"Драконовские" законы: нынешняя власть втрое переплюнула попередников

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Народные избранники всерьез озаботились вопросом усиления уголовной ответственности за захват зданий. Соответствующий законопроект (№7412), зарегистрированный в Раде, появился после попытки штурма сторонниками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в Киеве Октябрьского дворца. За подобные захваты авторы законопроекта предлагают сажать в тюрьму на 7 лет. Действующее законодательство предусматривает за аналогичные правонарушения в отношении зданий органов государственной власти до 5 лет заключения.

По сути, поданный народным избранником Сергеем Каплиным законопроект, переплюнул пресловутые "диктаторские законы" от 16 января 2014 года, которые за послемайданное время восстановили новыми или аналогичными нормами, а некоторые и вовсе ужесточили под тем или иным предлогом. Как в Украине действует обновленная версия "драконовских законов" — в обзоре РИА Новости Украина.

История скандальных законов

Пакет законов от 16 января 2014 года, которые позднее представители СМИ и общественность назвали драконовскими и диктаторскими, был принят в Верховной Раде поднятием рук, без обсуждения и реального подсчета голосов. Всего было принято 11 законов и одно постановление.

Принятыми законами Рада усилила защиту судей и правоохранителей и ввела уголовную ответственность за клевету. Также за участие в митингах в маске или шлеме устанавливался арест сроком на десять суток, а участникам автоколонны, в которой более пяти машин, вводилось наказание в виде лишения водительских прав сроком на 2 года. За установку палаток без разрешения правоохранителей предусматривалось 15 суток ареста, а за угрозу милиции — до семи лет тюрьмы. Вводилась процедура заочного уголовного преследования, упрощалась процедура привлечения депутатов парламента к уголовной ответственности и запрещалась деятельность СМИ, не имеющих государственной регистрации.

Вводилась также уголовная ответственность за "экстремистскую деятельность" и еще ряд правонарушений. В целом же голосование за так называемые "антипротестные законы" спровоцировало острое силовое противостояние на Евромайдане между протестующими и силовиками, и под давлением улицы 28 января законы были отменены.

Но наряду с этим скандальные законы нынешней властью активно укореняют под другими названиями, и уже без какой-либо оглядки на общественность.

Что было — что стало

Законами от 16 января вводилась уголовная ответственность за распространение экстремистских материалов, призывы к насильственной смене или захвату властии массовым беспорядкам. За такие действия вводился штраф от 3400 до 13 600 гривен или лишение свободы сроком до трех лет при повторном нарушении. Вместе с тем уже в апреле 2014 года парламент ужесточил наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, а также установил ответственность за препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (законопроект №4524-1). Такие деяния наказываются теперь лишением свободы до восьми лет, а если такие действия приводят к гибели людей, то караются сроком до 15 лет тюрьмы.

Публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, а также пропаганда неонацистской идеологии, по "диктаторским законам", влекли за собой наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Новый парламент в 2015 году запретил пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине. Собственно, этим законопроектом в стране был дан старт декоммунизации.

Читайте также: Отрицание очевидного. Что грозит в Украине за "неправильные" высказывания

По законам 16 января вводилась процедура заочного уголовного преследования. После смены власти парламент в 2014 году принял закон о заочном осуждении (№4448а). Закон, направленный для привлечения к ответственности беглых бывших чиновников, по мнению юристов, можно повернуть и против обычных украинцев.

"Законы Януковича" устанавливали штраф или арест до 15 суток за участие в митинге в каске, маске, шлеме, установку палаток, сцены без разрешения милиции. Послемайданная Рада предложила свой вариант, пока еще не принятый, — арест на срок до восьми месяцев или лишение свободы до 7 лет за подкуп участника митинга.

В скандальных инициативах 16 января запрещалась деятельность СМИ, не имеющих государственной регистрации. На сегодняшний день в Украине действует практика вообще запрета СМИ, в частности, российских. Также в мае нынешнего года глава государства Петр Порошенко ввел запрет на действие в Украине ряда российских социальных сетей и сайтов, в частности, "Вконтакте", "Одноккласники", Mail.ru, Яндекс. Провайдеры отключили доступ к российским ресурсам.

По "драконовским законам" предусматривался штраф за невыполнение законных требований представителей СБУ или препятствование их действиям, а также ужесточалось наказание за аналогичные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. В 2016 году министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ввести презумпцию правоты полицейского. "Сначала подчиняйся полицейскому — потом обжалуй", — заявлял Аваков, не усматривая в этом ограничения гражданских свобод.

В таких вопросах, как обязательная регистрация пользователей мобильной связи нынешние власти тоже не отступают. В частности, Госспецсвязи Украины летом этого года предложило обязать мобильных операторов собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Также остается открытым вопрос по снятию неприкосновенности с нардепов и привлечения их к уголовной ответственности. "Драконовские законы" предусматривали рассмотрение представления ГПУ в парламенте без вывода регламентного комитета. На сегодняшний день вопрос лишения депутатов иммунитета породил несколько рассматриваемых пока что законопроектов.

По данным открытых источников интернет