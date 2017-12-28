наверх
28.12.201717:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Порошенко поменяет украинцев. Соцсети о Большом обмене

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (402)

    (обновлено: )56710
    В Украине состоялся самый масштабный за время конфликта на Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233. Как отреагировали на это событие сами украинцы и что пишут они в соцсетях?
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    facebook.com/reutski

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Порошенко встретил освобожденных пленных. Видео
    facebook.com/petroporoshenko
    Порошенко встретил освобожденных пленных

    В среду, 27 декабря, в Украине состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными — Киеву передали 73 человека. ДНР и ЛНР передали 165 и 73 человека соответственно. Как заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, два человека отказались возвращаться в рамках обмена на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Всего же на сегодняшний день освобождены или были найдены 3 тысячи 215 украинцев в Донбассе — такими данными поделился глава СБУ Василий Грицак. 

    В ночь на четверг в аэропорту "Борисполь" приземлились самолет Ил-76 и президентский борт Ан-148 с 74 освобожденными гражданами Украины, которых встречали не только родственники, но и президент Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, а также лидеры духовенства.

    "Большой обмен" – именно так назвали это событие в соцсетях, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия