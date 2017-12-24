На первый-второй рассчитайсь! Власть выводит на улицы водометы

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Безоблачные времена для поклонников протестных акций, похоже, закончились — Кабинет утвердил правила военнослужащих Национальной гвардии для разгона демонстраций.

Так, нацгвардейцам разрешено использовать:

— резиновые и пластиковые дубинки,

— электрошокеры,

— наручники (сетки для связывания),

— служебных собак и коней,

— средства акустического и микроволнового влияния,

— гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия,

— устройства для отстрела резиновых пуль,

— водометы и бронемашины без штатного вооружения.

Нацгвардейцам запрещено:

— использовать в толпе слезоточивый газ,

— использовать бронемашины и водометы, когда температура воздуха ниже +10 градусов,

— применять спецсредства в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах без их письменного согласия,

— применять наручники больше чем на два часа,

— бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу,

— применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.

Применяя спецсредства военнослужащие Нацгвардии обязаны:

— перед применением не менее двух раз через громкоговоритель предупредить нарушителей,

— после применения в кратчайшие сроки обеспечить предоставление потерпевшим медицинской помощи.

Отметим, что решение Кабмина по спецсредствам для Нацгвардейцев появилось аккурат после того, как 17 декабря сторонники "МихоМайдана" бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в тот момент проходил концерт. В результате инцидента возникли столкновения с силовиками, сообщалось, что 60 военнослужащих пострадали. Позднее митингующие покинули дворец.

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Водометы — не только для Нацгвардии

Вместе с тем, использование спецсредств разрешено также в Украине и сотрудникам полиции, однако их перечень шире. Согласно закону «О Национальной полиции», полицейские для выполнения своих полномочий могут использовать в отличие от нацвардейцев также слезоточивый газ.

Тоже разрешено полиции и использование водометов, бронемашин и других специальных транспортных средств, однако не только для прекращения группового нарушения общественного порядка или массовых беспорядков, но и в ряде других случаев. Полицейским, как и нацгвардейцам, запрещено использовать водометы при температуре воздуха ниже +10 градусов.

Драконовские меры?

Пользователи социальных сетей с возмущением отреагировали на разрешение нацгвардейцам использовать водометы, напомнив скандальном решении Кабмина по использованию спецсредств во время противостояния митингующих и силовиков на Евромайдане. Так, 22 января 2014 года правительство разрешило на тот момент милиции использовать водометы на морозе и стрелять новыми гранатами.

Тогда правоохранителям разрешили для охраны общественного порядка использовать также аэрозольные гранаты "Дрейф-2", светозвуковые "Пламя-М", " Факел-С" и "Заря-2", а также ручные дымовые гранаты "Сирень-3". Применение же водометов разрешалось при температуре воздуха ниже нуля. Силовики, как сообщалось, применяли водометы против митингующих при температуре воздуха —10 градусов.

После смены власти, уже летом 2014-го, скандальное решение было отменено, и порядок применения правоохранителями спецсредств вернули к действию постановления от 1991 года, предусматривающее использование водометов при температуре воздуха не ниже 0 градусов.