Поляки о переезде "Шахтера": добро пожаловать во Вроцлав!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

История с возможным переездом донецкого "Шахтера" в польский Вроцлав в последнее время стала одной из самых обсуждаемых. Выбирая между присягой на верность сомнительным идеалам и эмиграцией из Украины, донецкая команда, вероятно, выберет последнее.

Дело в мелочах

Тем более, что в Польше такую перспективу встретили с оптимизмом. Прекрасно понимая, что среди игроков "Шахтера" и близко нет тех, кто будет молиться на портрет Степана Бандеры, поляки готовы продемонстрировать свое гостеприимство. Будут рады "горнякам" и многочисленные украинцы, которые живут и работают в Польше. Особенно учитывая, что в области Нижняя Силезия, где находится Вроцлав проживает более двухсот тысяч украинцев.

По сути, единственным препятствием комфортному переезду "Шахтера" из Украины в Польшу может стать тот факт, что во Вроцлаве уже есть своя футбольная команда — "Шлёнск". Местные болельщики вряд ли захотят чтобы в городе появился еще один, да еще и украинский клуб.

"У "Шахтера" есть своя Лига, пусть в ней и играют. Украина — огромная страна, там всегда можно найти место, чтобы играть в футбол. Вроцлав — только для "Шлёнска!", — возмущается в комментариях к новости пользователь, назвавшийся Коренным Вроцлавянином.

Там же приводит свои аргументы не в пользу донецкой команды и юзер Stef.

"Мне кажется, вы забыли о мелочах. Фанаты в Силезиии, мягко говоря, недолюбливают украинских братьев. Особенно когда не могут понять, почему те восхваляют убийц, часто родственников этих самых фанатов. Те, кто планируют переезд «Шахтера» не учитывают деталей, а ориентируются только на краткосрочную прибыль", — пишет читатель.

Отличная идея

Между тем, стоит отметить, что подобны критические замечания в меньшинстве. В основном, поляки не видят ничего зазорного в том, чтобы "Шахтер" играл свои матчи во Вроцлаве.

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Это, к слову, подтверждает опрос, который разместило на своем сайте интернет-издание Tu Wroclaw. Так, на вопрос "Пойдете ли вы на матч "Шахтера", если команда будет играть во Вроцлаве" почти шестьдясят процентов респондентов ответили положительно.

"Это просто отличная идея!" — отмечает на сайте Sport.Pl пользовать Lord-p. "Во Вроцлаве полно недавно переехавших сюда украинцев, да и тех, кто уже несколько десятилетий живет в Польше. Думаю, что они даже без помощи поляков смогут поддерживать свою команду".

Некоторые открыто восхищаются "Шахтером" и перспективой увидеть команду во Вроцлаве.

"Удивительно, как страна, в которой продолжается война, а социально-экономическая ситуация нестабильна, способна не только доводить команды до Лиги чемпионов, но и отлично там выступать. Думаю, что у нас есть отличный шанс воочию увидеть команду уровня Лиги чемпионов", — пишет юзер Kamster.

Стадион тоже готов

Радушно воспринимают перспективу переезда "Шахтера" и официальные лица. Например, представитель 42-тысячного Городского стадиона во Вроцлаве Петр Новицки в интервью Sportowe Fakty явно приветствует эту идею. Хотя, пока что не спешит с громкими заявлениями.

"Очевидно, что мы очень открыты такой инициативе. Мы рады идее, что кто-то хочет организовывать на нашем стадионе мероприятия такого уровня. Пока что мы ждем конкретного предложения, тогда уже будем искать даты и все остальное. Могу сказать, что команда стадиона достаточно опытна, в свое время мы организовывали Евро-2012", — отмечает функционер.

По его словам, пока что самой сложной задачей кажется так "подогнать" "Шахтер" в календарь, чтобы матчи дончан не пересекались с местной командой. Не менее важным для представитель стадиона во Вроцлаве видится состояние травы. Особенно учитывая, в матчах «Шахтера» в Лиге чемпионов газон несколько дней будет получать двойную нагрузку.