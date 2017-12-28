Порошенко поменяет украинцев. Соцсети о Большом обмене

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

В среду, 27 декабря, в Украине состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными — Киеву передали 73 человека. ДНР и ЛНР передали 165 и 73 человека соответственно. Как заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, два человека отказались возвращаться в рамках обмена на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Всего же на сегодняшний день освобождены или были найдены 3 тысячи 215 украинцев в Донбассе — такими данными поделился глава СБУ Василий Грицак.

В ночь на четверг в аэропорту "Борисполь" приземлились самолет Ил-76 и президентский борт Ан-148 с 74 освобожденными гражданами Украины, которых встречали не только родственники, но и президент Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, а также лидеры духовенства.

"Большой обмен" – именно так назвали это событие в соцсетях, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook