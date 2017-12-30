Хроника 29 декабря: Новые санкции против РФ, очереди на границе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Украина вводит новые санкции против России сроком на 5 лет

Украина c 27 февраля 2018 года вводит на пять лет антидемпинговую пошлину в размере 15,21% на импорт из РФ арматуры и катанки, говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле, обнародованном в пятницу.

Решение принято по представлению Министерства экономического развития и торговли Украины на основании результатов антидемпингового расследования относительно импорта арматуры и катанки происхождением из Российской Федерации.

Один областной центр в Украине остался без бюджета

В Черкассах не рассмотрели городской бюджет на 2018 год — на заседании исполнительного комитета горсовета не было кворума.

"К сожалению, сейчас идет саботаж работы и срыв принятия бюджета на следующий год. Сегодня мы единственный областной центр без главного финансового документа города", — сказал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Под Харьковом жестоко избили и сожгли мужчину

В одном из сел Лозовского района Харьковской области нашли сожженное тело местного жителя, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

Установлено, что накануне вечером злоумышленник зашел в дом потерпевшего, где металлической палкой избил хозяина. Затем он вынес его во двор и бросил в погреб, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавший скончался от ожогового шока.

В Николаеве за попытку дать взятку губернатору задержан директор аэропорта

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что ему пытались дать взятку в 700 тысяч гривен. По словам Савченко, такую сумму ему намеревался подарить директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко.

"Галайко пришел вчера в губернатору с "подарком" к новому году: с пакетом, в котором было 700 тысяч гривен. Всего он предлагал 2,5 миллиона. Деньги были предложены за продление с ним трудового договора — 23 декабря контракт закончился", — передали "Новости-N" сообщение Савченко с брифинга.

В нескольких областях Украины подняли тарифы на холодную воду

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 год в трех областях Украины — Харьковской, Днепропетровской и Львовской. Решение было принято в ходе заседания 28 декабря.

"Ловушка для автомобилистов". На границе с Польшей — бесконечные очереди

В преддверии новогодних праздников граница Украины и Польши превратилась в "ловушку для автомобилистов". В большинстве пунктов пропуска скопились огромные очереди. Так, на КПП "Ягодин" многие стоят уже сутки. На КПП "Краковец" среднее время проезда составляет как минимум 10-12 часов.

Некоторые автомобилисты переезжают с одного КПП на другой в надежде пройти контроль скорее.

За "сепаратизм". В Киеве женщину уволили после отдыха в РФ

В Киеве женщину уволили из компании за посещение российского курорта, заявил журналист Андрей Манчук на своей странице в Facebook.

По его словам, женщина занималась сетевым маркетингом: "В конце лета она вместе с матерью традиционно поехала отдыхать к родственникам в город Геленджик. Накупавшись и вернувшись домой, женщина выложила в Instagram обычные в таких случаях фотографии с пляжами и горами». После этого начальник вызвал подчиненную на ковер и заявил, что посещение российских курортов подрывает авторитет фирмы и за такое непременно следует наказать.

В Одесской области для посадки вертолета Порошенко зацементировали огороды

В Одесской области у жителя села Маяки местные власти зацементировали два земельных участка, чтобы там смог совершить посадку вертолет президента Украины Петра Порошенко.

"Для его посадки у землевладельца залили цементом два участка, на которых он выращивает для себя овощи и фрукты. После того, как огород был залит цементом, его проверяли на прочность до прибытия президента. Пробные вертолёты садились и взлетали", — сообщает "Сайт города Одесса" со ссылкой на слова местных жителей.

Суд арестовал счета "ПриватБанка" для взыскания "миллиардов Суркисов"

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета "ПриватБанка" по требованию Григория и Игоря Суркисов по делу на 1,1 миллиарда гривен.

Как отмечается в постановлении суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.

Мальчика, который держал всю школу Киева в страхе, выкрал отец из больницы

Восьмилетнего мальчика, которого боялась вся школа на Троещине в Киеве, отец выкрал из реабилитационного центра. В киевском главке полиции о произошедшем знают. Но открывать уголовное дело не будут.

Порошенко ликвидировал 117 райсудов и создал 50 новых

Президент Петр Порошенко создал Третий окружной суд Киева вместо Печерского и Голосеевского районных судов столицы, говорится в указе главы государства №449 от 29 декабря.

Этим указом Порошенко ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50. В частности, в Киеве ликвидированы все 10 райсудов — Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский. Вместо них создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).

В Киеве у "героя парковки" забрали Bentley

В Киеве патрульная полиция эвакуировала автомобиль Bentley в связи с нарушением правил парковки. Момент погрузки Bentley на эвакуатор зафиксировал на фото пользователь Facebook Макс Джигун: "Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос".

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, которые составили административный протокол на владельца престижного авто.

Волкер пояснил, какие санкции не снимут с РФ даже при выполнении "Минска-2"

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае выполнения Россией всех условий минских договоренностей США снимут только часть санкций.

По его словам, останутся еще санкции США из-за Крыма и "вмешательство в американские выборы".

Польша рекордно нарастила ввоз своих товаров в Украину

За три квартала этого года польские предприниматели продали в Украину товаров на сумму 13,4 млрд злотых или около $3,8 млрд, сообщает польское Главное статистическое управление, передает "Польское Радио".

Указанная цифра на 32% больше, чем в прошлом году и больше рекордного показателя 2013 года, когда польский экспорт в Украину составлял 13,3 млрд злотых.

Посол Великобритании прокомментировала увольнение Деевой

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сожалеет из-за увольнения заместителя министра внутренних дел по европейской интеграции Анастасии Деевой.

"Я также хотела бы отдать должное работе заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой, которая, к сожалению, ушла в отставку", – написала Гоф, добавив, что бывший заместитель главы МВД Арсена Авакова "продемонстрировала мужество и решительность (как и результаты) в вопросах защиты прав украинских женщин".

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Лукашенко об украинцах: я хорошо изучил их еще с молодости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает украинцев родными братьями для его страны. По его словам, он хорошо знает украинцев еще с молодости, по военной службе.

Он также отметил важность скорейшего завершения конфликта в Украине: "Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема".

Дипломатический скандал. Американские сенаторы отменили визит в РФ

Заявление о том, что визит ряда конгрессменов в Россию был отменен по вине российской стороны, является "абсолютной неправдой", заявило посольство РФ в США. Ранее американские СМИ сообщали о том, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо решили воздержаться от поездки в Россию после того, как Москва отказала в визе их коллеге-демократке Джинн Шахин.