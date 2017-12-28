Домашний очаг не греет. Супруги калечат, насилуют, убивают друг друга

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Ежегодно 600 женщин погибают в Украине от домашнего насилия. Это в 3,5 раза больше, чем гибнет людей в ходе боевых действий в зоне АТО. Лишь 10 % из 1 млн женщин, которые подвергаются насилию, решаются рассказать о своей беде. По статистике, каждую минуту три женщины подвергаются насилию. Каждый день полиция фиксирует 348 фактов домашней тирании.

От любви до ненависти…

В Запорожье в общежитии взорвалась граната, погибли бывшие супруги. По предварительной информации, пьяный мужчина выдернул чеку во время семейной ссоры. Женщина погибла на месте, подрывателю оторвало руку, он скончался в "скорой" по пути в больницу.

Погибшие Алексеей и Оксана были в разводе, им около 40 лет. Пара проживала отдельно, но общались. Алексей проживал вместе с матерью в общежитии, а Оксана жила отдельно вместе с сыновьями 10 и 12 лет. Как оказалось, мужчина в 2012 году ранил свою супругу из незарегистрированного оружия во время ссоры. Однако тогда женщина отказалась от претензий, но его осудили за незаконное хранение оружия. По закону Савченко он вышел на свободу.

А в Днепре Любовь Мичуринец выманили из кафе под предлогом передать цветы и плеснули ей в лицо уксусной кислотой. Врачи пытаются спасти зрение. Женщина уверена, что это сделал ее бывший супруг.

Как сообщают знакомые Любы, она развелась с первым мужем из-за побоев и насилия. А неделю назад вышла замуж за бельгийского режиссера Олиаса Барко, который ради нее переехал в Украину. Сын Любы остался с отцом, но женщина боролась в судах за ребенка, которого воспитывали бывшая свекровь со свекром. Это, по мнению ее друзей и стало причиной мести бывшей жене.

Не на жизнь, а насмерть

Сегодня, как отмечают правозащитники, от семейного насилия страдают близкие бывших бойцов АТО, которые вернулись домой агрессивными и психически не уравновешенными. 28-летнюю Светлану Кривец, медсестру отделения кардиологии Охматдет зарезал муж незадолго до этого вернувшийся из АТО и пытался свести счеты с жизнью. Главная версия — убийство на почве ревности. В Харькове 27-летний боец АТО Михаил Зубо ("Гризли") убил свою 30-летнюю жену и 4-летнюю дочь, а затем бросился со здания элеватора. Как оказалось, он служил в батальона "Азов" и участвовал в самых тяжелых боях. Не удивительно, что в Украине за год погибают от домашнего насилия 600 женщин.

По данным правозащитников, только за прошлый год в Нацполицию поступило около 150 тыс. заявлений о домашнем насилии. Но обращается не более 10% пострадавших. Ежегодно, более 1,1 млн украинок сталкивается с физической и сексуальной агрессией и давлением в семье.

Украинский институт социологических исследований провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 27% женщин считают проявлением насилия оскорбления, 32% так оценивают унижения, а для 49% домашнее насилие – это избиение.

Недавно Рада криминализировала домашнее насилие и существенно ужесточили за него наказание. В Уголовном кодексе Украины появилась статья о домашнем насилии. В ней дается определение домашнему насилию, а также определяется ответственность за совершение его – общественные работы от 150 до 240 часов, арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет, или лишение свободы до 2 лет.

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"Большая проблема женщин, что они привыкли оправдывать своего домашнего тирана и всю вину брать на себя. Дескать, да, это она виновата, что пересолила борщ, что плохо погладила рубашку, что не то сказала мужу, за что он ударил женщину. Многие терпят издевательства ради детей и материального благополучия. Более того, насилие это не только физическая боль, это еще и эмоциональные пытки. К сожалению, никто не ведет статистику, сколько было доведено до самоубийства. К сожалению, многие не считают домашнее насилие, будь то физическое или моральное, проблемой. А зря. Потому что не известно, чем оно обернется в дальнейшем, кто наложит на себя руки или же кого не забьют до смерти", — подчеркивает психолог Светлана Остапенко.

К сожалению, как считает психолог, даже уголовное наказание может не помочь, потому что мало кто задумывается о последствиях, когда поднимает руку на своего партнера. Те кто бьет или морально давит, тоже уверены в том, что таким образом они воспитывают свою половину и в этом нет ничего плохого. Но если все будут молчать, ситуация только усугубиться и может привести к трагедии.