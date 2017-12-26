Хроника 25 декабря: подрыв авто в Харькове, нападение на Гужву, ДТП с автобусом в Москве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 25 декабря, Украина впервые выходным днем отметила католическое Рождество, стало известно, что в обмене пленными были найдены компромиссные позиции, на главреда "Страны" Игоря Гужву напали на Майдане. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обмен пленными: найдены компромиссные позиции

Технические детали не должны помешать процессу обмена пленными на Донбассе 27 декабря. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. По ее словам, президент Украины дал поручение, что "все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах".

"Все кончено": стало известно о важном разговоре Януковича

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что именно его звонок мог стать причиной побега экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Об этом он написал в своей книге мемуаров "Обещай мне, папа". По его словам, в том разговоре он предупредил Януковича о том, что "русские друзья" уже не смогут ему помочь. "Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день…" — написал автор.

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На главреда "Страны" Гужву напали на Майдане

В Киеве на Майдане Независимости во время митинга против освобождения "титушки" Юрия Крысина, убийцы журналиста Вячеслава Веремия, напали на главного редактора "Страны" Игоря Гужву, который работал с Веремием. Об этом сам Гужва сообщил на своей странице в Facebook. "Власть меняется, подходы к расправам остаются", — написал Гужва.

ЧП под Киевом. Преступники, скрываясь от полиции, сбили женщину с детьми

В городе Вишневое Киевской области двое грузин, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехали на авто с "еврономерами" на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Мать и полуторагодовалый мальчик находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под наблюдением медиков.

В Харькове подорвали авто экс-главы областной полиции

В Харькове в понедельник, 25 декабря, утром во дворе дома подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. В результате происшествия никто не пострадал, однако были повреждены ворота в гараж и семь соседних авто.

Подкуп и фальсификация. Открыто 13 уголовных производств по местным выборам

В Украине открыли 13 уголовных производств касательно выборов в территориальных общинах, в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. В воскресенье в Украине прошли выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов в 51 объединенную территориальную общину.

Смертельное ДТП в Москве

Днем в понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве. В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Шторм, наводнения и оползни на Филиппинах: погибли не менее 240 человек

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, достигло 240 человек. Спасатели ведут поиски еще более 100 пропавших без вести. В убежищах остаются около 52 тысяч жителей самого крупного острова страны Минданао, который сильнее всего пострадал от шторма.

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В Украине в этом году христиане-католики впервые на официальном уровне отпраздновали Рождество, ведь в 2017 году впервые 25 декабря было официальным выходным в нашем государстве. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.