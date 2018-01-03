Дружбе крепнуть! Новый премьер Польши заявил о поддержке Украины

Владимир Матвеев, обозреватель

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что Варшава намерена продолжать поддерживать евроатлантические стремления Украины. Об этом сообщает PAP.

Пресс-секретарь польского правительства сообщила, что во время телефонного разговора премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Моравецкого с вступлением в должность главы правительства и пригласил в 2018 году посетить с визитом Украину.

Как сообщается, премьер-министры подтвердили важность углубления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, безопасности, культуры и местного самоуправления.

"Премьер-министр (Польши) подтвердил, что Польша поддерживает евроатлантические стремления Украины и намерена продолжать поддержку в этой сфере", — цитирует пресс-секретаря польского правительства Йоанну Копциньску PAP.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, Гройсман отметил, что "Киев был и остается открытым и готовым к плодотворному и стратегическому сотрудничеству с Польшей, которая является одним из ключевых партнеров Украины в Европе и мире".

"Сегодня (27 декабря — Авт.) провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство по многим вопросам — от экономики и энергетического будущего до формирования повестки дня работы Варшавы как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие два года. Пригласил коллегу посетить Киев в удобное время", — написал премьер Гройсман на своей страничке в Facebook.

В ходе разговора премьеров, согласно сообщению Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, "главы правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе относительно продления политики санкций против страны-агрессора, относительно формирования повестки членства Польши в Совбезе ООН на 2018-2019 годы, прежде всего в контексте вопроса миротворческой миссии на Донбассе, а также относительно совместных позиций в общеевропейских энергетических вопросах и вопросах сближения с НАТО".

Ранее сообщалось, что Моравецкий считает небезопасным строительство газопровода Северный поток-2.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что его страна, которая с 1 января заменит Украину в Совете безопасности ООН, поддержит инициативу о введении миротворцев на Донбасс.

Как передает Радио Польша Дуда назначил 11 декабря новое правительство Польши во главе с Матеушем Моравецким. При этом министры остались на своих местах. Основное изменение – рокировка между вице-премьером Моравецким и Беатой Шидло, ранее руководившей кабинетом министров. В настоящее время она вице-премьер.

Напомним, что еще в ноябре 2017 года заместитель министра иностранных дел Польши правительства Беаты Шидло Бартош Цихоцкий заявил, что некоторые решения, которые принимает Украина, ставят под сомнение стратегическое партнерство между двумя странами. Более того, Сейм Польши принял закон о создании новой организации под названием "Институт солидарности и мужества".

В этом контексте показательно, что в первый день после назначения Дудой, польский премьер Моравецкий заявил, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде и нельзя забывать о таких событиях, как "геноцид на Волыни".