Захваты зданий - непроходящая "классика" украинских революций

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За захват — тюрьма

Недавний штурм Международного центра культуры и искусств в Киеве ("Октябрьского дворца") сторонниками Саакашвили, похоже, не на шутку встревожил депутатов.

Напомним, после воскресного марша за импичмент Порошенко сторонники Саакашвили силой попытались захватить Октябрьский дворец в центре Киева, чтобы устроить там координационный центр. В это время в здании проходил джазовый концерт, актовый зал был полон людей, а силовикам пришлось блокировать вход протестующим.

Зрители отделались испугом, а силовики десятками пострадавших. Сообщалось, что во время столкновений у "Октябрьского дворца" пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них были госпитализированы.

После всех этих событий в Раде решили ужесточить уголовную ответственность за незаконный захват зданий, в том числе профсоюзных, говорится в законопроекте №7412, который внесен на рассмотрение парламента.

В пояснительной записке к законопроекту народный депутат от БПП Сергей Каплин прямо указал, что он разработан как реакция на попытку захвата 17 декабря "Октябрьского" дворца сторонниками Михаила Саакашвили.

За подобные захваты авторы законопроекта предлагают сажать в тюрьму на 7 лет.

Примечательно, что украинское законодательство предусматривает за аналогичные правонарушения в отношении зданий органов государственной власти 5 лет тюремного заключения.

Дежавю

Следует отметить, что захваты зданий (КГГА, Дома профсоюзов и "Октябрьского дворца") уже стали "классикой" украинских революций. Это стало визиткой Майдана-2004 и Революции-2014.

У многих при просмотре кадров штурма "Октябрьского" 17 декабря появилось чувство дежавю: подобное происходило и в 2014 году, когда Евромайдан только набирал силу. Но есть большая разница. В 2013-14 годах западные посольства осуждали планы властей, "режима Януковича", штурмовать захваченные протестующими административные здания. Теперь реакция – иная.

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Во время второго Майдана протестующие несколько раз захватывали Октябрьский дворец, который был под контролем правоохранителей. Не обошлось тогда без стычек и горящих покрышек.

Однако "ополотом" майдановцев с первых дней протестов стал Дом профсоюзов, а позже КГГА и Украинский дом.

Захват Дома профсоюзов, где впоследствии размещался Штаб национального сопротивления Евромайдана, в феврале 2014 года закончился печально. Штурм Дома профсоюзов силовиками в ночь на 19 февраля, в следствии которого возник пожар, превратил здание в пепелище. Тогда во время пожара погибли два человека.

Украинский дом

В феврале 2014 года майдановцы несколько раз захватывали Украинский дом, разместив там пункт обогрева и буфет. Митингующие устроили штурм здания после того, как стало известно, что туда стягивают силовиков. Чтобы отбить помещение, активисты разбили окна, входные двери и бросали в здание фейерверки.

КГГА

Здание Киевгоргосадминистрации являлось одним из форпостов митингующих с 1 декабря 2013 года. Здание использовали для ночлега и обогрева. За него шли ожесточенные стычки между активистами и "Беркутом". Протестующие даже обливали силовиков водой из пожарных гидрантов.

Захваты зданий силовиков

В феврале 2014 года протестующие захватывали здания МВД и прокуратуры в Ивано-Франковске. Здание управления СБУ люди тогда брали штурмом, выламывали двери и бросали зажигательные смеси. Как объясняли тогда протестующие, они искали документы на активистов Майдана.

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В ночь на 19 февраля 2014 года около двух сотен активистов захватили во Львове здание главного управления Министерства доходов и сборов в Львовской области. Протестующие были вооружены бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью.

По материалам из открытых источников интернет