Праздничные распродажи не дадут вам никакой экономии - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Телефоны, смартфоны, планшеты и телевизоры — именно такие подарки получат на Новый год большинство украинцев. Такой вывод можно сделать, исходя из исследования сайта сравнения цен Price.uа. Маркетологи проанализировали более миллиона запросов покупателей, и выяснилось, что перед Новым годом они склонны тратить больше средств на приобретение подарков для семьи и друзей. На первом месте — телефоны, смартфоны, на втором — планшеты, а третье место заняли телевизоры. Замыкают десятку кухонные принадлежности — скороварки, пароварки и чайники.

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Чем руководствуются украинцы, покупая подарки на Новый год, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

Андрей Кривонос, facebook Эксперт по вопросам экономики, председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

Первые два места между собой делят телефоны и планшеты. Это традиционная ситуация для Нового года?

— В прошлом году мы говорили о гаджетах, об электронных книгах, о разных дополнительных устройствах. Просто телефоны и смартфоны находятся в более дорогом сегменте, и, наверное, несколько удивительно, что получаются такие данные. Скорее всего, это из-за места опроса. Так как опрос проводился в интернете, то люди отвечали ответами, которые связаны с их обычным образом жизни. Если спрашивать об этом же на улице, возле пивного ларька, то, наверное, основной подарок был бы другой.

Какой, например?

— Мне сложно предположить, что дарилось бы, если бы мы стояли возле пивного ларька. Но ценовая категория была бы точно другая. Поэтому все-таки место опроса определяет тот товар, который выбран как основной. А главный для меня момент, что в этом году компании очень жестко разделились с точки зрения позиционирования своего рекламного месседжа, какие у нас подарки. Если одна часть компаний очень жестко давит на действующих клиентов, на повышение их лояльности, привлекая новыми покупками, то другая часть компаний максимально привлекает новых покупателей, вовлекая их в свои сети. Такого разделения в прошлом году я не отмечал.

Насколько поменялись методы работы с покупателями?

— Поменялись, признаю, в этом году ведут более агрессивную политику компании по привлечению потенциального клиента. Это и рассылки в виде бонусов, дополнительных покупок, это и новые рекламные программы лояльности внутри компаний, и другие методы, которые просто более агрессивные. И в прошлом году мы предполагали, что в следующие года будет больше агрессии по привлечению клиентов, так как количество жителей не увеличивается, а товаров надо больше продавать.

Это общемировые тенденции такой политики?

— Тут совпал момент. Все-таки украинцам долгое время приходилось откладывать свои покупки, а в этом году, по крайней мере, возникло желание стабилизировать свою жизнь и все-таки вернуться к подаркам. В 2014-2015 годах было не до подарков большинству людей. С другой стороны, мировые тенденции — это более агрессивный маркетинг, потому что клиент получает миллионы предложений с разных сторон и ему нужно принимать решение быстро. Поэтому если вы агрессивно, лаконично и однозначно можете предложить какой-то свой товар, то, скорее всего, купят у вас.

В этом году можно ли рассчитывать на рождественские, новогодние скидки?

— Если они должны быть, то они уже есть. Если же покупатели просто не заметили какого-то изменения цены, то, скорее всего, его уже не будет. Это запутанный ответ, но он говорит о том, что каждая компания по-своему определяет честно свои скидки, и в данном случае не на что повлиять, нужно просто контролировать цены, и, как всегда, подарок — хоть и эмоциональная вещь, но если вы планируете покупать много подарков разным людям, членам семьи, родственникам, коллегам, то делать это нужно более-менее заблаговременно. Потому что в последние недели такого хаотического эмоционального всплеска вы можете выбрать не то, что нужно, или просто не найти то, что вы планировали, и придется покупать другой подарок по другим ценам.

Есть мнение, что настоящие скидки идут после Нового года — первые две-три недели января.

— Я бы не стал говорить, что распродажи или продажи в постновогодние дни, или во время самих праздников, являются какими-то скидочными. Хотя бы по той причине, что топ-менеджмент компаний будет отдыхать, а именно топ-менеджмент утверждает цены. Соответственно, продавец в магазине принять решение об изменении цен не может. Поэтому рассчитывать на то, что в постновогодний период будет возможность купить товары дешевле, потому что кто-то изменит цену, маловероятно. С другой стороны, в этот промежуток времени у человека есть больше других развлечений, чем походы по магазинам в поисках скучающего продавца. Поэтому я бы не откладывал покупку с целью экономии на период с 1 по 15 января. Потому что рассчитывать и на качественное обслуживание в этот промежуток времени в магазине будет сложнее, и изменения цен не произойдет. Да и вообще, это время лучше провести с семьей, с друзьями, в отдыхе, чем в попытках сэкономить десять копеек.

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Покупатели в Украине что чаще ищут? Конкретную вещь, бренд или что-то на определенную сумму?

— Все, что вы назвали, одновременно. И одни люди выбирают себе по цене подарки, то есть у меня там, столько-то человек, такая-то сумма, вот в зависимости от этого распределю. Другие предпочитают приобрести конкретный бренд для конкретного близкого человека как подарок. Третьи выбирают просто функциональный предмет. Все зависит от эмоций, от подходов, от внутреннего устройства подхода человека, и, наверное, в каждой компании, каждом товаре нужно определиться в какую сторону давить.

На что украинцы больше реагируют — на скидки или бонусы?

— Мне кажется, что нас просто запутали наши маркетологи с непониманием разницы между двумя подходов. Скидка — это разовое действие. Я — покупатель, пришел, купил, получил скидку, и мне этот магазин больше неинтересен. Бонусы — это повышение лояльности клиента к точке. То есть сегодня купи — завтра ты получишь что-то, а послезавтра придешь и получишь… "веселый чайник". Бонусы — это не разовое действие, это долгоиграющий процесс. А у нас запутались с этим и пишут: получи сразу бонус. И что мне с этого бонуса? В результате наш клиент действительно склонен к скидке — дайте мне сейчас товар по меньшей цене и не морочьте мне голову последующими рассказами. Потому что технология бонусов — более сложная, она в постоянных соприкасаниях с клиентом, и нужно постоянно его чем-то подкармливать, как потратить свой бонус, как заработать дополнительный бонус, что тебе даст использование бонуса. А этого у многих компаний не получается. В результате тем самым мы отбили желание клиента обращаться к бонусам, потому что скидка — это проще. Пришел, цену отнял, забрал товар, и больше я тебя не знаю.

К слову, директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире "ГС" объяснил, почему торговые сети не будут массово снижать цены на продукты питания перед Новым годом. По его словам, даже со скидками украинцы не купят больше товаров, поскольку денег у них нет.