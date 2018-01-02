Хозяйке на заметку. Что ждет украинцев с 1 января

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Повышение минималки

Первый вопрос, который волнует украинцев – это, конечно же, повышение минималки. Однако, если изначально президент Петр Порошенко обнадеживал, что вырастут зарплаты до 4100 грн, то в итоге оказалось 3723 грн (на 16%).

Кроме минимальной зарплаты, возрастет и почасовой тариф оплаты труда (с 19,34 грн. до 22,41 грн./час). Именно на эти показатели будут ориентироваться, пересматривая зарплаты бюджетникам.

Однако предпринимателям не до смеха, ведь рост минималки автоматически повлияет и на рост налогов.

Теперь единый налог вырастет с 640 грн до 744,60 грн, а единый соцвзнос (ЕСВ) — с 2112 грн до 2457,1 грн (за квартал).

Пересчет пенсий и соцпомощи

Кроме зарплат собираются пересчитать и пенсии.

Что касается минимальной пенсии, то ее размер с 1 июля увеличится с 1373 до 1435 гривен, а с 1 декабря — до 1497 гривен. То есть рост за год составит около 9% — то есть, на размер инфляции, заложенной в бюджет. При этом рост цен окажется наверняка более значительным.

РИА Новости Украина Как изменится жизнь украинцев с 1 января 2018 года

Кстати, незначительно, на 160 грн, повысится и минимальная помощь по безработице — до 1440 грн.

"Замороженный" прожиточный минимум

Вырастет с нового года и прожиточный минимум, но еще незначительнее, чем минимальная зарплата.

Так, с 1 января 2018 года этот показатель не меняется и будет составлять 1700 гривен.

С 1 июля прожиточный минимум увеличат до 1777 грн, а с 1 декабря 2018 года — до 1853 грн. Таким образом, за год он вырастет всего на 153 грн. и, скорее всего, инфляция к тому времени "съест" прибавку.

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Новые ПДД и цены на авто

В 2018 году автомобилистов ждет немало перемен.

С целью уменьшения числа аварий, с 1 января в Украине начнет действовать ограничение скорости на дорогах с 60 до 50 км/час. Однако оно не будет повсеместным. В Нацполиции говорят, что местные власти смогут на свое усмотрение не пересматривать скорость на особо оживленных дорогах.

Кроме того, на дорогах вернут фотофиксацию. С 2018 года в Украине начнут монтаж камер. Располагаться они будут как в населенных пунктах, так и на трассах. На первом этапе внедрения фотовидеофиксации дорожного движения планируют установить 400 камер.

В то же время водителей ждет значительное ужесточение правил езды.

В частности, резко возрастут штрафы за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии — до 40 тысяч гривен.

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Штраф за нарушение скоростного режима будет увеличен до 3 400 гривен, вместо 510 гривен; за лишения места ДТП — до 5 400 грн (было 255 грн); за управление транспортным средством лицом, не имеющим прав на вождение — до 10 200 грн (510 грн). При этом за повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 40 800 грн!

За вождение авто в нетрезвом виде, которое повлекло за собой ДТП с пострадавшими (травмы средней степени тяжести) предусматривается лишение прав на срок от 3 до 5 лет, а также лишение свободы на 3 года.

Акцизы на табак

Кроме того, со нового года – и до 2025-й включительно – начинается поэтапное повышение акцизов на табак.

Так, в 2018 году акциз поднимут почти на 30% – до 577,98 грн за тысячу штук. Это повысит цену пачки сигарет примерно на 11 гривен.

По оценкам экспертов, на финальной стадии цена пачки сигарет может подорожать аж до 90 грн.

Дорожает водка

С 1 января до 80% отечественной водки подорожает сразу на гривну.

Как сообщил и.о. главы "Укрспирта" Юрий Лучечко, на 91 копейку подорожала себестоимость производства водки, поэтому алкоголь трех крупнейших отечественных компаний может подорожать на гривну за бутылку 0,5 литра. Так, с 1 января 2018 года ГП "Укрспирт" отменяет скидки на покупку спирта для трех крупнейших компаний — ООО "УДК"-ТМ "Хортиця", ООО "НВК" — (ТМ "Козацька Рада", "Перша Гильдия") и ООО "ЛВН" ТМ Nemiroff.

Письма с уведомлениями об отмене скидок компаниям уже направили.

Отмена льгот на ввоз авто

Кроме того, с нового года в Украине начнут снижать пошлины на ввоз авто из Евросоюза. Предполагается, что в 2018 году импортные автомобили из ЕС подешевеют где-то на 1%.

По соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина должна снизить пошлину на ввоз автомобилей из ЕС до 0. Но пока уровень ввозных ставок для бензиновых и дизельных авто из ЕС составляет от 9% до 10%. Согласно условиям евроассоциации, Украина может установить переходной период на 10 лет, что и сделала. То есть каждый год пошлина будет уменьшаться на 1%.

Платить и за соседей

Коснутся изменения и сферы ЖКХ — в силу вступает новый закон. Теперь потребителю придется любыми способами сообщать показания своего счетчика поставщикам услуг. В противном случае вам посчитают все по средним нормам потребления.

А с июня начнут приходить платежки с абонплатой за горячую и холодную воду.

Кроме того, потребитель теперь несет ответственность за все потери воды и тепла в доме. Все "лишние" траты будут раскидываться на жильцов квартир.

На границе попросят отпечатки

Новация будет и на границах с Украиной. Иностранцев (в том числе россиян и белорусов) начнут пропускать только с биометрией.

В Госпогранслужбе уверяют: это не означает, что все должны иметь при себе паспорта с чипами, можно просто сдать отпечатки пальцев на границе. "Иностранцы будут давать нам свои биометрические данные, которые мы в дальнейшем используем для базы", — заявлял спикер ведомства Олег Слободян.

По материалам из открытых источников интернет