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    Аналитика и комментарии

    Поляки о переезде "Шахтера": добро пожаловать во Вроцлав!

    (обновлено: )8501
    Если в Украине футболистов "Шахтера" на каждом шагу заставляют демонстрировать патриотизм, то в Польше, похоже, ждут с распростертыми объятиями.
    Игроки донецкого Шахтера в патриотических футболках
    Сайт ФК "Шахтер"

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина 

    История с возможным переездом донецкого "Шахтера" в польский Вроцлав в последнее время стала одной из самых обсуждаемых. Выбирая между присягой на верность сомнительным идеалам и эмиграцией из Украины, донецкая команда, вероятно, выберет последнее. 

    Дело в мелочах

    Игроки донецкого Шахтера в патриотических футболках
    Сайт ФК "Шахтер"
    Финальный свисток. Поменяет "Шахтер" Украину на Польшу?

    Тем более, что в Польше такую перспективу встретили с оптимизмом. Прекрасно понимая, что среди игроков "Шахтера" и близко нет тех, кто будет молиться на портрет Степана Бандеры, поляки готовы продемонстрировать свое гостеприимство. Будут рады "горнякам" и многочисленные украинцы, которые живут и работают в Польше. Особенно учитывая, что в области Нижняя Силезия, где находится Вроцлав проживает более двухсот тысяч украинцев. 

    По сути, единственным препятствием комфортному переезду "Шахтера" из Украины в Польшу может стать тот факт, что во Вроцлаве уже есть своя футбольная команда — "Шлёнск". Местные болельщики вряд ли захотят чтобы в городе появился еще один, да еще и украинский клуб. 

    "У "Шахтера" есть своя Лига, пусть в ней и играют. Украина — огромная страна, там всегда можно найти место, чтобы играть в футбол. Вроцлав — только для "Шлёнска!", — возмущается в комментариях к новости пользователь, назвавшийся Коренным Вроцлавянином. 

    Там же приводит свои аргументы не в пользу донецкой команды и юзер Stef.

    "Мне кажется, вы забыли о мелочах. Фанаты в Силезиии, мягко говоря, недолюбливают украинских братьев. Особенно когда не могут понять, почему те восхваляют убийц, часто родственников этих самых фанатов. Те, кто планируют переезд «Шахтера» не учитывают деталей, а ориентируются только на краткосрочную прибыль", — пишет читатель.

    Отличная идея

    Между тем, стоит отметить, что подобны критические замечания в меньшинстве. В основном, поляки не видят ничего зазорного в том, чтобы "Шахтер" играл свои матчи во Вроцлаве. 

    Как Шахтер поднял украинский флаг над Донбасс Ареной. Видео
    FC Shakhtar Donetsk/Youtube
    Как "Шахтер" поднял украинский флаг над "Донбасс Ареной"

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    Это, к слову, подтверждает опрос, который разместило на своем сайте интернет-издание Tu Wroclaw. Так, на вопрос "Пойдете ли вы на матч "Шахтера", если команда будет играть во Вроцлаве" почти шестьдясят процентов респондентов ответили положительно. 

    "Это просто отличная идея!" — отмечает на сайте Sport.Pl пользовать Lord-p. "Во Вроцлаве полно недавно переехавших сюда украинцев, да и тех, кто уже несколько десятилетий живет в Польше. Думаю, что они даже без помощи поляков смогут поддерживать свою команду".

    Некоторые открыто восхищаются "Шахтером" и перспективой увидеть команду во Вроцлаве. 

    "Удивительно, как страна, в которой продолжается война, а социально-экономическая ситуация нестабильна, способна не только доводить команды до Лиги чемпионов, но и отлично там выступать. Думаю, что у нас есть отличный шанс воочию увидеть команду уровня Лиги чемпионов", — пишет юзер Kamster.

    Стадион тоже готов

    Шахтер vs Манчестер Сити
    segodnya.ua
    Как нужно Родину любить? "Шахтер" побеждает со счетом 2:0

    Радушно воспринимают перспективу переезда "Шахтера" и официальные лица. Например, представитель 42-тысячного Городского стадиона во Вроцлаве Петр Новицки в интервью Sportowe Fakty явно приветствует эту идею. Хотя, пока что не спешит с громкими заявлениями. 

    "Очевидно, что мы очень открыты такой инициативе.  Мы рады идее, что кто-то хочет организовывать на нашем стадионе мероприятия такого уровня. Пока что мы ждем конкретного предложения, тогда уже будем искать даты и все остальное. Могу сказать, что команда стадиона достаточно опытна, в свое время мы организовывали Евро-2012", — отмечает функционер. 

    По его словам, пока что самой сложной задачей кажется так "подогнать" "Шахтер" в календарь, чтобы матчи дончан не пересекались с местной командой. Не менее важным для представитель стадиона во Вроцлаве видится состояние травы. Особенно учитывая, в матчах «Шахтера» в Лиге чемпионов газон несколько дней будет получать двойную нагрузку. 

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