая автоматическая межпланетная станция "Луна-1".